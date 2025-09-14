'tvN 첫 출연' 한석규의 통닭집은 어떤 모습일까

MBC 화면 캡처

한석규는 작년 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 '친정' MBC에서 연기대상을 수상했다.<낭만닥터 김사부>를 통해 5년 만에 다시 SBS 연기대상을 수상한 한석규는 2020년과 2023년에도 < 낭만닥터 김사부2, 3 >에 출연했다. 1990년대 한석규의 '리즈시절'을 기억하지 못하는 젊은 대중들에게 김사부는 한석규를 대표하는 캐릭터가 됐다. 한석규는 2022년 왓차 오리지널 드라마 <오늘은 좀 메울지도 몰라>에서 대장암에 걸린 아내를 위해 요리를 시작하는 번역작가 강창욱 역을 맡았다.2023년 6월 < 낭만닥터 김사부3 >를 끝낸 한석규는 작년 10월 MBC 금토드라마 <이토록 친밀한 배신자>를 통해 1995년 <호텔> 이후 무려 29년 만에 MBC 드라마에 출연했다. 경찰대 출신 프로파일러 장태수를 연기한 한석규는 명불허전의 연기로 드라마를 잘 이끌었고 MBC 연기대상 대상과 함께 이탈리아 로마에서 열린 글로벌 시리즈 페스티벌에서 남우주연상을 수상하며 건재를 과시했다.최근 진지한 캐릭터를 많이 연기했던 한석규는 15일 첫 방송되는 tvN 드라마 <신사장 프로젝트>를 통해 오랜만에 코믹 요소가 강한 작품으로 복귀한다. <신사장 프로젝트>는 미스터리한 비밀을 가진 치킨집 사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현하는 분쟁해결 히어로 드라마로 한석규는 낡은 다세대 주택에 살면서 통닭집을 운영하는 전직 인터폴 위기 협상 전문가 신사장 역을 맡았다.한석규의 단독 주연작 <신사장 프로젝트>에는 <슬기로운 의사생활>의 장홍도 역으로 주목받았던 배현성이 신입 판사이자 통닭집 직원 조필립을 연기한다. 아역배우 출신으로 내년 3월이면 만 20세가 되는 이레는 할머니, 여동생과 함께 살며 가족의 생계를 책임지는 신 사장의 정보원 이시온 역을 맡았다. 이밖에 김성오·김상호·정은표·우현 등 탄탄한 경력의 배우들이 대거 <신사장 프로젝트>에 출연한다.tvN 월화드라마는 올해 초에 방송됐던 차주영 주연의 <원경>이 최고 시청률 6.6%를 기록한 이후 5편 연속으로 시청률 5%의 벽을 넘지 못했다. 따라서 검증된 스타배우 한석규를 전면에 내세운 <신사장 프로젝트>에 대한 방송국과 제작사의 기대는 더욱 클 수 밖에 없다. 과연 데뷔 후 처음으로 tvN 드라마에 출연하는 한석규는 <신사장 프로젝트>를 성공으로 이끌며 대배우의 이름값을 할 수 있을까.