'이적 후 2G 연속 골' 주앙 빅토르, 전북 상대로 득점포 가동하나

한국프로축구연맹

대전하나시티즌 FW 주앙 빅토르그렇게 아쉬운 데뷔전을 가지며 '역시'라는 생각이 들게 했지만, 주앙 빅토르는 이어진 안양과의 맞대결에서 본인의 실력을 발휘했다. 전반 시작 40초 만에 마사의 슈팅이 막히고 흘러나온 볼을 재빠르게 다가가 집어넣으며 데뷔골을 터뜨렸다. 득점 후 활발한 모습으로 안양 수비진을 괴롭혔지만, 팀은 2-3으로 역전 패배하며 활약이 빛을 발했다.기세를 이어 홈 데뷔전에서 강렬한 인상을 남기는 데 성공했다. 9월 A매치 직전 열린 김천과의 맞대결에서 선발로 나와 시종일관 김천 수비진을 괴롭혔고, 1-0으로 밀리던 후반 17분에는 수비 2명을 제치고 왼발 감아차기 슈팅을 선보이며 동점 골을 완성했다. 결과적으로 이 골로 인해 팀은 기세를 탔고, 막판 안톤의 골이 터지며 역전 승리를 따냈다.주앙 빅토르는 입단 후 2경기 연속 득점을 기록, 단숨에 에이스 자리에 올랐고 라운드 베스트 11까지 수상하는 데 성공했다. 이런 활약은 대전에 상당히 반가운 상황이다. 사실 이번 시즌 대전은 측면 공격에서 상당한 어려움을 겪었다. 기대를 모았던 정재희는 부상으로 인해 빠지는 기간이 잦아졌고, 장기 부상을 끊은 김승대도 마찬가지였다.또 브라질 공격수 켈빈 역시 컨디션을 끌어올리는 듯했지만, 기대에 부응하지 못하면서 여름 이적시장을 통해 고국으로 임대를 떠났다. 황 감독은 이를 해결하기 위해 신상은과의 트레이드를 통해 제주에서 서진수를, 전북에서 방출된 에르난데스를 품었으나 완벽한 해결 방안이 아니었다. 서진수는 경기력은 좋으나 포인트가 없고, 에르난데스는 우려하던 부상이 재발했다.이에 대해 황 감독은 "머리가 아파 죽겠다"라며 아쉬운 상황에 대해서 토로하기도 했다. 하지만 주앙 빅토르가 합류함에 따라서 대전은 공격에 탄력을 받았다. 합류 후 뛴 3경기서 대전은 4골을 터뜨리며 해결책을 찾았고, 3위 자리도 탈환하는 데 성공했다. 측면에서 유려한 드리블을 통해 상대 수비에 균열을 낼 수 있는 주앙 빅토르는 양발 슈팅 능력도 상당하다.이런 능력을 대전 입단 후 확실하게 선보이고 있는 주앙 빅토르. 황 감독도 만족감을 표했다. 직전 라운드 김천과의 맞대결 종료 후 황 감독은 "일대일 상황에서 장점이 있고, 상대를 괴롭힐 수 있다. 이런 유형의 선수가 많이 없었다. 득점과 더불어 내용도 좋았다. 칭찬하고 싶다"라고 극찬을 아끼지 않았다.완벽 적응하고 있는 주앙 빅토르는 압도적 선두이자, 리그 최소 실점 1위(23점) 전북과 맞대결을 펼치게 된다. 포옛 체제 아래 완벽하게 구축된 4백(김태환·김영빈·홍정호·김태현)이 자리하고 있는 이들은 직전 울산과의 맞대결에서는 괴물 공격수 말컹을 완벽하게 봉쇄하며 상당한 수비 실력을 자랑했다.그야말로 상승 곡선에 탑승한 주앙 빅토르는 쉽지 않은 상대를 만났다. 최근 부진을 털어낸 대전은 전북을 상대로도 2경기 연속 웃을 수 있을까.