형들 뛰어넘은 막내 '김제덕', 세계선수권 동메달

박장식

11일 광주 동구 국립아시아문화전당 5·18민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 남자 리커브 개인전 결선 라운드에서 김제덕이 송승현 코치와 대화를 나누고 있다.김제덕에게는 그간 세계선수권에서 '8강 징크스'가 있었다. 김제덕은 지난 2021년과 2023년 열린 세계선수권에 출전했지만, 개인전에서는 모두 8강을 넘지 못하고 상대에 무릎을 꿇어야 했다. 이번 8강 상대도 쉽지 않았다. 지난 2021년 열린 도쿄 올림픽에서 남자 단체전 결승 상대로 만났던 대만의 탕치천. 탕치천을 상대로 김제덕은 징크스를 뛰어넘는 선전을 펼쳤다.김제덕은 탕치천을 압도했다. 첫 엔드 10점-10점-8점을 쏘며 8점-9점-10점을 쏘는 데 그친 탕치천을 따돌리며 기분 좋은 시작을 알렸다. 2엔드에서는 두 선수가 '신궁'다운 활약을 펼쳤다. 모두 10점 과녁 안에 화살을 쏘아 넣으며 세트 스코어를 한 점씩 나누어 가진 것. 3엔드에서도 김제덕은 9점-10점-10점을 쏘며 9점-10점-9점을 쏘는 데 그친 김제덕을 상대로 세트 스코어를 가져갔다.마지막 엔드. 김제덕이 자신의 징크스를 씻어냈다. 탕치천이 8점과 10점을 쏠 때, 김제덕은 9점과 10점을 쏘며 승기를 잡았다. 마지막 발에서 9점을 쏘는 데 그치며 27점을 얻는 데 그친 탕치천. 김제덕은 마지막 엔드 10점을 쏘아내며 승리를 만들었다. 세트 스코어 7대 1(29-27, 30-30, 29-28, 29-27). 완승이었다.준결승에서는 지난 혼성 단체전 결승에서 김우진-안산 듀오를 상대로 승리했던 스페인의 안드레스 테미뇨 메디엘을 만난 김제덕. 상대는 역시 쉽지 않았다. 5엔드까지 가는 풀 세트 접전 끝에 세트 스코어 4대 6(29-29, 28-29, 28-28, 30-29, 29-30)으로 아쉽게 석패했다. 마지막 엔드 쏘았던 안드레스 테미뇨 메디엘의 9점에 가까웠던 10점 화살이 김제덕의 금메달 도전을 가로막았다.동메달 결정전으로 향한 김제덕. 3·4위 결정전에서 이탈리아의 마테오 보르사니를 만난 김제덕은 개인전 통산 첫 메달을 위해 마테오 보르사니를 넘어야 했다.첫 번째 엔드. 마테오 보르사니가 9점-10점-10점을 쏘자 김제덕도 10점-10점-9점을 쏘며 승점을 한 점씩 나눠가졌다. 두 번째 엔드에서는 마테오 보르사니가 9점-10점-10점을 쏘며 주춤한 사이, 김제덕은 모든 격발에서 엑스텐을 곁들인 10점을 쏘아 올리며 세트 스코어를 가져오는 데 성공했다.세 번째 엔드. 마테오 보르사니가 9점-9점을 쏜 사이 김제덕도 9점-9점을 연이어 쏘며 팽팽한 승부가 이어졌다. 마테오 보르사니가 당긴 3엔드 마지막 활시위는 9점. 반면 김제덕은 마지막 당긴 활시위가 10점을 기록하는 데 성공하며 28대 27로 3세트 역시 가져오는 데 성공했다. 하지만 김제덕은 4엔드 두 번의 9점을 기록하며 '퍼펙트 엔드'를 기록한 마테오 보르사니에 엔드를 내줬다.마지막 5엔드. 마테오 보르사니가 첫 발에서 8점을 쏜 사이, 김제덕은 9점을 쏘며 선전했다. 이어 김제덕은 10점-10점으로 승리를 확정 지었다. 마지막 엔드 스코어는 29대 27. 김제덕은 동메달 획득으로 한국 땅에서 생애 첫 세계선수권 개인전 메달이라는 기쁨을 만끽했다.