2000년대 사로잡은 신인 감독의 '명품 퓨전사극', 이게 달랐다

1990년대 중반 <사랑을 그대 품안에>와 <호텔>, <아파트> 등을 연출하며 스타PD로 떠오른 이진석PD는 1997년 일본 영화 <전학생>을 리메이크한 <체인지>를 연출했다. 하지만 <체인지>는 서울 관객 16만으로 인상적인 성적을 올리진 못했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 전국 233만 관객을 동원했던 <첫사랑 사수 궐기대회> 역시 <해피투게더>, <피아노>를 만든 오종록 PD의 유일한 영화 연출작이었다.
사실 영화와 드라마는 비슷해 보여도 제작 환경이 다르기에 두 장르의 연출을 넘나들기는 결코 쉽지 않다. 하지만 넷플릭스 드라마 <지금 우리 학교는>과 <정신병동에도 아침이 와요>로 높은 평가를 받았던 이재규 감독은 2014년 <역린>으로 384만, 2018년 <완벽한 타인>으로 529만 관객을 동원했다. 이처럼 이재규 감독은 영화와 드라마에서 모두 인정을 받은 흔치 않은 감독 중 한 명이다.
1996년 MBC에 입사한 이재규 감독은 <보고 또 보고>와 <국희>, <아줌마> 등에서 조연출로 활약하다가 2003년 조선시대 배경의 사극을 연출하며 메인 PD로 데뷔했다. 이 작품은 화려한 액션 연출과 탄탄한 스토리, 배우들의 호연이 더해지면서 높은 시청률과 화제성을 동시에 잡는 데 성공했다. 2000년대 중·후반 '퓨전사극 열풍'을 주도했던 하지원과 이서진, 김민준 주연의 MBC 월화드라마 <다모>였다.