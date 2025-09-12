은퇴한 영웅들이 사는 고급 실버타운의 비밀

쿠퍼스 체이스는 옛 수녀원 터에 세워진 고급 실버타운이다. 수많은 노인들이 여생을 보내며 다양한 동아리 활동을 즐긴다. 그 중에서도 단연 눈길을 끄는 모임이 있다. 이름하여 '목요일 살인 클럽'. 미제 사건을 꺼내 두고 토론을 즐기던 그들에게 어느 날 실제 살인 사건이 닥친다. 공동 투자자 토니 커런이 자택에서 살해된 것이다. 이어지는 비극은 실버타운을 아예 철거 위기로 몰아넣는다.엘리자베스, 론, 이브라힘, 그리고 새로 합류한 조이스. 과거 요원, 노동조합장, 정신과 의사, 간호사였던 이들은 각자의 전문성을 총동원해 사건을 파헤친다. 동시에 실버타운을 지키기 위한 집단 행동에도 나선다. 입주민들의 평화로운 노후를 위협하는 거대한 자본과 맞서 싸우는 동시에, 연이어 발생하는 의문의 죽음을 풀어내야 하는 상황. 이들은 결코 평범한 노인이 아니다.<목요일 살인 클럽>은 동명의 베스트셀러를 원작으로, 넷플릭스가 제작한 오리지널 영화다. 무엇보다 시선을 사로잡는 건 배우진이다. 헬렌 미렌, 피어스 브로스넌, 벤 킹슬리까지 시대를 풍미한 명배우들이 한데 모였다. 그들의 연기만으로도 영화는 탄탄한 중량감을 확보한다.메가폰을 잡은 이는 <나 홀로 집에> <해리 포터> 시리즈를 연출한 크리스 콜럼버스. 오랜만의 복귀 작으로 선택한 작품이라는 점에서 의미가 크다. 콜럼버스 감독 특유의 따뜻하면서도 유머러스한 연출은 이번에도 빛을 발한다.'살인'이라는 무거운 키워드를 다루지만, 영화는 결코 무겁게만 흐르지 않는다. 오히려 밝고 경쾌한 톤으로 관객을 끌어당긴다. 덕분에 영화는 스릴러와 일상 코미디 사이를 자유롭게 넘나드는 독특한 매력을 보여준다.