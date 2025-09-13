양궁 '금메달' 강채영 "다음 주부터 '국대' 선발전... 더 열심히"

박장식

큰사진보기 ▲12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 여자 리커브 개인전 준결승에서 안산과의 '국내 경쟁' 끝에 승리하며 우승한 강채영이 관중의 환호에 손을 번쩍 들어보이고 있다. 박장식

세계 최강의 양궁 선수에게도 슬럼프는 있었다. 강채영은 지난 2024년 국가대표 선발전에서 탈락하면서 처음으로 태극마크를 반납한 시기를 가졌다. 강채영은 "선수촌 생활에 자유가 없다는 생각을, 태극마크가 무겁지 않았나 싶은 생각도 많이 할 정도로 마음 고생이 많았는데, 지난해 많이 회복하면서 자존감이 늘었다"며 돌아봤다.



그러며 강채영은 "올해 대학원에 입학했는데, 대표팀 훈련도 하면서 대학원 수업을 잘 소화하고 있다. '나 정말 멋있다', '나는 '갓생' 사는 신여성이다'라는 생각하면서 자존감을 많이 올렸다"며 웃었다.



무한 경쟁을 통해 최고의 선수를 선발한다는 한국 양궁답게, 오는 18일부터는 경북 예천에서 국가대표 1차 선발전이 벌어진다. 가혹한 일정이라고 느껴질 법도 하다.



하지만 강채영은 "쉽지는 않겠지만, 선발전은 내가 항상 잘 했던 대회"라며, "준비 잘 해서 끝까지 잘 마쳐, 2026 아이치·나고야 아시안게임까지 잘 하겠다. 이제 세계선수권 우승으로 첫 발을 내딛었으니, 이를 시작로 내 큰 꿈인 그랜드슬램(올림픽·세계선수권·아시안 게임·아시아선수권에서 개인·단체·혼성 금메달을 모두 석권하는 것 - 기자 말)까지 달성하겠다"고 말했다.



하지만 해외 선수들의 기량도 꽤나 올랐다. 강채영은 "내 실력이 10년 전과 비교한다면 많이 좋아졌고 단단해졌지만, 다른 선수들도 똑같이 실력이 오르고 단단해졌다"며, "금메달을 목에 걸기 쉽지 않은 만큼 끝까지 노력을 많이 해야 할 것 같다"고 각오했다.



응원을 보낸 팬들에게는 고마움도 컸다. 강채영은 "오늘 많은 팬 여러분이 오셨다. 응원 소리에 너무 힘을 받아서 경기를 끝까지 잘 할 수 있었다"며, "많은 관심과 응원 보내주셔서 감사하고, 앞으로도 더 많은 관심을 부탁드린다. 앞으로도 열심히 해서 더욱 좋은 모습 보여드리겠다"고 감사 인사를 보냈다.



LA 올림픽에는 꼭 나가고 싶다는 마음가짐을 밝힌 강채영은 "지금까지 내 자신을 잃지 않고, 월드컵 파이널까지 마무리 잘 하고 돌아오고 싶다. 끝까지 후회 없는 경기들을 펼치겠다"며 올 시즌 막바지 각오를 밝혔다.



12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 여자 리커브 개인전에서 우승을 거둔 강채영.생애 첫 세계 정상에 오른 한국 양궁의 '대기만성' 스타 강채영의 새로운 목표는 '그랜드슬램'이다. 모든 국제대회 모든 종목에서 금메달을 품에 안겠다는 새로운 꿈을 품은 강채영은 "3년 뒤 LA 올림픽에도 어김없이 도전하겠다"고 자신감을 드러냈다.강채영은 지난 12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 펼쳐진 2025 현대세계양궁선수권대회의 여자 리커브 개인전 결승에서 대미를 장식하는 금메달을 차지했다. 김수녕·주현정·기보배 등 '신궁'에게만 허락되었던 세계선수권 금메달을 품에 안은 그는 "올림픽 금메달만큼 기뻤다"며 웃음을 보이기도 했다.스무 살부터 겪은 국가대표로서의 세월 끝에 얻은 첫 개인전 금메달. 자신이 더욱 강해지는 계기가 된 만큼 강채영은 "끝까지 나 자신을 잃지 않겠다"며 각오도 드러냈다.강채영은 금메달을 획득한 직후 가진 인터뷰에서 "스무 살 때부터 세계선수권대회에 나왔고, 이번이 다섯 번째다. 결승에 간 적도 있었고, 아쉽게 금메달을 못 딴 적도 있었는데 드디어 10년이 걸려 금메달을 땄다"라며, "오늘 드디어 해냈다는 마음에 기분도 너무 좋다. 너무 행복하다"고 우승 소감을 전했다.홈에서 열린 경기가 쉽지만은 않았다. 강채영은 "외국에서 하는 경기보다 신경을 써야 하는 부분이 많았다. 경기장에 나올 때마다 한국 말이 많이 들린다는 것도 부담이 되었고, 결승을 치를 때도 어떤 관중 분이 '누가 보고 있다!' 같은 식으로 말을 걸어서 집중이 덜 되기도 했다"며 어려웠던 점을 이야기하기도 했다.하지만 소음 훈련이 큰 도움이 되었다. 강채영은 "스페셜 매치 때 자동차 경적 소리나 공사장 소음을 많이 내면서 적응 훈련을 했다. 야구장에서 소음 훈련도 많이 했었다"며, "그런 때를 생각하면서, '여기는 진천선수촌이다'라고 마인드 컨트롤하면서 끝까지 잘 하려고 했다"고 돌아봤다.여자 개인전에서 그야말로 최고의 활약을 펼친 강채영. 특히 결승전에서 중국의 주징이를 만나 4엔드 10점-10점-10점의 퍼펙트 플레이를 기록했고, 5엔드 마지막 화살을 '엑스텐' 과녁 안에 꽂아넣으며 '위닝 샷'을 만든 점도 훌륭했다. 강채영은 "내가 그렇게 10점을 잘 쏠 지 나 자신도 몰랐다"면서, "끝까지 집중하려고 노력한 덕분에 결국 해냈다"고 말하며 웃었다.이어 강채영은 "개인전 금메달을 딴 순간, 정말 올림픽 금메달 딴 것처럼 만감이 교차했다. 이때까지, 10년 동안 준비했던 것이 전부 생각나더라. 나 자신이 다시 강해졌다고 생각했다"고 금메달 획득 순간을 회상했다.가장 어려운 경기를 꼽아달라는 질문에 "개인전은 모든 경기가 어려웠다. 경기가 끝날 때면 '아 쉽지 않다'라는 말밖에 나오지 않더라"고 말한 강채영은, 이어 "가장 어려운 경기는 단체전 4강이 아니었나 싶다. 4강까지 올라가는 경기 자체도 쉽지 않았지만, 4강에서 마지막까지 슛오프에서 잘 해서, 내가 10점을 쐈다면 결승을 갔을 텐데 싶어 아쉬움이 컸다"고 돌아봤다.반면 마음이 놓이는 경기도 있었다. 강채영은 "준결승에서 안산 선수와 함께 경기할 때는 누가 이기더라도 한국 선수가 결승에 가는 경기이니, 즐기면서 경기하려 했다"며 웃었다.