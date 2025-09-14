"백만장자 만나고 깨달은 거요? 결국 다 똑같은 사람이었어요"

▲<서장훈의 이웃집 백만장자> 제작진인 서주은, 김민지. 최지원 PD가 인터뷰를 하고 있다. EBS 홍보부 제공

- 서 PD님은 말씀하셨듯이 시즌 1에서는 조연출이었는데 이번에 입봉한다고 들었어요.

서 : "조연출로 있을 때와 달리, 직접 연출을 맡는 건 완전히 다른 영역이라 '내가 잘할 수 있을까'라는 고민도 많았어요. 그런데 다행히 저희 팀에는 잡아주고 이끌어주시는 선배님들이 많아서 생각보다 수월하게 연착륙할 수 있었던 것 같아요. 저번 시즌에서 조연출로 기획에 참여해 본 경험도 큰 도움이 됐습니다. 또 저희는 총괄 PD님과 작가님이 계셔서 제작 과정에서 늘 협의하고 상의할 수 있기에 혼자 외롭게 고민하는 시간이 적었고, 바로바로 문제를 해결할 수 있었습니다. 그래서 이번 프로그램에 연착륙하는 데 큰 도움이 되었다고 생각합니다."



- 출연진 섭외 기준이 있나요.

서 : "시청자에게 어떤 것을 보여줄 수 있을지 그 스토리를 점검하는 것이 우선이었던 것 같아요. 제 개인적인 취향까지는 아직 잘 모르겠지만, 내면에 순수함을 가진 분들에게 끌리는 것 같기는 합니다. 앞으로 더 많은 섭외를 해 나가면서 차차 알아갈 것 같아요."

최 : "저는 계속 사람 냄새 나는 백만장자를 담고 싶다고 생각했어요. 실제로 첫 번째로 촬영했던 분도 그런 분이셨던 것 같고요. 아무래도 방송이다 보니 시각적으로 보여줄 수 있는 것들에 대한 고민도 늘 할 수밖에 없죠. 그런데 그보다도 그분의 인생을 통해 전해줄 만한 가치가 있는지, 비록 작은 것일지라도 평생 지켜온 무언가가 있는지를 저는 더 중요하게 보는 것 같아요. 그런 부분을 담고 싶다는 마음으로 아이템을 찾고 있습니다."

김 : "부자를 다루는 콘텐츠들이 대체로 '어떻게 돈을 벌었는가'에 초점을 맞추는 경우가 많습니다. 저희도 그 이야기를 담기는 하지만, 그보다 더 주목하는 건 '어떻게 쓰고 있는가'인 것 같아요. 이 지점이야말로 저희 프로그램이 가장 집중하고자 하는 핵심 가치라고 생각합니다."



- 이유가 뭔가요?

김 : "인간이 어느 한 정점에 오르기까지는 혼자만의 힘으로 되는 게 아니잖아요. 누구나 인생의 여러 순간에서 타인의 도움을 받으며 나아가죠. 최근에 촬영했던 백만장자분도 '내가 지금 이 자리에 올 수 있었던 건 늘 누군가의 도움이 있었기 때문이다. 그래서 내가 가진 걸 사회에 다 돌려주고 싶다'라고 말씀하시더라고요. 지금까지 만난 거의 모든 백만장자분이 똑같이 말씀하셨어요.. 결국 저희 프로그램이 집중하는 건 바로 이런 부분입니다. 공동체 안에서 한 사람이 성장하고, 또 그 공동체에 다시 환원하려는 태도. 그런 가치관을 지닌 분들을 조명하는 게 저희의 진짜 지향점이라고 생각해요."



- 기사 보니 시즌 2 라인업이 화려한 것 같은데.

