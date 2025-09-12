천천히 흐르는 시간 속 드러나는 가족의 비밀

(주)슈아픽처스, ㈜AD406

<비밀일 수 밖에> 공식 스틸컷김대환 감독은 전작 <초행>, <겨울밤에>에서 보여줬던 특유의 호흡을 이번에도 유지한다. 갈등을 폭발시키기보다, 그 사이사이에 스며 있는 시선과 숨결을 놓치지 않는다. 관객은 어색한 웃음과 스며드는 체념을 따라가며 자연스럽게 자신을 투영한다. "우리 가족도 저렇지 않을까?" 하는 생각이 불쑥 고개를 든다.중심은 단연 장영남이다. 흔들릴 수밖에 없는 상황 속에서도 엄마이자 연인으로서 흔들리지 않으려는 복잡한 내면을, 넘치지도 모자라지도 않게 채운다. 작품의 주춧돌, 아들 진우 역의 류경수와 제니 역의 스테파니 리는 지붕처럼 안정감을 더한다. 지선 역의 옥지영은 든든한 기둥처럼, 박지일·박지아 부부는 현실적인 부부 케미로 집을 완성하는 석가래처럼 제 몫을 다한다. 배우들의 앙상블은 튀지 않고 고르게 어우러져, 가족이라는 집단의 리얼리티를 완성한다.비밀일 수밖에는 반전도, 시원한 결말도 없다. 그래서 답답하게 느껴질 수도 있다. 하지만 천천히 흐르는 시간 속에 남는 건 잔잔한 여운이다. 놀이기구로 비유하자면 짧고 강렬한 자이로 드롭이 아니라, 느리지만 오래 남는 대관람차에 가깝다. 좁은 집 안에서 이어지는 시선과 대화의 흐름은 관객이 인물들 곁에 앉아 있는 듯한 몰입감을 주고, 감정을 동화시키며 오래 남는다.