"백만장자 만나고 깨달은 거요? 결국 다 똑같은 사람이었어요"

EBS '서장훈의 이웃집 백만장자' 시즌2의 예고편.EBS
- 3일 <서장훈의 이웃집 백만장자>가 52회 방송대상 작품상 연예오락TV 부문 수상작으로 선정되어 수상하셨잖아요. 수상 소감이 어떠세요?
김민지 PD(이하 김)
: "시즌1을 마치고 정규 편성 준비하던 와중에 이렇게 큰 상을 받게 돼서 정말 영광이었습니다. 진행자 서장훈 씨도 무척 기뻐하셨고요. 무엇보다도 프로그램 함께 만든 제작진과 그 순간을 나눌 수 있었다는 게 큰 영광이었어요. 지난 시간의 노고와 열정을 인정받은 것 같아 마음이 벅찼습니다."
서주은 PD(이하 서)
: "저는 시즌1에서 조연출로 제작에 참여했었어요. 그렇다 보니 처음 기획될 때부터 팀이 운영되고 자리를 잡아갔던 그 과정들을 아니까 수상했다는 소식 들었을 때 더욱 기뻤습니다."
- 김민지 PD님은 3일 시상식에서 수상소감으로 "매회 다양한 백만장자들을 만나며 이 시대의 좋은 어른을 만나는 기쁨이 있었다."라고 하셨는데 어떤 부분에서 그렇게 느끼셨어요?
김
: "함께 제작하는 PD님들도 똑같이 느끼실 것 같은데요. 백만장자분들을 직접 만나 이야기를 나누다 보면, 그분이 가진 자산의 규모보다는 오히려 살아오신 인생의 여정과 철학에 더 마음이 가게 돼요. 그 시간이 저희 제작진에게도 큰 울림과 배움으로 다가왔기에 그렇게 얘기했던 것 같습니다."
- 이야기 듣다 보면 일반인과 비슷한 점이 많나요.
김
: "결국 다 같은 사람이에요. 다만 경제적으로 더 큰 성취를 이루셨다는 차이가 있을 뿐이죠. 중요한 건, 이분들이 어느 날 갑자기 이룬 게 아니라 뼈를 깎는 노력과 엄청난 의지로 수많은 난관과 어려움 돌파해 왔다는 겁니다. 누구나 살다 보면 크고 작은 고난을 겪잖아요. 그럴 때 책을 찾거나, 비슷한 경험한 사람의 이야기를 참고하기도 하는데, 저는 이들의 서사가 바로 그런 '길잡이' 역할을 해줄 수 있다고 생각합니다. 그게 정답은 아닐지라도 '이런 선택지도 있구나'라는 걸 보여주면서, 시청자들이 자기 삶의 답을 찾아가는 데 도움이 되는 거죠. 그래서 이 백만장자들의 이야기가 더 큰 울림을 줄 수 있다고 믿습니다."
- 시즌 1에서 누가 가장 기억에 남아요?
서
: "선양 소주 조웅래 회장님이요. 회장님이 회사를 처음 시작할 때부터 다른 사업으로 전향하기까지의 스토리들이 굉장히 잘 담겼고, 본인의 철학도 굉장히 뚜렷하셔서 인생 수업이나 이런 것들이 되게 잘 나왔던 회차였던 것 같아요. 저희가 찾던 '좋은 어른'에 잘 부합하신 분이셨던 것 같아서 그분이 제일 기억에 남네요."
김
: "저는 '천억 벌어 5천 평 대궐 지은 장사 천재' 편에 출연하셨던 임순형 대표님이 가장 기억에 남습니다. 보통 노블레스 오블리주라고 하면 '물질 기부'를 떠올리기 마련인데, 이분은 그 범주를 넘어 '광개토대왕비'를 세우는 기발한 방식으로 지역사회에 기여하셨어요. 덕분에 많은 청소년들이 그곳을 찾아 고구려의 역사를 배우고, 광개토대왕의 정신을 접할 수 있게 됐죠. 기부의 새로운 상상력을 보여주신 사례라 정말 인상 깊었습니다."
- 최지원 PD님은 시즌2에 새로 합류하시잖아요. 시즌 1은 시청자로 봤을 텐데 어떠셨어요?
최지원 PD(이하 최)
: "제가 처음 이 프로그램을 접한 건 채널을 돌리다가 구정순 선생님 편에서 리모컨을 멈추게 된 순간이었어요. '뭐지?' 하고 보니 바로 <서장훈의 이웃집 백만장자>였어요. 사실 구정순 선생님은 처음 뵀지만, 그분이 만드신 로고들은 우리에게 너무나 익숙했거든요. '아, 이게 이분 작품이었구나' 하는 신선한 충격이 있었어요. 그때부터 멈춰서 보게 됐고, 이후 시즌2에 합류하면서 다른 편들도 모두 찾아봤습니다. 나머지 에피소드들 역시 정말 흥미로운 부분이 많더라고요. 이 프로그램이 단순히 재미를 넘어서 훨씬 더 가치 중심적이라는 생각이 들었고, 기쁜 마음으로 시즌 2에 참여하게 됐습니다."
- 17일부터 시즌 2가 시작되잖아요, 준비는 잘 되어가나요?
김
: "시즌1 방송이 나간 후로, 지역사회에서 훌륭한 분들을 직접 추천해 주시는 경우가 많았어요. 저희 입장에서는 감사한 일이었습니다. 시즌1은 여러 인물을 모시면서 저희 나름대로 프로그램의 색깔을 찾아가는 시간이었는데, 그 과정에서 '우리가 어떤 가치에 집중해야 하는가'라는 주제 의식이 점점 더 선명해진 것 같아요. 덕분에 시즌2 섭외는 훨씬 명확한 기준과 방향성을 갖고 진행할 수 있었고, 그 결과 시즌1에서는 만나지 못한 다양한 분야의 백만장자들이 합류하게 됐습니다. '세상에 이런 분이 있었어?'라고 싶을 만큼 놀라운 이야기들이 펼쳐질 테니 기대하셔도 좋습니다."
"'돈' 어떻게 쓰고 있나"