양궁세계선수권 정상 오른 강채영 "10년 걸린 금메달, 너무 행복"

박장식

12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 여자 리커브 개인전에서 우승을 차지한 강채영이 메달과 부상을 들어보이고 있다.16년 만에 대한민국에서 열린 양궁 세계선수권대회의 마무리는 역시 애국가가 장식했다. 4강에서 태극궁사끼리의 치열한 경쟁을 펼친 대표팀은 강채영이 시상대 정상에 오르며 금남로에 한 번 더 기쁨의 애국가를 울려퍼지게 했다.강채영은 2025 현대세계양궁선수권대회 폐막일인 12일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 펼쳐진 여자 리커브 개인전 결승에서 중국의 주징이를 상대로 세트 스코어 7대 3 완승을 거두며 금메달을 품에 안았다. 강채영의 생애 첫 번째 금메달이었다. 안산은 동메달에, 임시현은 5위에 올랐다.여자 대표팀 3인방은 32강과 16강을 비교적 안정적으로 통과했다. 강채영(현대모비스)은 11일 광주국제양궁장에서 열린 32강 첫 경기를 풀세트 끝에 통과했다. 프랑스의 아멜리 코르도를 만난 강채영은 2·4세트를 상대에게 내줬지만, 홀수 엔드를 모두 가져가며 승리했다. 세트 스코어 6-4(28-26, 28-29, 29-27, 28-29, 28-26).결선 경기장에서도 강채영은 선전했다. 16강에서 튀르키예의 두냐 예니하야트를 만난 강채영은 세트 스코어 7대 1(29-29, 29-26, 29-28, 27-26)으로 완승을 거두며 8강에 올랐고, 8강에서는 멕시코의 알레한드라 발렌시아를 상대로 1·2엔드를 모두 10점 화살만 쏘는 '퍼펙트 플레이'로 상대의 기를 꺾었다. 세트 스코어 6-0 완승(30-29, 30-29, 27-22).한편 안산(광주은행)은 32강에서 러시아 출신의 중립 선수 누리니소 마크무도바를 세트 스코어 7대 1(29-26, 27-24, 27-27, 28-25)로 크게 이기며 5.18민주광장으로 향했다. 이어 자리를 옮겨 치른 16강에서는 황유웨이를 세트 스코어 6대 2(28-27, 28-26, 26-27, 29-28)로 꺾으며 8강에 올랐다.안산은 8강에서 쉽지 않은 상대와 맞붙었다. 지난 2024 파리 올림픽에서 단체전 은메달을 땄던 중국의 리자만을 만난 것. 첫 엔드를 27-29로 내주며 불안하게 출발했던 안산은 2엔드를 28대 27로 마치며 균형을 맞췄고, 3엔드와 4엔드에서 쏜 여섯 발을 모두 10점 과녁 안에 쏘아넣는 '퍼펙트 플레이'로 승리를 가져갔다. 세트 스코어 6대 2(27-29, 28-27, 30-26, 30-29).임시현(한국체대)은 8강에서 아쉬운 발길을 돌려야 했다. 임시현은 32강에서 인도의 안키타 바캇을 세트 스코어 6대 2(28-28, 30-27, 30-28, 28-28)로 누르고, 16강에서 역시 인도의 가타 아난드라오 카다케를 만나 6-0의 세트 스코어(30-26, 28-25, 29-24)로 완벽하게 꺾으며 8강에 진출했다.하지만 임시현은 8강에서 인도네시아의 베테랑 선수 다이난다 초이루니사를 만나 아쉽게 패하며 홈에서의 세계선수권 도전을 마쳐야 했다. 임시현은 5세트까지 이어지는 풀 세트 접전을 펼친 끝에 세트 스코어 6대 4(27-28, 30-25, 27-28, 28-26, 28-29)로 석패하며 세계선수권 정상 도전을 마쳤다.