'버스 여차장' 된 김다미, 1980년 어떻게 그릴까

지난 2001년 드라마 <맛있는 청혼>을 통해 주연으로 데뷔한 손예진은 2003년까지 2년 여의 짧은 시간 동안 드라마 <선희 진희>와 <대망>, <여름향기>, 영화 <취화선>, <연애소설>, <클래식>, <첫사랑 사수 궐기대회>에 출연했다. 데뷔 초부터 자신의 얼굴과 이름, 이미지를 대중들에게 빠르게 각인 시키기 위한 의도적인 다작이었고 손예진은 누구보다 빠르게 스타 배우로 도약했다.
이는 비단 손예진에게만 해당하는 이야기는 아니다. 대부분의 신인 배우들은 데뷔 초 자신을 알리는 것이 가장 중요하기 때문에 최대한 많은 작품에 출연해 대중들과 가까이 호흡하기 위해 노력한다. 2003년 <올인>에서 송혜교의 아역을 맡으며 연기자로 데뷔한 한지민도 2005년까지 2년 동안 드라마 <대장금>과 <좋은 사람>, <부활>, 영화 <청연> 등에 잇따라 출연하면서 자신을 알리는 데 주력했다.
하지만 지난 2018년 누구보다 많은 주목을 받으면서 화려하게 등장했던 이 배우는 데뷔 8년 차가 된 올해까지 영화 두 편과 드라마 세 편에서 주연을 맡은 것이 전부다. 하지만 이 배우는 많지 않은 연기 경력에도 독특한 매력으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 13일 첫 방송되는 JTBC 주말드라마 <백번의 추억>에서 지금은 사라진 직업인 '버스 여차장' 고영례를 연기하는 모델 출신 배우 김다미가 그 주인공이다.
<마녀>·<이태원 클라쓰>·<그 해 우리는> 3연타