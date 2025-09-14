고작 한 시간 쓰고 버린다고? 테니스공 운명 바꿀 수 없을까?

mutecevvil on Unsplash

테니스공은 겉보기에는 단순히 고무 위에 천을 씌운 것처럼 보이지만, 실제로는 훨씬 복잡하다. 안쪽에는 단단한 고무 공이 있고, 그 위를 양모와 나일론이 섞인 펠트로 덮은 뒤 강력한 접착제로 붙여 놓는다. 이 덕분에 공은 튼튼하고 잘 튀지만, 버려질 때가 문제다. 펠트와 고무가 단단히 붙어 있어 떼어내기가 거의 불가능하기에 재활용보다는 매립이나 소각으로 직행한다. 사실상 '완벽하게 설계된, 불완전한' 제품이다.테니스 공의 포장재도 사정은 비슷하다. 새 공을 살 때 여는 원통형 플라스틱 통을 떠올려 보자. 압력을 유지하려고 두껍고 단단한 플라스틱을 쓰고, 여기에 알루미늄 뚜껑과 라벨까지 덧붙인다. 겉으로는 예쁘고 견고하지만, 여러 소재가 한데 섞여 있어서 재활용은 사실상 어렵다. 결국 그 통 역시 일회용 플라스틱 쓰레기가 되어버린다.테니스공은 재활용이 거의 되지 않는 구조적 한계도 문제지만, 만들어지는 과정에서도 막대한 환경 발자국을 남긴다.2017년 영국의 워릭대학교(University of Warwick)는 윔블던에서 쓰이는 테니스공의 여정을 추적했다. 결과는 충격적이었다. 공 하나를 만들기 위해 필요한 재료가 각각 11개국에서 따로 모인다. 완성되기까지 이동한 거리는 5만 마일, 약 8만 킬로미터에 달했다. 지구 두 바퀴를 도는 거리다.예를 들어보자. 공 안쪽의 고무를 단단하게 만드는 데 필요한 '점토 성분'은 미국 사우스캐롤라이나에서, 반발력을 조절하는 모래 성분인 '실리카'는 그리스에서, 고무의 탄성을 높이는 '마그네슘 카보네이트'는 일본에서, 마모를 줄이는 '산화아연'은 태국에서, 그리고 고무를 굳게 결합시키는 '황'은 한국에서 공급된다. 핵심 원료인 천연고무는 말레이시아에서 베어낸다. 이렇게 모인 재료들이 필리핀 바탄(Bataan)에 있는 공장으로 집결해 최종적으로 공의 형태를 갖춘다. 연구를 진행한 존슨 박사는 당시 "5만 마일이 필요한 스포츠 제품은 거의 본 적이 없다"고 비판할 정도다.결국 테니스공은 경기장에서 잠시 반짝이는 순간을 위해, 태어나기도 전에 지구에 죄를 짓고 있는 셈이다. 우리가 치는 한 시간의 경기 뒤에는 이미 수천 킬로미터의 항로와 수백 년의 환경 비용이 겹겹이 얹혀 있다.다음으로 주목해야 할 것은 동호인 수준에서의 관습이다. 프로 경기의 공 교체 규칙이 문화처럼 확산되면서, 동호인 사회에는 "새 캔은 예의"라는 착각이 뿌리내렸다.경기 전 인사와 함께 캔을 따는 풍경은 한국뿐 아니라 세계 곳곳에서 흔하다. 많은 이들이 "시합 같은 감각"을 원하거나, 단순히 "그게 예의니까" 새 공을 쓰는 것이다. 하지만 이 의례는 환경에 치명적인 비용을 남긴다. 프로 무대에서는 공정성을 위해 교체가 불가피하지만, 아마추어가 매번 새 캔을 까는 것은 불필요한 낭비에 가깝다.한국의 현실은 더욱 극단적이다. 초심자조차 새 캔을 쓰는 것이 당연시되고, 2시간 내외의 게임에는 공값(4000~6000원)이 포함된다. 