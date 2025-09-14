소문난 잔치에 볼거리도 많네... 아이콘 매치 전야제에 모인 3만여 명

'축구 전설들의 귀환' 이 상암벌을 다시 한번 뜨겁게 수놓았다. 9월 13일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서는 '2025 아이콘매치- 창의 귀환, 반격의 시작' 1일 차 이벤트 매치가 진행됐다.아이콘 매치는 한 시대를 대표했던 전설적인 은퇴 축구 선수들이 한국에 모여 '공격수팀(FC스피어)과 수비수팀(실드 유나이티드)'로 나뉘어 대결하는 초대형 축구 이벤트다. 유명 온라인 축구게임 'FC온라인'과 'FC모바일'을 서비스하는 넥슨이 주최했다.아이콘매치는 지난해 10월 첫 개최한데 이어 올해도 두 번째를 맞이했다.첫 대회에서는 수비수팀이 공격수팀에 4-1로 대승을 거뒀다. 이후 100만 명이 넘는 축구 팬들이 재대결을 원하는 서명 운동에 동참하며 리턴 매치가 성사됐다.세계적인 축구 전설을 한국에서 한 자리에 볼 수 있다는 희소성, 공격수 VS. 수비수라는 확실한 라이벌구도, 은퇴 선수들이지만 실전같이 최선을 다하는 진정성, 젊은 온라인 감성을 가미한 다채로운 볼거리와 이벤트 등으로 팬들의 뜨거운 호응을 불러일으키며 흥행에 대성공했다. 해외에서도 아이콘매치가 화제가 되면서 호평이 쏟아졌다.올해는 소문난 잔치에 먹을 것이 더 많아졌다. 호나우지뉴, 스티븐 제라드, 웨인 루니, 가레스 베일, 잔루이지 부폰, 이케르 카시야스 등 새로운 전설들이 추가로 합류하며 대회의 위상이 더욱 높아졌다. 세계적인 명장인 아르센 벵거와 라파엘 베니테스도 양팀의 감독으로 합류하며 기대감을 높였다. 참가 선수들은 대회 전부터 현역 시절처럼 진지하게 개인훈련으로 몸 상태를 끌어올리는가 하면, 승패에 따라 자체적으로 내기까지 걸며 의욕을 보였다.첫날 이벤트 매치를 앞두고 열린 미디어데이에는 드록바와 퍼디난드가 참석했다. 두 선수는 전성기 EPL(잉글리시 프리미어리그)의 라이벌인 첼시와 맨유를 대표하는 당대 최고의 공격수와 수비수로 동시대에 경쟁했던 사이다. 두 선수 모두 지난해에 이어 아이콘매치에 2년 연속 참가와 주장 역할을 맡았다.드록바는 지난해 공격수 팀이 실드 유나이티드에 패배한 것을 두고 "작년에 상대가 더 조직적이고 안정적이었다. 개인적으로 수비 위주 팀이 더 유리하다고 생각한다. 패했지만 정상적인 결과였다"고 돌아봤다.한편으로 드록바는 올해는 더 좋은 경기를 할 수 있다고 다짐했다. "작년에는 상대팀에 야야 투레처럼 수비수가 아닌 선수들이 있었다. 에당 아자르는 좋은 패스를 넣어줬는데 골을 못넣더라"며 농담 섞인 불만을 토로하면서도 "올해는 호나우지뉴, 제라드 등 더 좋은 선수들이 합류했다. 또한 아르센 벵거 감독은 현역 시절 라이벌팀 감독이긴 했지만 늘 존중했던 훌륭한 감독이었다. 함께할 수 있어서 영광"이라고 기대감을 드러냈다.퍼디난드는 올해 아이콘매치에서 가장 기대되는 선수로 호나우지뉴를 꼽으며 "무엇이든 할 수 있는 선수이고, 저 또한 플레이를 보고 싶은 선수다. 우리 세대에서 모두가 좋아하던, 기술이나 패스 모두 다 뛰어났던 선수"라고 아낌없는 극찬을 보냈다.레전드 선수들이 아이콘매치라는 이벤트를 통하여 한자리에 모일 수 있었던 이유는 무엇일까. 드록바는 "지난해에 이어 한국에 방문하여 많은 팬들의 성원을 받고 즐거운 시간을 보냈다" 면서 "전설적인 선수들의 경기를 통하여 팬들에게 축구에 대한 좋은 추억을 선물하는 것은, 우리 사회에도 좋은 영향을 미칠 것이라고 생각한다"고 밝혔다.퍼디난드 역시 " 은퇴 선수들이 현역 시절만큼은 아니겠지만, 젊은 세대에게 충분히 영감을 줄 수 있을 것이라고 생각한다. 축구팬들과 선수들 서로에 좋은 추억으로 선물이 될 것이고, 전설들의 경기를 보지 못한 다음 세대에도 축구에 대한 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이라고 기대하고 있다"고 덧붙였다.