'버스 여차장' 된 김다미, 1980년 어떻게 그릴까

김다미 주연의 <소울메이트>는 훗날 각본집과 DVD,블루레이가 출시될 정도로 마니아들에게 인기를 얻은 영화다.2022년에 개봉한 <마녀2>에서 구자윤 역으로 특별 출연해 짧지만 강렬한 인상을 남긴 김다미는 2023년 영화 <소울메이트>를 통해 5년 만에 영화에서 주연을 맡았다. <기생수:더 그레이>의 전소니, <선재 업고 튀어>의 변우석과 연기 호흡을 맞춘 <소울메이트>는 2020년에 촬영을 마쳤지만 코로나19 때문에 2023년 3월에 개봉했다. 비록 흥행 성적은 아쉬웠지만 김다미의 연기는 좋은 평가를 받았다.지난해 신작을 선보이지 않았던 김다미는 지난 5월에 공개된 디즈니플러스 드라마 <나인 퍼즐>에 출연했다. <범죄와의 전쟁:나쁜 놈들 전성시대>,<수리남>의 윤종빈 감독이 연출한 <나인 퍼즐>에서 김다미는 현장에서 범인의 동기를 가장 빨리 파악하는 프로파일러 윤이나를 연기했다. 김다미와 손석구, 김성균 등이 열연을 펼친 <나인 퍼즐>은 아시아 4개국에서 1위에 올랐다(플릭스 패트롤 기준).데뷔 8년 차라는 짧지 않은 시간 동안 주연을 맡은 작품이 영화 두 편과 드라마 세 편밖에 없을 정도로 '다작배우'와 거리가 먼 김다미는 13일 첫 방송되는 <백번의 추억>을 통해 5년 만에 JTBC 드라마에 출연한다. <서른,아홉>의 김상호PD가 연출하고 <일타스캔들>의 양희승 작가가 각본에 참여하는 <백번의 추억>에서 김다미는 심한 멀미에도 버스 여차장이라는 직업을 선택한 고영례 역을 맡았다.<백번의 추억>에는 김다미 외에도 <더 글로리>에서 박연진(임지연 분)의 아역을 연기했던 신예은이 청아운수에 혜성처럼 나타난 도발적이고 톡톡 튀는 매력 부자 서종희를 연기한다. < 스위트홈2,3 >와 <유어 아너>로 주목 받았던 허남준은 어린 시절 엄마를 잃은 상처를 안고 있는 명문고 학생 한재필 역을 맡았다. 이밖에 <사랑의 불시착>,<철인왕후>의 김정현이 명문 법대생으로 특별 출연할 예정이다.<백번의 추억>처럼 1980년대를 배경으로 하는 '뉴트로 청춘 멜로' 장르의 드라마는 뛰어난 완성도와 재미가 보장된다면 다양한 세대의 시청자들을 아우를 수 있다는 장점이 있다. 하지만 어설픈 완성도와 재미로 시청자들의 공감을 불러 일으키지 못하면 자칫 모든 세대에게 외면을 받을 수도 있다. <백번의 추억>에서 5년 전 JTBC의 <이태원 클라쓰>를 성공으로 이끌었던 김다미의 역할이 매우 중요한 이유다.