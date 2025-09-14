전북현대, 2G 연속 선발 출격 이영재 활약 돋보이네

▲
전북현대 MF 이영재한국프로축구연맹
포옛 감독은 강상윤·박진섭·김진규 조합에 상당한 신뢰감을 보냈고, 자연스럽게 이영재는 출전 시간이 떨어지기 시작했다. 리그 23경기를 치르면서 선발은 단 6번에 불과했고, 교체로 들어가는 빈도가 잦았다. 벤치에서 묵묵하게 기회를 엿보던 상황 속 그에게 기회가 찾아왔다. 주전 미드필더 강상윤이 강원과의 코리아컵 2차전서 부상을 호소했기 때문.
이영재는 오랜만에 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 직전 라운드 울산과의 맞대결에서 김진규와 함께 호흡을 맞추며 상대 중원을 지배했고, 후반 시작과 함께 코너킥 상황에서 미친 왼발 슈팅으로 득점을 터뜨리면서 2-0 승리를 견인했다. 경기 종료 후 기자회견에 참석했던 정조국 코치도 "굉장히 좋은 골이었다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.
A매치 휴식기 후 이영재는 대전전에서도 선발 출격을 명받았고, 중원에서 인상적인 기량을 선보였다. 김진규·감보아와 함께 출전한 가운데 박스 투 박스 미드필더 역할을 훌륭하게 소화했다. 왕성한 활동량을 바탕으로 연결 고리를 충실하게 해냈고, 공격·수비 상황에서도 본인의 몫을 해내는 데 성공했다.
득점으로 연결되지 않았으나 전반 30분에는 반 박자 빠른 왼발 슈팅으로 골문을 노렸고, 전반 35분에는 순간적인 전환 동작으로 김진야의 경고를 유도하며 좋은 컨디션을 보여줬다. 이후 전환 패스 역시 정확하게 뿌렸고, 후반 2분에는 유강현의 역습을 정확한 태클로 건드리면서 수비에서도 상당한 공을 세웠다.
이어 콤파뇨가 페널티킥을 얻어내는 장면에서 이영재는 김태환에 기점 패스를 정확하게 넣으면서 제 역할을 충실하게 해냈다. 86분간 경기장을 누비면서 드리블 성공률 100%, 팀 내 최다 크로스 성공(2회), 패스 성공률 84%, 팀 내 최다 공격 진영 패스 성공(14회, 100%), 전진 패스 성공 9회, 볼 획득 5회, 태클 성공 1회를 기록하며 펄펄 날았다.
비록 공격 포인트는 올리지 못했지만, 이영재는 공수 양면에서 뛰어난 활약을 선보이며 팀 승리에 견인했다.
전북은 홈에서 잠시 휴식 후 오는 20일(토) 2위 김천 상무와 리그 30라운드 일전을 치른다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기