넥슨의 박정무 사업총괄 부사장은 "축구 레전드 선수들을 아버지 세대는 선수 시절로 추억하고, 아들은 게임을 통해 알게 된다. 이번 아이콘매치를 통하여 세대 간 접점을 만들 수 있게 된 것 같아서 뿌듯하다"고 밝혔다.드록바와 퍼디난드는 승패에 따라 '저녁 식사 대접' 벌칙을 약속했다며 미소를 지었다. 또한 내년에도 아이콘매치가 다시 열린다면 "당연히 참석하고 싶다"며 이구동성으로 약속했다.첫날부터 경기장에서는 전야제임에도 무려 3만8426명이라는 되는 관중들이 운집하여 뜨거운 인기를 실감했다. 축구팬들은 양 팀 선수들이 소개 때부터 뜨거운 박수와 환호를 아끼지 않았다.1일 차 이벤트매치에서는 1대 1부터 3대 3까지 끝장 대결, 터치 챌린지, 파워도르(슈팅 대결), 커브 슈팅 챌린지 등 다양한 미니게임이 열렸다.1대 1대결은 카카VS 마이콘(카카 승), 설기현 VS 이영표(이영표 승), 아자르VS 애슐리 콜(아자르 승), 2대 2는 앙리-피레스 VS 비디치-마켈렐레(수비수 승), 3대 3은 카카-아자르-앙리 VS 콜-마이콘-비디치(무승부)가 각각 맞붙었다. 골키퍼는 공격수 팀의 부폰, 수비수 팀의 카시야스가 각각 맡았다.총 5번의 미니 게임 '끝장대결'에서는 양 팀이 2승 1무 2패로 승부를 가리지 못했다. 양팀의 골키퍼 부폰과 카시야스는 3대 3 대결에서 번갈아 득점까지 따내며 필드 선수들 이상의 더 맹활약을 펼쳤다. 결국 서든데스 승부차기까지 가는 접전 끝에 실드 유나이티드 1번 키커인 애슐리 콜이 먼저 골망을 흔들었지만, FC 스피어의 에덴 아자르가 실축하면서 수비수팀이 승리를 거뒀다.'터치챌린지'는 바닥에 설치된 거대한 과녁 위에 선수들이 서서 드론을 통하여 떨어진 공을 순두부같은 원터치로 트래핑하여 최대한 과녁판 중앙에 가깝게 놓을수록 높은 점수를 획득하는 방식이었다. 공격수팀은 호나우지뉴, 클라렌스 셰도르프, 구자철이, 수비수팀은 마이클 캐릭, 질베르투 실바, 리오 퍼디난드가 출전했다.예상보다 어려운 난이도에 여러 전설들도 과녁 안에 공을 안정적으로 트래핑하는데 실패하며 저조한 점수가 이어졌다. 가장 기대를 모았던 선수는 브라질의 호나우지뉴였지만 세월의 흐름을 실감한듯 왕년의 정교한 기술을 보여주지는 못하고 3점에 그쳐 아쉬움을 남겼다.지난해까지 선수로 활약했던 구자철이 2차 시도에서 쟁쟁한 해외 전설들을 제치고 부드러운 트래핑으로 유일하게 10점 만점을 기록하며 한국 선수의 자존심을 세웠다. 공격수팀은 구자철의 활약에 힘입어 수비수팀에 20대 7로 승리했다.'파워도르'는 양팀 5명씩 키커가 나서서 슈팅으로 최대한 많은 보드를 격파하는 게임이었다. 공격수팀은 스티븐 제라드, 웨인 루니, 베일. 바스티안 슈바인슈타이거, 이범영이, 수비수팀은 카를레스 푸욜, 박주호, 솔 캠벨, 김영광, 욘 아르네 리세가 나섰다. 현역 시절에 강력한 슈팅으로 유명했던 리세는, 수비수팀의 마지막 키커로 나서서 최다인 무려 15장의 보드를 격파하며 관중석의 탄성을 자아냈다. 하지만 최종승자는 누적 점수에서 74-66으로 앞선 공격수 팀이 차지했다.슛을 하기 어려운 각도에서 인플루언서들의 인간 수비벽을 넘겨 골을 넣어야하는 '커브 챌린지'에서는, 공격수팀의 드록바와 박지성, 수비수팀의 알레산드로 네스타와 클라우디오 마르키시오 등이 출전했다. 박지성은 초반에 두 번이나 실축을 하는 등 고전했으나, 50점이 걸린 최종라운드인 코너킥 위치에서 그림같은 감아차기슛을 성공시키며 대역전승을 이끌어냈다.첫날 이벤트 매치 결과는 공격수 팀이 승리하며 기선 제압에 성공했다. 공격수 팀의 주장 드록바가 대표로 곤룡포를 입는 세리머니를 펼쳤다. 양팀 선수들은 첫날 이벤트매치를 마치고 관중석을 돌면서 인사하는 시간을 가졌다.14일 오후 7시30분에는 드디어 본 대결인 양팀의 11대11 축구 경기가 열린다. 지난 1년긴 이날을 기다려온 축구 전설들이 과연 공격수VS 수비수의 자존심을 걸고, 두번째 매치에서는 어떤 경기력을 보여줄지 축구팬들의 기대가 모아지고 있다.