'tvN 첫 출연' 한석규의 통닭집은 어떤 모습일까

[프리뷰] 15일 첫 방송되는 tvN 월화드라마 <신사장 프로젝트>에 출연하는 한석규

양형석(utopia697)
25.09.14 12:33최종업데이트25.09.14 12:33
2016년 tvN 드라마 <도깨비>에서 유인나가 연기한 김선(써니)은 치킨집 사장이다. 써니는9살에 조실 부모했지만 사고 무탁한 여고생 지은탁(김고은 분)을 알바로 고용했지만 써니의 치킨집은 날이 좋아도, 날이 좋지 않아도 언제나 손님이 없어 종종 저승사자들의 회식 자리로 쓰이곤 한다(유인나가 사장이고 김고은이 아르바이트하는 치킨집에 손님이 없는 것은 사실 심각한 '설정오류'였다).

최근 치킨과 가장 인연이 깊은 배우는 단연 류승룡이다. 2019년 영화 <극한직업>에서 '지금까지 이런 맛은 없었던' 수원 왕갈비 통닭집을 차려 사업을 크게 번창시켰던 류승룡은 2023년 드라마 <무빙>에서도 '죽어서도 신선한' 신선한 치킨집을 차려 튀김기를 통해 능력을 확인하기도 했다. 급기야 작년 넷플릭스 드라마 <닭강정>에서는 사랑하는 딸이 닭강정으로 변하는 비극(?)을 맞기도 했다.

tvN은 15일 새 월화드라마로 <뿌리 깊은 나무>와 <육룡이 나르샤>·<녹두꽃>·<소방서 옆 경찰서> 시리즈 등을 연출했던 신경수 PD의 신작 <신사장 프로젝트>를 선보인다. <신사장 프로젝트>에는 시청자들에게 높은 신뢰를 받는 배우가 미스터리한 비밀을 가진 치킨집 사장을 연기할 예정이다. 2014년 SBS 드라마 <비밀의 문> 이후 신경수 PD와 11년 만에 재회하는 배우 한석규가 그 주인공이다.

슬럼프 빠진 90년대 최고배우,세종으로 부활

한석규는 뛰어난 연기력과 작품 선구인을 겸비하며 1990년대 중·후반 최고의 배우로 한 시대를 군림했다.
한석규는 뛰어난 연기력과 작품 선구인을 겸비하며 1990년대 중·후반 최고의 배우로 한 시대를 군림했다.(주)시네마서비스

동국대 연극영화과 재학 시절 동기들과 함께 1984년 강변가요제에 출전해 장려상을 받은 한석규는 군복무 후 1990년 KBS 성우극회에 입사해 활동하다 1991년 MBC 제20기 공채 탤런트에 합격하면서 연기자로 데뷔했다. 1992년 캠퍼스 드라마 <우리들의 천국>에서 주인공 박진수(홍학표 분)의 친구 역으로 출연한 한석규는 같은 해 <아들과 딸>에서 김희애의 상대역으로 출연하면서 주목받았다.

<아들과 딸>을 통해 인지도가 올라간 한석규는 항공 드라마 <파일럿>에서 주인공 최수종, 이재룡과 함께 주연을 맡았고 1994년 <서울의 달>에서는 사기꾼 제비족 김홍식 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 하지만 한석규의 진가가 제대로 발휘된 장르는 영화였다. 한석규는 1995년 <닥터봉>을 시작으로 <은행나무 침대>·<초록물고기>·< 넘버3 >·<접속>·< 8월의 크리스마스 >·<쉬리>를 연속으로 흥행시켰다.

부지런한 활동을 통해 5년 동안 7편의 영화를 연속으로 히트시키며 1990년대 중·후반 한국 영화의 독보적인 흥행배우로 군림하던 한석규는 1999년 <텔 미 썸딩>을 끝으로 3년 넘게 공백기를 가졌다. 하지만 긴 공백 끝에 출연한 <이중간첩>의 흥행이 기대에 미치지 못했고 <주홍글씨>와 <그때 그 사람들>·<미스터 주부퀴즈왕>도 차례로 흥행 실패하면서 '최고 흥행배우'의 명성에 금이 가고 말았다.

