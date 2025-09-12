"좌절할 때마다 더 강해져, 포기하지 않는 파이터로 기억되고파"

UFC 제공

- 명예의 전당에 헌액된 걸 축하한다. 소감이 어떤가?

- 멘탈 관리는 어떻게 관리하는가?

- 정상급에서 10년 넘게 활약했음에도 여전히 동기부여를 유지하는 비결은 무엇인가?

- 은퇴 후에 하고 싶은 일을 찾았는가?

- 팬들이 잘 알지 못하는 의외의 면모가 있다면?

- 체급 대비 신장이 작은 편이다. 불리한 점이 많았을 듯 싶다.

켈빈 게스텔럼은 여전히 자신이 정상권에서 경쟁할 수 있다고 믿고 있다."고맙다. 알다시피 현실이라고 믿기지 않을 정도다. 정말 대단한 영광이다. 명예의 전당에 올랐다는 게 굉장히 자랑스럽고, 영광이라고 생각한다. 명예의 전당은 옥타곤에서 뛰는 모든 선수들의 꿈 중 하나다. 그만큼 커리어를 인정받았다는 증거 아닌가. 명예의 전당에 오른 선수들의 면면을 보면 그야말로 엄청나다. 하지만 여기서 만족하지는 않는다. 난 아직 힘이 있고 할 일이 더 남았다고 생각한다.""무언가를 믿는 게 중요하다. 특히, 자신을 믿고, 신을 믿는 게 굉장히 중요하다. 이루고자 하는 무엇이든 이룰 수 있다. 그랬기에 내가 10년 넘게 활약할 수 있었다. 그리고 난 여전히 내가 정상급에서 활약할 수 있다고 믿는다. 내 커리어는 아직 몇 년 남았다. 아주 길진 않겠지만 말이다. 하지만 난 내게 주어진 그 몇 년을 즐길 거다.""난 이 스포츠에서 내가 하고 싶은 모든 걸 다 했다. 나는 전 세계를 돌아다니면서, 가장 큰 경기장에서 싸웠다. 이루지 못한 게 단 한 가지 있다면 세계 챔피언이 되는 거다. 그 꿈을 여전히 마음 속에 간직하고 있다. 내가 그렇게 해낼 수 있다고 믿지 않는다면, 지금 내가 이 자리까지 오지 못했을 거다. 옥타곤을 떠나는 그 순간까지 믿음을 버리면 안 된다.""나는 고향에서 작은 MMA 단체의 공동 대표를 맡고 있다. 성장하고 있는 작은 단체다. 정말 즐거운 일이고, 할 일도 많다. 은퇴한 후에도 분명 이 일을 계속 할 거 같다. 정찬성이 한국에서 하는 ZFN과 비슷하다. 아직 그 정도 수준의 단체는 아니지만 말이다.""노래방을 좋아한다. 보통 '호텔 캘리포니아'를 부른다. 이 곡을 정말 좋아한다. 노래방에서 부르기 좋다.""새삼스럽지도 않다. 커리어 초창기부터 나보다 큰 상대들과 싸웠다. 그래서 지금 시점에서 내 약점을 강점으로 바꿀 몇 가지를 발견했다. 난 이걸 꽤 잘해왔다고 생각한다. 나처럼 작은 많은 파이터들에게 주고 싶은 한 가지 잡은 팁이 있다. 높낮이를 바꾸라는 거다. 아래를 노렸다가, 위를 노렸다가. 노리는 높낮이를 바꿔줘야 한다. 상대방이 어느 높이로 올지 모른다면 혼란스러워진다. 큰 상대와 싸우면 레벨 체인지를 잘해야 한다. 그러면 큰 차이가 생길 거다."