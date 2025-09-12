패트릭의 불펜 변신, 시즌 막판 승부수 통했다

kt가 잠실을 홈으로 쓰는 두산과 LG를 차례로 꺾고 연승을 내달렸다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 11일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그LG트윈스와의 원정 경기에서 장단 10안타를 때려내며 6-4로 승리했다. 6회까지 0-4로 뒤진 경기를 7회 4점, 8회 2점을 올리며 짜릿한 역전승을 거둔 kt는 이날 SSG 랜더스를 상대로 4-1 리드를 지키지 못하고 4-8로 역전패를 당한 삼성 라이온즈와의 승차를 1경기로 벌리고 4위 자리를 지켰다(65승4무62패).kt는 5번1루수로 출전한 황재균이 2안타1타점2득점, 이호연도 멀티히트를 기록하며 좋은 활약을 했고 8회 2타점 적시 3루타를 때린 권동진이 결승타의 주인공이 됐다. 마운드에서는 선발 엔마누엘 데 헤이수스가 4이닝8피안타4실점(3자책)으로 부진했지만 5명의 불펜투수가 5이닝을 무실점으로 틀어 막았다. 특히 외국인 투수 패트릭 머피의 불펜 변신은 시즌 막판 승부수가 되고 있다.선발투수와 불펜투수는 몸을 만드는 과정이나 경기 전 루틴, 한계 투구수 등이 다르기 때문에 시즌 도중에 투수의 보직을 함부로 변경하는 것은 쉽지 않은 일이다. 하지만 10~20개를 던지던 불펜투수가 선발로 80개 이상의 공을 던지는 것은 매우 어렵지만 많은 공을 던지던 선발투수가 짧은 이닝 동안 강한 공을 던지는 것은 상대적으로 용이하다. 시즌 후반 선발 투수의 불펜 전환을 종종 볼 수 있는 이유다.가장 최근 선발투수의 불펜 변신으로 큰 효과를 본 구단은 LG였다. LG는 작년 가을야구에서 정규리그 9승 투수였던 좌완 손주영과 케이시 켈리의 대체 외국인 투수 엘리에이저 에르난데스를 불펜투수로 변신 시켰다. 손주영은 kt와의 준플레이오프에서 불펜으로 2경기에 등판해 7.1이닝2피안타11탈삼진 무실점이라는 눈부신 투구를 선보이면서 LG가 플레이오프에 진출하는데 결정적인 역할을 했다.에르난데스의 반전은 더욱 놀라웠다. 켈리의 대체선수로 들어와 11경기에서 3승2패1세이브1홀드 평균자책점4.02로 기대에 미치지 못했던 에르난데스는 가을야구에서 불펜 투수로 나섰다. 에르난데스는 kt와의 준플레이오프에서 5경기에 모두 등판해 7.1이닝10탈삼진 무실점으로 2세이브1홀드를 기록했고 삼성과의 플레이오프 2차전에서도 3.2이닝5K 무실점 세이브를 통해 '엘동원'이라는 별명을 얻었다.사실 2020년대 선발투수 불펜 변신의 원조는 바로 kt와 이강철 감독이다. 2021년 정규리그 우승을 차지한 kt는 두산 베어스와의 한국시리즈에서 정규리그 11승을 기록했던 토종에이스 고영표를 과감하게 불펜으로 투입했다. 많은 야구팬들이 의외의 선택이라고 의문부호를 보냈지만 '불펜투수 고영표'는 한국시리즈 3경기에 등판해 4.2이닝2실점 호투로 홀드 2개를 챙기면서 kt의 창단 첫 우승에 크게 기여했다.이강철 감독은 작년에도 부상으로 2년 동안 수술과 재활에 전념했던 소형준을 복귀 후 선발이 아닌 불펜투수로 활용했다. 정규리그 6경기에서 불펜투수로 2승3.24를 기록했던 소형준은 LG와의 준플레이오프에서도 3경기에 등판해 4이닝1실점으로 호투하며 1홀드를 기록했다. 비록 kt는 5차전까지 가는 접전 끝에 LG에게 2승3패로 패하며 시즌을 마감했지만 소형준의 '불펜알바'는 충분히 성공적이었다.kt는 작년 키움 히어로즈에서 13승을 기록했던 헤이수스가 준수한 활약을 해준 가운데 kt에서 7년째 활약하고 있는 장수 외국인 투수 윌리엄 쿠에바스의 부진 때문에 고민이 많았다. 2021년 한국시리즈 우승의 주역이자 고비마다 큰 경기에서 호투를 선보이며 kt의 에이스로 활약하던 쿠에바스는 올 시즌 18경기에 등판해 3승10패5.40으로 고전을 면치 못했고 kt도 결단을 내려야 할 순간이 찾아왔다.결국 kt는 지난 7월11일 27만7000달러에 새 외국인 투수 패트릭과 계약하며 쿠에바스와 결별했다. 빅리그 3년 경력에 작년 일본 프로야구 닛폰햄 파이터즈에서 활약한 패트릭은 시속 150km를 넘나드는 빠른 공을 꾸준히 던질 수 있는 투수로 충분히 쿠에바스를 대체할 수 있을 것처럼 보였다. 한 번의 불펜 등판을 통해 한국 마운드에 적응한 패트릭은 7월23일 NC 다이노스전부터 선발 로테이션에 합류했다.패트릭은 kt 합류 후 7경기(6선발)에서 32.2이닝9실점(7자책)으로 2승1패1.93을 기록했다. 일본에서 주로 불펜투수로 활약했던 만큼 이닝 소화는 다소 아쉬웠지만 투구 내용은 충분히 만족스러웠다. 하지만 패트릭은 시즌 8번째 등판이었던 8월 29일 KIA 타이거즈전에서 5.2이닝8피안타7실점으로 난타를 당했고 무릎 통증으로 로테이션을 한 차례 거른 후 9일 두산전에서 선발이 아닌 불펜으로 복귀했다.패트릭은 9일 두산전에서 7회 소형준에 이어 두 번째 투수로 등판해 1이닝1피안타2탈삼진 무실점으로 한국 진출 후 첫 번째 홀드를 기록했다. 패트릭은 11일 LG전에서도 팀이 6-4로 역전에 성공한 8회 5번째 투수로 등판해 1.2이닝을 소화하는 동안 피안타 없이 볼넷1개만 허용하며 LG타선을 무실점으로 막아냈다. 패트릭은 불펜으로 등판한 2경기에서 2.2이닝1피안타1볼넷4탈삼진 무실점으로 호투하고 있다.사실 kt는 외국인 투수를 시즌 도중에 불펜으로 돌릴 만큼 선발진이 풍족한 편은 아니다. 하지만 9월은 비로 순연 됐던 경기들을 소화하며 중간 중간 휴식일이 있기 때문에 5선발 로테이션을 고집할 이유가 없다. 물론 kt도 9월 중순 6연전 일정이 있기 때문에 패트릭을 계속 불펜으로 활용할 지는 알 수 없다. 하지만 패트릭의 불펜 변신이 시즌 후반 kt에게 엄청난 도움이 되고 있는 것은 분명한 사실이다.