그리고 경기 직후 코트 옆에는 빈 캔과 거의 새것 같은 공이 쌓인다. 물론 반발력이 살아 있는 공에서 오는 만족감은 이해할 수 있다. 하지만 문제는 합리적 선택이 사라졌다는 데 있다. 초보 레슨자부터 부터 동호인 리그까지 무조건 새 캔을 사용하는 문화가 자리 잡으면서, 불필요한 쓰레기만 늘어나고 있다.테니스계도 더 이상 환경 문제를 외면할 수 없다는 공감대가 퍼지면서, 해결책을 찾으려는 움직임이 조금씩 나타나고 있다. 흐름은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 애초에 새 공을 설계할 때부터 쓰레기를 줄이는 방법, 또 하나는 이미 버려진 공을 다시 활용하는 방법이다.첫 번째 흐름은 글로벌 브랜드들이 주도한다. 윌슨은 트리니티(Triniti)라는 공을 선보였다. 기존처럼 압력을 유지하기 위해 플라스틱 캔에 담을 필요가 없다. 대신 FSC 인증을 받은 종이 포장으로 바꾸어 일회용 플라스틱 문제를 크게 줄였다. 또 공의 심지 부분을 '플라스토머'라는 새로운 합성 소재로 만들어 시간이 지나도 반발력이 더 오래 유지되도록 설계했다. 쉽게 말해 금세 죽는 공의 수명을 늘린 것이다. 이 제품은 국제테니스연맹(ITF)와 미국테니스협회(USTA)의 공식 인증까지 받아 정식 경기에서도 사용이 가능하다. 헤드(HEAD) 역시 포장재 개선에 집중했다. 재활용 플라스틱(r-PET)으로 만든 투명 캔을 도입해 라벨, 잉크, 부자재 사용을 최소화함으로써 재활용 가능성을 높였다.두 번째 흐름은 재활용과 업사이클링이다. 네덜란드의 리뉴어볼(Renewaball)은 사용된 공을 직접 해체해 고무와 펠트를 분리하고, 30% 이상 재활용 소재를 섞어 새 공을 만든다. 환경영향평가(LCA) 결과 기존 공보다 탄소발자국을 29% 줄였다는 성과도 냈다. 미국의 리사이클볼즈(RecycleBalls)는 전국적인 수거 네트워크를 구축해 매년 수백만 개의 공을 회수하고, 이를 잘게 부숴 코트 표면재나 말 훈련용 바닥재로 재활용한다. 프랑스테니스연맹(FFT)의 '발르 존(Balle Jaune)'과 영국테니스협회(LTA)의 '다이유스(DYUCE)' 프로그램도 같은 방식이다. 사용된 공을 체육관 바닥재로 만들어 장애 아동이나 지역사회 시설에 되돌려주고 있다.이처럼 접근 방식은 달라도 메시지는 같다. 테니스공을 둘러싼 낭비와 환경 비용을 더 이상 방치해서는 안 된다는 것이다. 아직 걸음마 단계지만, 분명 변화를 향한 시도는 이루어졌다.테니스공은 한 시간 남짓 쓰이고, 지구에는 400년을 남긴다. 이 불균형은 더 이상 외면할 수 없다.이제는 투어 프로 무대에서부터 변화가 시작되어야 한다. 다행히 국제테니스연맹(ITF)도 2022년부터 공 교체 주기를 조정하는 방안을 논의하며 첫걸음을 뗐다. 아마추어 대회 역시 뒤따라야 한다. 친환경 포장이나 재활용 가능한 공을 우선 사용하도록 규정한다면, 실제로 가장 큰 변화를 이끌 수 있다. 더불어 중요한 건 동호인의 태도다. 상대방을 존중하는 표시로 새 캔을 개봉하던 오래된 관습을, "지속 가능한 공이 기본"이라는 새로운 문화로 바꿔야 할 차례다.테니스는 오래도록 '예의의 스포츠'라 불려왔다. 이제는 라켓 너머의 상대뿐 아니라, 함께 숨 쉬는 지구를 향해 예의를 보여줄 차례다.