김 : "맞아요. 9월 17일 첫 방송에 출연하시는 백만장자는 우리가 모두 아는 대한민국의 명소 '남이섬'을 만드신 분인데요. 현재는 제주도에 '탐라 공화국'을 세우고, 또 다른 역사를 만들어가고 계십니다. 정말 한 사람이 이 모든 걸 다 해낼 수 있나 싶을 정도로 인간의 한계를 넘어서는 서사를 써 내려오신 분입니다. 그리고 2화에 출연하시는 백만장자는 '변기왕'이라고 불리는 분인데요. 국내 최초로 절수형 양변기를 개발해서 국가의 수자원 절약에 크게 일조하신 정말 훌륭한 분입니다. 저희 제작진도 촬영 내내 놀라고 감탄을 거듭할 수밖에 없었어요. 또 하나 흥미로운 건, 이번 시즌에서는 부부나 자매 백만장자분들도 나오신다는 겁니다. 관계성에서 오는 스토리와 감정들이 있어서 시청자분들이 훨씬 더 깊고 다양한 매력을 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다."



- 시즌 2에서 주목할 부분이 뭘까요?

김 : "이번 시즌의 백만장자 이야기들은 이전보다 훨씬 더 풍성하고 깊어졌습니다. 등장하시는 분들의 분야도 다양해졌고, 로케이션 역시 한층 더 화려해져 시청자분들께서도 화면을 통해 큰 즐거움을 느끼실 수 있을 것입니다. 무엇보다 이야기의 밀도가 더욱 짙어졌습니다. 저희가 만난 한 백만장자분은 한국전쟁 시절부터 현재까지 살아오신 삶이 마치 대하소설을 보는 듯했는데요. 온갖 시련과 고통을 이겨내고 지금은 한 분야의 거장이 되신 분이라, 방송을 보시면 정말 놀라실 겁니다.

특히 서장훈씨도 매회 촬영에 굉장히 흥미롭게 임하고 계시고, 특히 어느 부부 백만장자 편에서는 출연자, 서장훈씨, 장예원씨, 그리고 제작진 모두가 함께 울 만큼 감동적인 순간이 만들어지기도 했습니다. 진행자분들이 이렇게 강렬하게 반응해 주신다는 건, 곧 이번 시즌의 라인업이 그만큼 탄탄하다는 증거라고 생각합니다. 시청자분들도 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다."



- 마지막으로 전하고 싶은 말이 있다면요.

김 : "서장훈씨가 인터뷰에서 '<서장훈의 이웃집 백만장자>는 순간의 웃음을 주는 예능이 아니라, 마음에 오래 남아 생각할 거리를 던지는 방송'이라고 말씀하신 적이 있는데요. 저도 그 말에 깊이 공감했어요. 웃으면서 보다가도 어느 순간 내 삶에 와닿는 한 문장을 얻을 수 있는 프로그램, 그게 바로 저희의 지향점이에요. 중요한 건 교양이냐, 예능이냐의 틀보다, 시청자분들이 방송을 보며 '저 사람, 인생 참 훌륭하게 살았구나, 나도 저렇게 살아보고 싶다'라는 용기와 동기를 얻어가는 것이 아닐까 싶습니다. 저희도 그런 '좋은 어른'들을 모시기 위해 가열차게 제작해 나가고 있으니, 앞으로 정규 편성된 <서장훈의 이웃집 백만장자>를 애정으로 지켜봐 주시기 바랍니다."



서 : "EBS는 채널 특성상 5060세대분들이 많이 보시는 편인데요. 저는 그런 부분을 너무 의식하고 제작하지는 않았던 것 같아요. 왜냐하면 부(富)에 대한 관심은 누구나 가지고 있고, 또 사람에 대한 관심도 모두가 공유하는 부분이잖아요. 그래서 제작할 때는 '내가 봐도 재미있고, 내가 봐도 배울 게 있는 점이 무엇일까' 그걸 먼저 생각했어요. 지금 편집 과정에서도 마찬가지고요. 그래서 결국 누구나 즐길 수 있고, 재미있으면서도 의미 있고, 또 배울 게 많은 프로그램이 됐다고 생각합니다. 시즌2도 많이 기대해 주시고 봐 주시면 좋겠습니다."



