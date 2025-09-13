양궁 '금메달' 강채영 "다음 주부터 '국대' 선발전... 더 열심히"

▲
12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 여자 리커브 개인전에서 우승을 거둔 강채영.박장식
생애 첫 세계 정상에 오른 한국 양궁의 '대기만성' 스타 강채영의 새로운 목표는 '그랜드슬램'이다. 모든 국제대회 모든 종목에서 금메달을 품에 안겠다는 새로운 꿈을 품은 강채영은 "3년 뒤 LA 올림픽에도 어김없이 도전하겠다"고 자신감을 드러냈다.
강채영은 지난 12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 펼쳐진 2025 현대세계양궁선수권대회의 여자 리커브 개인전 결승에서 대미를 장식하는 금메달을 차지했다. 김수녕·주현정·기보배 등 '신궁'에게만 허락되었던 세계선수권 금메달을 품에 안은 그는 "올림픽 금메달만큼 기뻤다"며 웃음을 보이기도 했다.
스무 살부터 겪은 국가대표로서의 세월 끝에 얻은 첫 개인전 금메달. 자신이 더욱 강해지는 계기가 된 만큼 강채영은 "끝까지 나 자신을 잃지 않겠다"며 각오도 드러냈다.
"한국이라 신경쓸 점 많았지만... 너무 행복해"
강채영은 금메달을 획득한 직후 가진 인터뷰에서 "스무 살 때부터 세계선수권대회에 나왔고, 이번이 다섯 번째다. 결승에 간 적도 있었고, 아쉽게 금메달을 못 딴 적도 있었는데 드디어 10년이 걸려 금메달을 땄다"라며, "오늘 드디어 해냈다는 마음에 기분도 너무 좋다. 너무 행복하다"고 우승 소감을 전했다.
홈에서 열린 경기가 쉽지만은 않았다. 강채영은 "외국에서 하는 경기보다 신경을 써야 하는 부분이 많았다. 경기장에 나올 때마다 한국 말이 많이 들린다는 것도 부담이 되었고, 결승을 치를 때도 어떤 관중 분이 '누가 보고 있다!' 같은 식으로 말을 걸어서 집중이 덜 되기도 했다"며 어려웠던 점을 이야기하기도 했다.
하지만 소음 훈련이 큰 도움이 되었다. 강채영은 "스페셜 매치 때 자동차 경적 소리나 공사장 소음을 많이 내면서 적응 훈련을 했다. 야구장에서 소음 훈련도 많이 했었다"며, "그런 때를 생각하면서, '여기는 진천선수촌이다'라고 마인드 컨트롤하면서 끝까지 잘 하려고 했다"고 돌아봤다.
여자 개인전에서 그야말로 최고의 활약을 펼친 강채영. 특히 결승전에서 중국의 주징이를 만나 4엔드 10점-10점-10점의 퍼펙트 플레이를 기록했고, 5엔드 마지막 화살을 '엑스텐' 과녁 안에 꽂아넣으며 '위닝 샷'을 만든 점도 훌륭했다. 강채영은 "내가 그렇게 10점을 잘 쏠 지 나 자신도 몰랐다"면서, "끝까지 집중하려고 노력한 덕분에 결국 해냈다"고 말하며 웃었다.
이어 강채영은 "개인전 금메달을 딴 순간, 정말 올림픽 금메달 딴 것처럼 만감이 교차했다. 이때까지, 10년 동안 준비했던 것이 전부 생각나더라. 나 자신이 다시 강해졌다고 생각했다"고 금메달 획득 순간을 회상했다.
가장 어려운 경기를 꼽아달라는 질문에 "개인전은 모든 경기가 어려웠다. 경기가 끝날 때면 '아 쉽지 않다'라는 말밖에 나오지 않더라"고 말한 강채영은, 이어 "가장 어려운 경기는 단체전 4강이 아니었나 싶다. 4강까지 올라가는 경기 자체도 쉽지 않았지만, 4강에서 마지막까지 슛오프에서 잘 해서, 내가 10점을 쐈다면 결승을 갔을 텐데 싶어 아쉬움이 컸다"고 돌아봤다.
반면 마음이 놓이는 경기도 있었다. 강채영은 "준결승에서 안산 선수와 함께 경기할 때는 누가 이기더라도 한국 선수가 결승에 가는 경기이니, 즐기면서 경기하려 했다"며 웃었다.
"다음 주부터 국가대표 선발전.... 노력 많이 하겠다"