17년 전 세상 떠난 원어민 교사, 축구팬들이 기억하는 이유

다양성동영화제

스틸컷구단이 연고를 이전한 뒤 아예 해당 스포츠에서 마음을 뗀 이들을 여럿 알고 있다. 개인 팬으로선 어쩔 수 없다는 무력감, 실망과 회의가 일종의 우울을 가져다주기도 한다. 그러나 안양 LG 치타스의 팬들은 달랐다. 이들은 진짜 서포터, 아끼는 것을 위해 저항하고 항전할 줄 아는 이들이었다. 연맹의 결정에 반발하고 그 부당함을 알렸으며, 일이 어찌 될 수 없게 된 뒤에는 민의를 모아 안양에 시민구단을 새로 창설케까지 했다. 그 팀이 빼앗긴 붉은 색 대신 포도의 고장 안양답게 자줏빛을 상징색으로 쓰는 FC안양이 되겠다. 온갖 역경을 딛고 올해 K리그1으로 승격, 깊은 부진에 허덕이는 FC서울과 만나 역사적 승리를 거둔 바로 그 팀이다.그레이엄은 2013년 FC안양의 창단을 보지 못했다. 팀을 빼앗긴 뒤 한동안 축구를 보지 않았고, FC안양의 팬들과 함께 항의하는 집회에 참여하고, 해외 언론에 부당함을 알리는 서한을 써 보냈으며, 이태원 등지에서 외국인들과 만나 FC서울을 응원하면 안 되는 이유 등을 알려왔다던 그다. 그런 그가 2008년 집으로 돌아가던 버스 안에서 돌연 쓰러져 숨졌다고 했다. 사인은 심장마비였다.영화는 그레이엄을 기억하는 이들의 입으로 그와 얽힌 인연을 소개한다. 한 걸음 나아가 뉴질랜드 현지의 친구와 연결해 그에 대해 더 깊은 이야기를 듣기도 한다. 그레이엄의 가족이 있다는 사실도 확인하고 그와 연결점을 마련하는 작업까지도 전한다. 발로 뛰는 모습보다는 사람을 카메라 앞에 불러다 앉혀 인터뷰하거나 옛 영상과 사진 자료를 띄우는 식으로 전개되는 20분이지만, 사실 그 자체가 지닌 무게가 스포츠를 좋아하는 이들의 마음에 와서 닿는다. 스포츠를 삶 가운데 들인 이라면 누구에게나 이 같은 애정이, 관계가 있을 거다. 또한 팀을 빼앗긴 이들의 상황이 얼마나 억울하고 황당한 것인지도 짐작할 수 있다.