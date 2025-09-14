배두나의 인생 첫 해외 진출작, 20년 만에 본 소감 물었더니...

그린나래미디어(주)

영화 <린다 린다 린다> 스틸컷한국 유학생 '송' 역의 배두나는 "재개봉 소식을 듣고 너무 기뻤다. 제 청춘 중 가장 아름다웠던 시절이 담긴 영화다. 밴드 멤버로 호흡 맞췄던 배우와 제작진의 아름다운 추억이 담겼다. 몽글몽글 기분이고 이상한데 자랑스럽기까지 하다"라며 벅찬 마음을 전했다.'쿄코'역의 마에다 아키는 "20년 만에 영화관에서 재개봉하는 경우는 흔하지 않다. 일본에서도 무대 인사를 했었는데 많은 관객이 GV 때 질문을 해주었다. 여전히 사랑받는 작품임을 느꼈고 네 사람이 만날 수 있어서 행복했다"라고 말했다.'케이'역의 카시이 유우는 "<린다 린다 린다>는 제 데뷔작이자 20년 만에 재개봉되는 뜻깊은 영화다. 이 영화로 영화 제작 과정을 알게 되었고 많이 배웠고 선물과도 같은 작품이다"라고 했고, '노조미'역의 세키네 시오리는 "본업이 뮤지션이라 제게 특별한 경험으로 남아있다. 20년이 지나 일본과 한국에서 재개봉하는 작품이 나온 건 기적 같은 일이다"라며 소감을 밝혔다.야마시타 노부히로 감독은 "제가 스물여덟 살이었던 반짝임이 담긴 작품이다. 마치 보컬이었던 송의 나라를 멤버들과 찾은 것 같고, 밴드의 고문으로 동창회에 참석한 것 같기도 해 보상을 받는 기분이다"라고 소회를 밝혔다.현장은 영화 속 밴드 '파란마음'의 멤버들이 각자의 길을 걸어가다 잊고 지낸 인연을 만난 즐거움과 놀라움이 교차하는 묘한 분위기였다. 20년 만에 영화를 다시 본 소감과 명장면을 꼽는 시간이 이어졌다.야마시타 노부히로 감독은 "제가 만들었지만 다시 보니 부끄럽게도 다 좋은 장면이다. 볼 때마다 마음에 드는 장면이 바뀌는데 오늘은 송이 체육관에서 혼자 멤버들을 소개하는 장면 이후 연습실로 돌아왔을 때를 꼽겠다. 악기 세팅을 마친 세 멤버의 표정과 '하자'라고 말하는 게 자연스럽게 표현되어 있어 소름 끼칠 정도였다"라고 답했다.세키네 시오리는 "처음에는 연기가 어색했지만 슈퍼마켓에서 장 보는 장면을 찍을 때가 다들 친해졌고 연기도 적응해서 자연스러운 모습이 나왔다. 그 장면이 좋다"라고 말했고, 카시이 유우는 "20년 전과 지금 좋아하는 장면이 다르다. 지금은 영화 후반부에 신발장부터 시작해 비가 내리는 교정을 보여주는 장면이 좋았다. 시간의 흐름을 표현한 장면이 마음에 스며드는 것 같다"라고 답했다.마에다 아키는 "송이 '린다 린다 린다라'는 곡을 듣고 나서 악보를 복사해 함께 돌아가는 장면이 기억에 남는다. 송이 밴드에 합류했다는 기쁨이 담겨 있기 때문이다"라고 말했고, 배두나는 "저도 송이 밴드에 합류해서 악보를 받고 걸어가는 장면이 좋다. 송의 표정을 보니 합류한 기쁨이 전해져 마음이 울렁거리더라. 그때 멤버들의 뒷모습이 아직도 눈에 선한데 다시 본 장면에서도 발견해 감회가 새롭다"라고 말했다.