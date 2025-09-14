가을야구 희망한 '롯데', 단 10번의 기회 남았다

프로야구 롯데 자이언츠가 공동 5위에 복귀하며 가을야구에 대한 희망을 이어갔다. 하지만 선발투수 빈스 벨라스케즈가 KBO리그 데뷔 이후 최악의 피칭을 선보이며 1회도 버티지 못하고 마운드에서 쫓겨난 장면은 깊은 근심을 남겼다.벨라스케즈는 9월 13일 사직야구장에서 열린 SSG 랜더스전에 선발등판했지만 0.2이닝 동안 5피안타(1홈런) 1볼넷 2탈삼진 5실점으로 무너졌다. 총투구수는 36구다.벨라스케즈는 1회초 첫 타자 박성한을 삼진으로 잡아냈지만 2번타자 기예르모 에레디아에게 중전안타를 허용한 것을 시작으로 악몽이 시작됐다. 최지훈에게는 초구에 높은 패스트볼이 우측 담장을 넘어가는 3점 홈런으로 연결되며 점수가 순식간에 0대 5까지 벌어졌다.고명준에게 삼진을 잡아내며 한숨 돌리는가 했지만 다시 안상현에게 2루타를 허용했다. 인내심이 한계에 달한 롯데 벤치는 결국 이민석을 투입하고 벨라스케즈를 강판시켰다. 그나마 이민석이 이지영을 2루 땅볼로 막아내면서 벨라스케즈의 자책점은 더 늘어나지 않았다.놀라운 반전은 초반 대량실점과 선발의 조기강판이라는 악재에도 불구하고 최후의 승자가 롯데였다는 점이다. 롯데 역시 타선이 폭발하며 SSG 선발 김광현을 1.1이닝만에 5피안타 1홈런 4실점으로 조기에 강판시켰다. 양 팀은 SSG가 16안타 3홈런, 롯데가 18안타 2홈런을 뽑아내며 동점과 역전을 거듭하는 치열한 난타전을 벌였다.'최동원의 가호'가 벼랑 끝의 롯데를 구해냈다. 마침 이날은 롯데의 전설인 고(故) 최동원 14주기 추모 행사가 있는 날이었다. 롯데는 11-11로 팽팽하게 맞선 9회말 레이예스가 안타로 나간 1사 1루에서 김민성이 좌중간을 가르는 끝내기 2루타를 작렬하며 레전드에게 바치는 승리를 지켜냈다.롯데는 이날 승리로 64승 64패 2무를 기록하며 3연패에 빠진 삼성 라이온즈(65승 65패 2무)로 공동 5위에 복귀했다. 지난 11일 KIA전(4-3)에서 5연패를 탈출한 이후 2연승을 달리며 5강 경쟁에 대한 희망을 되살렸다.한편 승리하기는 했지만 벨라스케즈의 끝없는 부진은 롯데에 큰 고민을 남겼다. 롯데는 메이저리그 출신 벨라스케즈를 데려오기 위해 올시즌 두 자릿수 승리를 달성한 선발투수 터커 데이비슨을 내보내는 결단을 내렸다. 데이비슨은 교체 전까지 시즌 10승(5패) 평균자책점 3.65을 기록하며 압도적이지는 않지만 나름 준수한 모습을 보였다. 그럼에도 롯데 구단은 가을야구 진출을 위하여 더 강력한 구위를 지닌 에이스가 필요하다는 판단을 내리고 결국 외국인 선수교체라는 승부수를 던졌다.빅리그 통산 38승 경력으로 기대를 모았던 벨라스케즈는 롯데에서 현재까지 6경기에 등판하여 1승 4패에 그치고 있다. 데뷔전인 8월 13일 대전 한화전부터 3이닝 5실점 패전으로 불안한 모습을 보였고, 두 번째 등판인 LG전에서도 5이닝 3실점 패전을 기록했다.세 번째 등판인 NC전(6이닝 4실점)에서 겨우 첫 승과 유일한 6이닝 소화에 성공했지만 여전히 외국인 투수치고는 만족스럽지 못한 피칭이었다. 이후 두산전(5이닝 5실점)에 이어 최근 두 번 연속 SSG전(5일 4.1이닝 6실점)까지 3경기 연속 난타를 당하면서 벨라스케즈를 향한 기대는 점점 악몽으로 바뀌었다.WHIP(이닝당 출루허용률)이 2.17, 피안타율은 .363에 이른다. 평균 4이닝(총 24이닝)을 소화하는데 그쳤고, 절반에 이르는 3경기에서 5이닝도 채우지 못하여 아직 단 한 번의 퀄리티스타트도 없었다. 경기를 거듭할수록 내용이 좋아지기는 커녕, 더욱 악화되고 있다.이닝이터 역할을 해줘야 할 외국인 선발투수의 부진은, 가뜩이나 지친 불펜의 부담 가중으로 이어진다. 롯데는 SSG전에서 승리하기는 했지만 1회부터 불펜진을 가동하며 필승조 김원중-최준용-정현수 등을 비롯하여 무려 7명의 투수를 소모해야 했다.벨라스케즈의 자책점은 지난 SSG전 이후 기존의 8.87에서 무려 10.50까지 치솟았다. 역대 KBO리그 외국인 투수 중 '최소 5경기 이상 등판 20이닝 이상'을 소화한 선수 중에서 벨라스케즈보다 더 나쁜 사례는 2008년 삼성 톰 션(7경기 27이닝 6패, 10.73), 2024년 SSG 로버트 더거(6경기 22.2이닝 3패, 12.71), 단 2명뿐이다. 이 두 선수는 모두 시즌 중반에 퇴출되었고, 해당 구단 역사상 최악의 외국인 투수로 남았다.반면 벨라스케즈는 교체로 시즌중에 합류한 사례고, 시즌 막바지에 이제 와서 새로운 외국인 투수를 구할 수도 없다는 점에서, 팀에 미치는 피해가 사실상 션과 더거 그 이상이라는 평가다.공교롭게도 롯데는 데이비슨을 보내고 벨라스케즈가 합류한 이후 12연패와 5연패를 각각 한 차례씩 기록하며 6승 3무 19패(승률 .240)에 그치고 있다. 가을야구 안정권이던 3위에서 5위로 떨어져 힘겨운 경쟁을 이어가고 있다. 물론 벨라스케즈만의 책임은 아니지만, 팀의 위기에 큰 지분을 차지하고 있다는 사실은 부정할 수 없다.현재까지만 놓고 보면 롯데는 안정된 10승 선발을 내버리고, 자책점 10점짜리 투수를 데려오는 자충수를 둔 셈이 됐다. 교체 외국인 선수로 한정하면 그야말로 역대 최악의 실패사례라고 해도 과언이 아니다.이제 롯데에게 남은 기회는 10경기뿐이다. 현재 10개 구단 중 가장 많은 경기를 소화한 롯데는 가을야구 진출을 위하여 남은 모든 경기에서 그야말로 총력전을 펼쳐야 하는 상황이다. 하지만 현재로서 1회도 버티기 힘든 것이 드러난 벨라스케즈를 남은 경기에서 또다시 선발로 투입하기에는 엄청난 리스크를 감수해야 한다. 만일 롯데의 5강진출이 어려워진다면, 데이비슨을 교체하고 벨라스케즈를 영입한 선택은 올 시즌 롯데에게 가장 뼈아픈 실수로 남을 전망이다.