그렇게 조금 아쉬운 2000년대를 보낸 한석규는 2011년 16년 만에 드라마에 복귀해 SBS의 <뿌리 깊은 나무>에서 세종 이도를 연기했다. 한석규는 완벽한 성군으로만 그려졌던 세종대왕을 입체적인 캐릭터로 재해석하면서 시청자들의 극찬을 받았고 그해 SBS 연기대상에서 대상을 수상하며 화려하게 부활했다. 한석규는 2013년 영화 <베를린>과 <파파로티>에 출연하며 '흥행배우'의 위상도 되찾았다.

한석규는 2014년 영조를 연기했던 <비밀의 문>이 최고 시청률 10%에 그치며 <뿌리 깊은 나무>의 상승세를 잇지 못했다(닐슨코리아 시청률 기준). 고수와 박신혜, 유연석 등 후배 배우들과 호흡을 맞춘 영화 <상위원>의 흥행도 아쉬웠던 건 마찬가지. 하지만 한석규는 2016년 <낭만닥터 김사부>에서 3개의 전공의 자격증을 보유한 '김사부' 부용주 역을 맡아 열연을 펼치며 두 번째 슬럼프를 빠르게 극복했다.

'통닭집' 차린 전직 위기 협상 전문가

한석규는 작년 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 '친정' MBC에서 연기대상을 수상했다.
한석규는 작년 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 '친정' MBC에서 연기대상을 수상했다.MBC 화면 캡처

<낭만닥터 김사부>를 통해 5년 만에 다시 SBS 연기대상을 수상한 한석규는 2020년과 2023년에도 < 낭만닥터 김사부2, 3 >에 출연했다. 1990년대 한석규의 '리즈시절'을 기억하지 못하는 젊은 대중들에게 김사부는 한석규를 대표하는 캐릭터가 됐다. 한석규는 2022년 왓차 오리지널 드라마 <오늘은 좀 메울지도 몰라>에서 대장암에 걸린 아내를 위해 요리를 시작하는 번역작가 강창욱 역을 맡았다.

2023년 6월 < 낭만닥터 김사부3 >를 끝낸 한석규는 작년 10월 MBC 금토드라마 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 1995년 <호텔> 이후 무려 29년 만에 MBC 드라마에 출연했다. 경찰대 출신 프로파일러 장태수를 연기한 한석규는 명불허전의 연기로 드라마를 잘 이끌었고 MBC 연기대상 대상과 함께 이탈리아 로마에서 열린 글로벌 시리즈 페스티벌에서 남우주연상을 수상하며 건재를 과시했다.

최근 진지한 캐릭터를 많이 연기했던 한석규는 15일 첫 방송되는 tvN 드라마 <신사장 프로젝트>를 통해 오랜만에 코믹 요소가 강한 작품으로 복귀한다. <신사장 프로젝트>는 미스터리한 비밀을 가진 치킨집 사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현하는 분쟁해결 히어로 드라마로 한석규는 낡은 다세대 주택에 살면서 통닭집을 운영하는 전직 인터폴 위기 협상 전문가 신사장 역을 맡았다.

한석규의 단독 주연작 <신사장 프로젝트>에는 <슬기로운 의사생활>의 장홍도 역으로 주목받았던 배현성이 신입 판사이자 통닭집 직원 조필립을 연기한다. 아역배우 출신으로 내년 3월이면 만 20세가 되는 이레는 할머니, 여동생과 함께 살며 가족의 생계를 책임지는 신 사장의 정보원 이시온 역을 맡았다. 이밖에 김성오·김상호·정은표·우현 등 탄탄한 경력의 배우들이 대거 <신사장 프로젝트>에 출연한다.

tvN 월화드라마는 올해 초에 방송됐던 차주영 주연의 <원경>이 최고 시청률 6.6%를 기록한 이후 5편 연속으로 시청률 5%의 벽을 넘지 못했다. 따라서 검증된 스타배우 한석규를 전면에 내세운 <신사장 프로젝트>에 대한 방송국과 제작사의 기대는 더욱 클 수 밖에 없다. 과연 데뷔 후 처음으로 tvN 드라마에 출연하는 한석규는 <신사장 프로젝트>를 성공으로 이끌며 대배우의 이름값을 할 수 있을까.

한석규는 <신사장 프로젝트>를 통해 데뷔 후 처음으로 tvN 드라마에 출연한다.
한석규는 <신사장 프로젝트>를 통해 데뷔 후 처음으로 tvN 드라마에 출연한다.<신사장 프로젝트> 홈페이지


