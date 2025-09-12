"좌절할 때마다 더 강해져, 포기하지 않는 파이터로 기억되고파"

UFC 미들급에서 활약중인 켈빈 가스텔럼(34·미국)이 동갑내기 파이터를 상대로 승리 사냥에 나선다. 14일 있을 UFC Fight Night '로페스 vs 실바'대회가 그 무대로 상대는 더스틴 앤서니 스톨츠푸스(34·미국)다.
한때 10연승을 달리기도 했던 그였지만 최근 들어서는 승보다 패가 많아진 것이 사실이다. 직전 경기에서도 판정으로 패했다. 그런 상황인지라 1승이 소중한 입장이다. 어떤 경기든지 일단 이기고 나서 옥타곤에서 생존해야 한다. 이는 상대인 스톨츠푸스 역시 마찬가지인지라 굉장히 치열한 접전이 예상된다.
게스텔럼은 국내 격투기 팬들에게 인기가 높다. 체급대비 작은 키에도 불구하고 매경기 터프한 경기를 펼치며 눈길을 사로잡기 때문이다. 신장, 체형 그리고 레슬러 출신이라는 점 등을 봤을 때는 전형적인 그래플러같지만 실상은 다르다.
빼어난 풋워크와 과감한 카운터 감각을 앞세워 자신보다 훨씬 큰 선수를 상대로도 타격전을 피하지 않는다. 좋은 맷집에 배짱까지 두둑해 난타전도 자주 만들어낸다. 당연히 경기가 재미있을 수 밖에 없고 그로 인해 팬들이 많다. 최근 한국인 여자친구와 교제 중인 사실이 밝혀지면서 국내 팬들의 높은 주목을 받고 있다.
다음은 지난 9일 화상통화로 진행했던 게스텔럼과의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것이다.