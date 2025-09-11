'직장인들2' 김원훈 "대기업 회장 나오면 꼭 물어보고 싶은 것 있다"

▲‘직장인들’ 시즌2를 연출한 김민 피디. 쿠팡플레이

시즌2에서 돋보이는 캐릭터 중 하나는 새로 합류한 백현진이 그려내는 '백 부장'이다. 연기, 음악, 미술 등 예술가로 활동하는 그의 오랜 팬이던 김민 피디가 백현진이 시즌1을 재미있게 봤다는 소문을 듣고 적극적으로 나서 이뤄진 섭외다.



주로 정극 드라마에서 빌런 역을 하던 백현진은 < 직장인들 2 >에서 근엄한 척 직원들의 군기를 잡으려 하지만, 이들이 호락호락하게 당할리 없다. 인턴마저 그의 말을 자르며 "말이 너무 많다"고 수군거린다. 아무도 반기지 않는 굴러들어 온 부장 역에 부담은 없었을까. 백현진은 "즉흥연기를 통해 많이 배우고 있다. (출연은) 너무 잘한 결정"이라고 강조했다.



"촬영 당일에 회의하는데요, 모두들 눈이 반짝여요. 슛이 들어가면 현장에서 어떤 일이 벌어질지 모르는데 이를 불안해하기보다 호기심으로 바라보는 거죠. 지금까지 이뤄진 이들의 합에 제 캐릭터를 잘 녹이면서 또 저만의 캐릭터를 선보이려고 해요.



제가 72년생인데 이 나이에 조직생활을 하는 아저씨들의 전형성을 많이 참고해 백 부장을 연기해요. 한국아저씨의 단점을 드러내기도 하면서요. 지금까지 배우로서 빌런 이미지가 강했는데, 이 시리즈를 하면서 '우습다' '귀엽다'는 반응도 나와서 개인적으로 너무 감사하고 다행이죠. 제 기존 이미지를 흩트려준 작품이라 소중합니다." (백현진)



걸 그룹 스테이씨 출신 심자윤(활동명 윤)은 "'직장인들'에서 맡은 인턴 역을 통해 '새로운 정체성'이 생겼다. 개인적으로 축복과 같은 작품"이라고 설명했다. 이어 "시즌1은 6회차로 마무리됐는데 휘몰아치다가 끝난 느낌이었다. 시즌1 때는 아쉬운 느낌도 많고 선배님들과 많이 친해지지 못해서 자연스러운 애드리브가 별로 없었다"면서 "(시즌2에서는) 전보다 많이 친해지기도 했고 자연스럽게 더 애드리브를 하고 싶기도 했다"고 말했다.



어떤 게스트의 출연을 희망하냐는 질문에 심자윤은 "가수가 나오면 (내가) 할 수 있는 게 더 많지 않을까 하는 생각이 든다. 누구든 나오면 너무 재밌을 것 같다"면서 "가수가 한 번 더 나오면 제대로 긁어보자, 건드려 보자는 마음이 있다. 6개월 인턴에게 무서울 건 없다"고 각오를 밝혔다.



김원훈은 잘 긁을 수 있는 놀릴게 많은 인물들의 출연을 바란다. 그는 "감히 다른 사람들이 놀리기 어려운 인물이 출연하면 좋을 것 같다. 대기업 회장에게 '요플레 뚜껑 버리는지 핥아 먹는지' 물어보고 싶다. 톱 배우 최민식 선배의 출연도 소망한다"고 말했다.



새로운 게스트의 출연과 더불어 직장인들의 시리즈는 이어질 수 있을까. 아직 직장인들 시리즈의 행방은 정해진 게 없다. 다만 시즌2가 시즌 1보다 더욱 큰 화제성을 몰고 와 차기 시즌, 장기 편성에 대한 기대도 상당하다.



김원훈은 "출연진 사이에 합이 갈수록 좋아지고 있다. 콩트도 재밌는 게 많아서 완벽한 합을 이루고 있다"면서 "시즌 10으로 이어진대도 충분히 재미를 보장하는 사람이 되고 싶고, 언제든 함께하고 싶다"고 말했다.



김민 피디는 "당연히 시즌3이 나오길 바란다. 하지만 아직 시즌2 6~8회차에 남아있는 내용도 많다"면서 "백 부장도 허당 캐릭터에서 끝나지 않을 거고, 출연자들 사이 관계성에도 변화가 있을 거다. 기대하셔도 좋다"고 자신감을 드러냈다.



한편, 지난달 9일부터 매주 토요일 방송되는 '직장인들' 시즌2는 총 8화로 마무리될 예정이다.

