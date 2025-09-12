사이트 전체보기
은퇴한 영웅들이 사는 고급 실버타운의 비밀

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <목요일 살인 사건>

김형욱(singenv)
25.09.12 13:24최종업데이트25.09.12 13:24
쿠퍼스 체이스는 옛 수녀원 터에 세워진 고급 실버타운이다. 수많은 노인들이 여생을 보내며 다양한 동아리 활동을 즐긴다. 그 중에서도 단연 눈길을 끄는 모임이 있다. 이름하여 '목요일 살인 클럽'. 미제 사건을 꺼내 두고 토론을 즐기던 그들에게 어느 날 실제 살인 사건이 닥친다. 공동 투자자 토니 커런이 자택에서 살해된 것이다. 이어지는 비극은 실버타운을 아예 철거 위기로 몰아넣는다.

엘리자베스, 론, 이브라힘, 그리고 새로 합류한 조이스. 과거 요원, 노동조합장, 정신과 의사, 간호사였던 이들은 각자의 전문성을 총동원해 사건을 파헤친다. 동시에 실버타운을 지키기 위한 집단 행동에도 나선다. 입주민들의 평화로운 노후를 위협하는 거대한 자본과 맞서 싸우는 동시에, 연이어 발생하는 의문의 죽음을 풀어내야 하는 상황. 이들은 결코 평범한 노인이 아니다.

크리스 콜럼버스의 귀환, 대배우들의 향연

<목요일 살인 클럽>은 동명의 베스트셀러를 원작으로, 넷플릭스가 제작한 오리지널 영화다. 무엇보다 시선을 사로잡는 건 배우진이다. 헬렌 미렌, 피어스 브로스넌, 벤 킹슬리까지 시대를 풍미한 명배우들이 한데 모였다. 그들의 연기만으로도 영화는 탄탄한 중량감을 확보한다.

메가폰을 잡은 이는 <나 홀로 집에> <해리 포터> 시리즈를 연출한 크리스 콜럼버스. 오랜만의 복귀 작으로 선택한 작품이라는 점에서 의미가 크다. 콜럼버스 감독 특유의 따뜻하면서도 유머러스한 연출은 이번에도 빛을 발한다.

'살인'이라는 무거운 키워드를 다루지만, 영화는 결코 무겁게만 흐르지 않는다. 오히려 밝고 경쾌한 톤으로 관객을 끌어당긴다. 덕분에 영화는 스릴러와 일상 코미디 사이를 자유롭게 넘나드는 독특한 매력을 보여준다.

미스터리를 품은 일상, 닮고 싶은 노인들

넷플릭스 오리지널 영화 <목요일 살인 클럽>의 한 장면.
표면적으로 <목요일 살인 클럽>은 미스터리 스릴러다. 하지만 실상을 들여다보면 영화의 진짜 매력은 일상 속의 소소한 순간들에 있다. 실버타운 주민들은 취미를 즐기고, 연애를 하고, 친구와 웃고 떠들며 살아간다. 그들에게 중요한 건 화려한 사건이 아니라 평범한 하루를 지켜내는 일이다. 그렇기에 그들의 '수사'는 단순히 범인을 잡기 위한 것이 아니라, 삶의 터전을 지키려는 몸부림에 가깝다.

노인들이 주인공이라고 해서 답답하거나 느리게 전개될 것이라는 편견은 금세 깨진다. 오히려 그들의 경험과 내공이 만들어내는 긴장감은 젊은 탐정물과는 다른 맛을 준다. 엘리자베스의 노련한 판단, 론의 리더십, 이브라힘의 통찰, 조이스의 따뜻한 배려가 모여 사건의 퍼즐을 맞춰가는 과정은 흡입력 넘친다. 관객은 어느새 "나도 저렇게 나이 들고 싶다"는 마음마저 품게 된다.

더불어 영화는 잘 짜인 체스 게임 같다. 인물, 사건, 전략이 치밀하게 배치되어 있지만, 과도한 자극 대신 차분한 재미를 선사한다. 그래서 오히려 시리즈로 이어지길 바라는 마음이 들 정도다. 한 편으로 끝내기엔 아쉬운 캐릭터들이고, 오래 곁에 두고 보고 싶은 배우들이기 때문이다.

웃음과 따뜻함, 그리고 은근한 긴장감

넷플릭스 오리지널 영화 <목요일 살인 클럽>의 한 장면.
<목요일 살인 클럽>은 화려한 액션이나 극단적인 반전 대신, 사람 냄새 나는 이야기를 택한다. 노년의 유쾌함과 지혜, 그리고 공동체를 지키려는 연대의 힘이 영화의 중심을 이루며, 그 위에 살짝 스릴러의 양념을 더했다.

살인 사건을 다루지만, 이 영화가 궁극적으로 말하는 건 삶의 의미와 노년의 존엄이다. 크리스 콜럼버스의 연출 아래 명배우들이 만들어내는 케미스트리는 그 자체로 관람 포인트다. 만약 화려한 총격전이나 소름 돋는 반전을 기대한다면 다소 밋밋할 수 있다. 그러나 따뜻한 미소와 은근한 긴장감을 동시에 즐기고 싶다면, 이보다 좋은 선택은 없을 것이다. <목요일 살인 클럽>은 '나이 듦'을 새로운 모험으로 바꾸어 놓는 영화다.
