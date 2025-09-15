2000년대 사로잡은 신인 감독의 '명품 퓨전사극', 이게 달랐다

MBC 화면 캡처

하지원은 <다모> 이후 <형사DUELIST>,<시크릿 가든> 등에서도 어려운 액션연기를 소화했다.

하지원은 데뷔 초 영화 <가위>와 <폰>을 연속으로 히트 시키면서 '호러퀸'으로 떠올랐고 <색즉시공>을 통해 코미디까지 섭렵했다. 그리고 2003년 <다모>에 출연하면서 액션 연기까지 가능한 '전천후 만능배우'로 급부상했다. 하지원이 2005년 이명세 감독의 영화 <형사 DUELIST>에서 또 한 번 다모 역을 소화했을 때 관객들이 < 형사 DUELIST >를 '<다모> 극장판'이라고 착각한 것도 무리가 아니었다.



모델로 활동하다 2002년 영화 <화성으로 간 사나이>를 통해 연기자로 데뷔한 김민준은 <다모>에서 역모를 꿈꾸는 화적 장성백을 연기하면서 드라마에 데뷔했다. 물론 김민준은 <다모> 출연 당시 연기 경력이 크게 부족해 작품을 찍으면서 연기를 배웠지만 장성백 캐릭터의 인기는 황보윤에 뒤지지 않았다. 김민준은 <다모> 이후 <아일랜드>와 <프라하의 연인>에 출연하며 주연급 배우로 성장했다.



영화 <달마야 놀자>와 <공공의 적>, <라이터를 켜라> 등을 통해 감초 연기자로 이름을 알리던 이문식은 <다모>에서 도망노비 마축지를 연기했다. 채옥의 봇짐을 털어 한 몫 챙기려 했던 마축지는 채옥에게 잡혀 호되게 혼이 난 후 채옥의 정보원이 된다. 이문식이 여러 작품에서 맡았던 것처럼 마축지 역시 개그 캐릭터 역할에 충실하지만 자신의 아이를 가진 아내(노현희 분)가 살해당한 뒤에는 복수심을 불태운다.



<순풍 산부인과>와 <웬만해선 그들을 막을 수 없다> 같은 시트콤에서 인상적인 활약을 했던 권오중은 <다모>에서 좌포청 부장포교 이원해 역을 통해 오랜만에 진지한 캐릭터를 맡았다. 채옥에게 연모의 마음, 또는 측은지심을 가지고 있는 많은 남자 캐릭터들과 달리 이원해는 채옥을 철저하게 동료 또는 부하로 대한다. 물론 다모로서 채옥의 능력을 믿고 뒤에서 든든하게 지원해 주는 인물이기도 하다.

<다모>의 명대사 "아프냐? 나도 아프다"는 오랜 세월에 걸쳐 수 많은 매체에서 패러디됐다.MBC는 2003년 <허준>과 <상도>를 만들었던 '사극의 대가' 이병훈 감독이 연출하고 영화 <공동경비구역 JSA>,<봄날은 간다>로 전성기를 달리던 이영애를 앞세운 사극 드라마 <대장금>을 준비하고 있었다. 하지만 <옥탑방 고양이>와 <대장금> 사이 2003년 여름의 7주를 채워줄 드라마가 필요했고 메인 연출 경험이 없는 이재규 PD와 단독 각본 경험이 없는 정형수 작가의 <다모>를 편성했다.<다모>는 PD와 작가도 신인이었지만 3명의 주인공을 연기한 배우들도 신예들로 구성됐다. 영화 <폰>과 <색즉시공> 에 출연했던 하지원은 막 주연으로 성장하던 시기였고 이서진도 '서브남주 전문'으로 불리던 시절이었다 심지어 장성백 역의 김민준은 <다모>가 드라마 데뷔작이었다. 하지만 <다모>는 <여름향기>, <야인시대> 2부와 맞붙어 최고 시청률 24.2%로 크게 선전했다(닐슨코리아 시청률 기준).<다모>는 방학기 화백의 만화를 원작으로 만든 작품이지만 '17세기에 활약한 조선 여형사'라는 설정을 제외하면 많은 각색이 이뤄졌다. 특히 하지원이 연기한 채옥은 원작의 거친 면모 대신 멜로를 위해 여성스러운 부분이 크게 부각됐다. 드라마에서 중요한 부분을 차지하는 채옥과 황보윤의 애틋한 러브 라인과 출생의 비밀 등도 원작에는 나오지 않는다(장성백은 원작에 없는 드라마 오리지널 캐릭터다).<다모>는 이후 만들어진 퓨전사극 드라마와 영화에도 많은 영향을 줬다. 특히 김민준이 연기한 장성백은 사극 캐릭터로는 파격적인 단발 웨이브 스타일을 했는데 이후 많은 작품에서 검을 다루는 무사 캐릭터들이 이 같은 스타일로 등장했다. 무협 영화를 연상케 하는 화려한 와이어 액션도 당시 한국 드라마에서는 많이 사용하지 않았고 하지원과 이서진, 김민준의 과감한 액션 연기도 인상적이었다.그동안 사극의 OST는 대부분 국악 선율을 통해 한국적인 요소를 강조하는 데 주력했지만 <다모>는 사극에서 볼 수 없는 신선한 OST를 선보였다. 김범수와 조관우, 김상민, 페이지 이가은 등이 참여한 <다모> OST는 애절한 발라드는 물론이고 강한 비트의 록 넘버도 포함돼 있다. 특히 김범수가 부른 <비가>는 2016년 <연예가중계>에서 조사한 '한국인이 사랑하는 드라마 OST' 35위에 선정됐다.