'직장인들2' 김원훈 "대기업 회장 나오면 꼭 물어보고 싶은 것 있다"

‘직장인들’ 시즌2에 출연한 김민교·김원훈·백현진·심자윤. (왼쪽부터)쿠팡플레이
11일 서울 종로구 소격동의 한 카페에서 만난 출연진(김민교·김원훈·백현진·심자윤)과 김민 피디 역시 < 직장인들 2 >의 정체성을 "예능이지만 단순한 예능이 아닌, 직장인의 애환을 잘 담아내는 프로그램"이라고 소개했다.
김민 피디는 "아무리 현장에서 반응이 좋고, 웃겼더라도 직장에서 벌어질 만한 상황이 아니면 덜어내려고 한다"면서 "현실 직장인들이 사무실에서 각자의 역할을 수행하며 밥벌이할 텐데, 이들이 < 직장인들 2 >에 몰입하고 위로받고 공감하길 바란다"고 말했다.
다만, 현장에서 주고받는 대사는 대부분이 애드리브다. 제작진이 상황을 툭 던져 놓으면 출연진들이 각자 맡은 캐릭터에 몰입해 극을 이끌어가는 식이다. 시즌 2에 처음 합류한 백현진이 나오는 1화 대본에 '신 대표가 백 부장을 인사시킨다'라고만 쓰여 있었을 정도다.
그렇다고 당황하는 사람은 없다. 배우, 가수, 개그맨 등 출연진 9명은 자기가 맡은 직급(역할)에 몰입해 한 마디씩을 포개고 더한다. 사무실을 본뜬 현장 곳곳에 설치된 50여 대의 카메라는 이들의 혼잣말도 놓치지 않고 포착한다. 시즌1에 이어 시즌2에 참여한 부장 역의 김민교는 현장에서 이뤄지는 즉석 합을 '재즈'에 비유했다.
"누가 한 마디를 시작하면, 곧이어 한 음씩 자기의 애드리브를 더해요. 재즈의 매력이 현장에서 이뤄지는 즉흥연주잖아요. 물론 음 이탈이 날 수도 있죠. 그래도 모두 개의치 않아요. 그 즐거움으로 하는 거니까요. 우리의 애드리브가 딱 그래요. 한 명이 좀 많이 나갔다 하면, 다른 출연진이 그 상황을 유연하게 만들어요. 서로를 향한 신뢰가 있기에 가능해요." (김민교)