힘겨웠던 9월 첫 승, '희망고문' 이어가는 롯데 가을야구

프로야구 롯데 자이언츠가 어렵게 9월의 첫 승을 신고하며 5연패 수렁에서 벗어났다. 9월 11일 광주-기아챔피언스필드에서 '2025 신한 쏠뱅크 KBO리그' 원정경기에서 롯데는 KIA 타이거즈와 접전끝에 4-3, 1점차 짜릿한 승리를 거뒀다.연패 탈출 과정도 쉽지 않았다. 롯데는 1회초 경기시작과 함께 황성빈의 3루타와 고승민의 적시 2루타로 먼저 선제점을 뽑아냈다. 1회말에는 선발 나균안이 흔들리며 무사 1,2루의 위기를 허용했으나 김선빈의 타구가 3루수 정면으로 향하며 롯데 구단 통산 10번째 삼중살(트리플플레이)을 잡아내는데 성공하며 분위기를 가져왔다.여기에 KIA 선발 김도현이 1회를 마치고 팔꿈치 통증으로 조기강판하는 변수가 발생했다. 롯데 타선은 KIA 구원투수 김태형을 상대로 3회초에 윤동희와 손호영의 적시타가 터지며 점수차를 3-0까지 벌렸다.하지만 KIA는 4회말 최형우가 올시즌 전 구단 상대홈런 기록을 수립하는 중월 3점홈런을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 롯데는 4회와 5회 연이어 득점권에 주자를 내보내고도 추가득점에 실패하며 경기를 어렵게 풀어나가야했다. 다행히 6회초에 2사 2루에서 고승민의 우전 적시타가 터지며 다시 리드를 가져왔다. 그리고 이 타점은 값진 결승점이 됐다.종반부는 투수전이었다. 양팀 모두 불펜 필승조를 총동원했다. 롯데는 선발 나균안이 4이닝 3실점으로 일찍 물러났지만, 정철원(승)-정현수-최준용-김원중(세이브)으로 이어지는 불펜진이 리드를 끝까지 지켜내며 천금같은 1점차 신승을 거둘 수 있었다. 고승민은 5타수 4안타 2타점을 기록하며 승리의 주역이 됐다.최근 롯데의 분위기는 좋지 않다. 지난달 7일 KIA전부터 올시즌 프로야구 최다인 '12연패'를 당했다. 무승부 2경기를 포함하면 14경기 연속 무승이었다. 다행히 8월 24일 NC 다이노스전에서 17-5 대승을 거두며 연패를 탈출한 것을 비롯하여 8월의 마지막 7경기에서 4승 1무 2패로 반등하는 듯 했다. 하지만 이후 9월 시작과 함께 또다시 5경기를 내리 패하며 암울한 그림자를 드리웠다.12연패의 시작이 된 지난 7일부터, 5연패를 탈출한 11일까지 롯데의 최근 27경기 성적은 5승 3무 19패, 승률이 2할대 (.208)로 10개 구단중 최악이었다. 그 사이 전반기를 3위로 마치며 가을야구 안정권처럼 보였던 롯데의 순위는 어느새 6위까지 수직 추락했다. 올해는 2017시즌 이후 8년만의 가을야구 진출을 확신했던 롯데 팬들의 기대는 점점 큰 실망감으로 바뀌어갔다.특히 지난 10일 부산 한화전은 5연패라는 결과도 뼈아팠지만, 내용 면에서도 롯데에게 올시즌 최악의 경기였다. 이날 기록한 실책만 안타(4개)보다 더 많은 무려 5개를 기록하며 13대 0으로 대패했다. 선수들의 안이한 플레이에 크게 실망한 김태형 롯데 감독은, 광주 KIA 원정을 앞두고 이례적으로 선수단에게 야간 수비 훈련까지 진행하며 새롭게 정신무장을 시키기도 했다.KIA전에서 어렵게 연패를 끊는데는 성공했지만, 특훈에도 불구하고 여전히 내용 면에서는그리고 좋았다고 할 수 없는 경기였다. 