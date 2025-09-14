17년 전 세상 떠난 원어민 교사, 축구팬들이 기억하는 이유

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2008년 세상을 떠난 뉴질랜드인 그레이엄 피든(Graeme Peden)이 있다. 1963년생인 그레이엄은 2000년대 경기도 안양에 터를 잡고 영어 원어민교사로 일하며 한국과 연을 쌓았다. 축구를 좋아했던 그는 자연히 당시 안양을 연고지로 했던 프로축구팀 안양 LG 치타스의 팬이 되었다. 정부 정책에 따라 수시로 연고지를 옮기던 당시 프로스포츠 관행에 따라 충청도를 거쳐 서울에 둥지를 텄던 LG 치타스(1991년 이전엔 럭키금성 황소 축구단)가 안양에 새로 터를 마련했을 즈음이었다.
지역 팬을 기반으로 한 프로축구 도시지역 연고제 정책이 나름대로 성과를 거둬 안양 LG 치타스는 리그 최고 수준의 인기를 구가하는 구단으로 거듭났다. 럭키금성 황소에서 LG 치타스로 변경된 뒤 처음으로 1998년엔 코리아컵을, 2000년엔 리그 우승컵을 들었을 만큼 강력함 또한 내보였다. 윤상철, 최용수, 이영표, 서정원, 신의손, 안드레, 정광민 등 내로라하는 스타들도 여럿 배출했다. 탄탄대로, 팀의 미래가 화창할 것만 같던 시절이었다. 그레이엄이 그의 인생과 떼 놓을 수 없는 팀 안양 LG 치타스와 만난 것도 이때였다.