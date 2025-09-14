'tvN 첫 출연' 한석규의 통닭집은 어떤 모습일까

2016년 tvN 드라마 <도깨비>에서 유인나가 연기한 김선(써니)은 치킨집 사장이다. 써니는9살에 조실 부모했지만 사고 무탁한 여고생 지은탁(김고은 분)을 알바로 고용했지만 써니의 치킨집은 날이 좋아도, 날이 좋지 않아도 언제나 손님이 없어 종종 저승사자들의 회식 자리로 쓰이곤 한다(유인나가 사장이고 김고은이 아르바이트하는 치킨집에 손님이 없는 것은 사실 심각한 '설정오류'였다).
최근 치킨과 가장 인연이 깊은 배우는 단연 류승룡이다. 2019년 영화 <극한직업>에서 '지금까지 이런 맛은 없었던' 수원 왕갈비 통닭집을 차려 사업을 크게 번창시켰던 류승룡은 2023년 드라마 <무빙>에서도 '죽어서도 신선한' 신선한 치킨집을 차려 튀김기를 통해 능력을 확인하기도 했다. 급기야 작년 넷플릭스 드라마 <닭강정>에서는 사랑하는 딸이 닭강정으로 변하는 비극(?)을 맞기도 했다.
tvN은 15일 새 월화드라마로 <뿌리 깊은 나무>와 <육룡이 나르샤>·<녹두꽃>·<소방서 옆 경찰서> 시리즈 등을 연출했던 신경수 PD의 신작 <신사장 프로젝트>를 선보인다. <신사장 프로젝트>에는 시청자들에게 높은 신뢰를 받는 배우가 미스터리한 비밀을 가진 치킨집 사장을 연기할 예정이다. 2014년 SBS 드라마 <비밀의 문> 이후 신경수 PD와 11년 만에 재회하는 배우 한석규가 그 주인공이다.
슬럼프 빠진 90년대 최고배우,세종으로 부활