롯데는 이날 KIA보다 두 배가 많은 12안타를 뽑아내고도 4득점에 그치며 무수한 잔루를 남겼다.KIA가 선발 김도형의 갑작스러운 교체 이후 급하게 투입된 김태형이 4회 들어 흔들리고 있는 상황에서, 롯데는 황성빈의 무리한 기습번트 작전이 실패로 돌아가며 점수차를 벌릴 찬스를 놓쳤다. 8회에는 1사 1.3루의 찬스에서 박찬형의 땅볼 때 김동혁이 홈으로 쇄도하다가 태그아웃을 당했다. 중계화면 상으로는 심판의 오심이었지만 하필 비디오 판독 기회를 모두 사용한 뒤라 운도 따르지 않았다.롯데는 이날 KIA전 승리 전까지 후반기 팀타율이 .236으로 리그 최하위에 그쳤다. 9월만 놓고보면 1할대(.187)까지 떨어진다. 전반기까지만 해도 팀타율 .280으로 1위를 기록했던 것과는 정반대다. 팀 홈런(66개)에서도 압도적인 꼴찌를 기록하고 있는 롯데이다보니 점수를 뽑아내기가 더 어렵다.외국인 타자 레이예스 정도만 시즌 내내 꾸준한 활약을 보여주고 있고, 전준우는 장기 부상, 전민재는 부상 복귀 이후 시즌 초반의 타격감을 상실했다. 지난 시즌 가능성을 보이며 주전 야수로 성장한 확고히 자리 잡은 '윤고나황(윤동희, 고승민, 나승엽, 황성빈)'의 동반 부진도 아쉬웠다. 마운드에서도 박세웅의 슬럼프와 벨라스케즈의 외국인 투수 교체 실패가 부담으로 돌아왔다.한편으로 이러한 롯데의 롤러코스터 같은 경기력은, 역시 경험부족으로 인한 기복이 원인으로 꼽힌다. 롯데는 완성된 윈나우 팀이라기보다는, 아직은 만들어가고 있는 과정의 팀에 가깝다. 김태형 감독 부임 이후 젊은 선수들을 중용하며 세대교체의 가능성을 보여줬지만, 그만큼 풀타임 시즌을 소화하거나 큰 경기 경험을 갖춘 주전급 선수들은 그리 많지 않다. 시즌 후반기 팀이 연패에 시달리자 롯데의 젊은 선수들이 공수에서 단체로 흔들리는 모습을 보이고 있는 것도, 이러한 심리적인 압박감과 무관하지 않다는 평가다.어려운 상황에도 불구하고 롯데는 아직 가을야구를 향한 희망은 아슬아슬하게 이어가고 있다. 롯데는 13일 사직에서 3위 SSG를 상대하고, 16일과 17일 5위 삼성과 대구 원정에서 운명의 2연전을 앞두고 있다. 롯데는 26일 경기를 포함하여 삼성과 아직 3번의 맞대결이 남아있고, 이 경기들을 모두 잡으면 5강에 대한 희망을 살릴 수 있다. 롯데는 올시즌 삼성을 상대로 7승 5패 1무를 기록하며 근소한 우위를 보이고 있다.냉정히 말해 롯데는 시즌 개막 전만 해도 5강 후보로조차 전망한 전문가들이 드물었다. 롯데가 이처럼 시즌 막바지까지 치열한 포스트시즌 경쟁을 벌이고 있는 것도 정말 오랜만이다.최근 한달 동안 역대급 역주행에도 불구하고 롯데의 현재 승률 .496은 2020년의 .497(71승 72패 1무, 최종 7위) 이후 5년만에 가장 높은 승률이다.사실 7월까지는 실제 전력 이상의 승운이 따라준 경기도 많았다. 어쩌면 장기레이스에서 어떤 팀이든 한 두번쯤 찾아오는 고비가 롯데에게는 하필 막판에 왔을 뿐이다.최근 롯데의 성적이 곤두박질치면서 실망감을 드러내는 팬들도 많다. 하지만 롯데의 2025시즌은 아직 끝난 것이 아니다. 팬들도 팀이 어려운 상황일수록 선수단을 질타하기보다 응원이 더 필요한 시점이다. 과연 올해 롯데의 가을야구는 아직 희망일까, 아니면 또다시 희망 고문으로 끝날까.