제목에 '고추·복숭아' 넣은 연극의 비밀, 한국사회 민낯 담다

한국문화예술위원회

"있잖아. 우리 오빠가 내 립스틱 쓴 거 같아."

연극 <말린 고추와 복숭아향 립스틱> 공연장면무대가 열리자 관객의 시선을 사로잡은 배경은 2010년, 조만간 재개발을 앞둔 은평구 수색동의 낡은 빌라였다. 노란 장판, 빛바랜 촌스러운 이불, 시간을 뛰어넘는 양철 쟁반, 그리고 무대 단상 아래 널린 붉은 고추들. 오래된 여름날, 눅눅한 냄새가 코끝에 스미는 장치들은 곧 작품의 세계로 관객을 끌어들인다.서동민 작가는 "여름이면 언제나 고추 말리는 냄새가 진동했다. 가족 중 누구도 좋아하지 않았지만 묵묵히 견뎌야 했다. 그것이 곧 가족의 힘이었다"고 회상한다. 그의 기억은 무대 위에서 다시 살아났다. 여기에 복숭아향 립스틱이 더해서. "여자라면 다 안다"며 건네진 립스틱 향기의 기억은, 작가에게 배제와 경계의 감각으로 남았다. 그래서 이 작품의 제목에는 '고추'와 '복숭아'라는 한국 사회의 성별 상징이 동시에 배치하게 됐다.무엇보다 필자에게 흥미로운 사실은 이 연극이 1992년에 방영된 화제의 MBC 드라마 <아들과 딸>을 연상시킨다는 점이다. 남아선호사상이 깊게 뿌리내린 사회에서, 아들이라는 이유로 사랑과 특권을 독차지하고, 딸이라는 이유로 차별과 희생을 강요당하는 현실을 파헤친 오래 전 드라마다. <아들과 딸>의 주인공 미득이 여성이라는 이유로 겪었던 억압과 모순은, 30여 년이 지난 지금 은빈이 가족 안에서 겪는 부조리와 정확히 맞닿았다. 약간의 차이가 있다면, 이번 무대는 여기에 퀴어 정체성이라는 새로운 층위를 더해 '아들과 딸'의 오래된 서사를 2025년의 언어로 다시 쓰고 있다는 점이다.주인공 은빈은 재수생이다. 그는 원광대 치대에 합격해 독립하는 것이 유일한 목표이자 탈출구다. 그러나 가족은 늘 그를 옭아맨다. 우악스럽게 쌍욕을 달고 사는 할머니(복자 역), 남편과 사별한 뒤 아들에게 집착하는 엄마(미희 역), 모든 편애와 관심의 중심에 있는 오빠(규빈 역). 은빈은 늘 뒷전으로 밀려난다.하지만 어느 날, 아껴 두었던 복숭아향 립스틱이 사라지고 있음을 알게 되면서 상황은 달라진다. 어릴 때부터 '세일러문'을 좋아하고 머리가 긴 규빈이 떠오른 순간, 은빈의 일상은 균열을 맞는다.이 작품은 서울연극센터 플레이업(play-up) 아카데미 창작워크숍을 통해 초고가 발굴됐다. 이후 2023년 국립극단 낭독 공연과 희곡개발 과정을 거쳐 본격적인 무대로 완성됐다. 이러한 창작 여정은 단순한 개인의 서사를 넘어서 동시대 한국 사회의 가족과 젠더 문제를 탐구하는 집단적 실험의 과정이기도 발전했다.이 작품엔 고정된 배역이 없다. 무대에 오른 네 명의 배우들은 할머니, 엄마, 오빠, 딸을 수시로 오가며 얼굴을 맞바꾼다. 처음엔 얼굴에 집중하기에 그들이 주고받는 대사들이 낯설지만 곧 시간이 지나지 않아 배우보다 역할로 가슴 속에 다가온다. 또한 가족이라는 얽힘은 단일한 인물로 설명할 수 없다는 것도 덤으로 알게 된다.억압과 욕망, 배제와 사랑은 하나의 얼굴 안에서 끊임없이 겹친다. 강훈구 연출가는 "배역 전환이야말로 가족의 긴장을 시각적으로 보여주는 방법"이라고 강조한다. 이번 재연에서 이 기법은 필자가 지난 서울연극창작센터에서 관람했던 초연보다 한층 더 세련되게 다듬어졌음을 눈치챘다.