서울영화센터, 위탁운영자 결정됐으나 논란은 계속

▲서울영화센터 조감도 서울시

한국시네마테크협의회 측은 "애초에 입찰 용역이 문제이기에 참여할 수 없는 입찰이었다"면서 "접수기간은 이틀이었고 개찰에 결과가 나오기까지 일주일도 되지 않은 유례없이 신속한 결정이다"라고 지적했다. 아울러 이들은 "한국시네마테크협의회 성명에 반대 입장을 밝힌 단체가 가장 좋은 점수로 최종 낙찰자로 선정됐다"고 말했다.



앞서 지난 3일 낙찰자로 선정된 한국영화인협회 소속 단체들은 공동명의로 낸 성명에서 ▲시네마테크 기능은 상암동 한국영상자료원에서 충분히 수행하고 있고 ▲서울영화센터'라는 명칭은 갑작스레 정해진 것이 아닌 지난 2년간 운영자문위원회 회의와 현장 검토 등을 거쳐 나온 결과물이며 ▲서울영화센터는 충무로의 상징성을 살리는 공간으로 특정단체나 서울시의 전유물이 아닌 충무로의 역사성을 계승하는 서울시민과 영화인들의 공동자산이라는 입장을 밝혔다.



심사 공정성 논란도 제기됐다. 공모에 응한 단체들은 심사위원들의 전문성에 의문을 제기했고 이에 공모를 주관한 서울경제진흥원(서울영화센터의 관리 책임) 측은 "(영화단체들의 성명 등이 이어지는 상황이어서) 어떤 결과가 나오든 공정성 논란이 있을 것으로 100% 예상했다"며 "공정을 기하기 위해 (심사위원) 전부 외부에서 추천을 받아 선정했다"고 밝혔다. 이어 "운영위원회에도 추천을 요청했으나 그쪽에서 추천하지 않았다"며 "21명 예비 후보자 중 8명이 심사위원으로 나섰다"고 설명했다.



공모에서 입찰까지 신속하게 진행됐다는 지적에 대해 서울경제진흥원 측은 "8월 14일 공모를 공지했고, 20일 지나 이틀 동안 접수한 것이기에 충분한 기간을 줬다고 생각한다"면서 "사업비가 5억 이상이어서 공모 과정에 시민들이 감사를 요청할 수 있는 기준에 해당한다. 감사를 한다면 받으면 되는 거고, 만일 문제가 있다면 책임지겠다"고 말했다.



운영자로 선정된 한국영화인협회 측은 "우리 단체의 공간으로 생각하지 않고, 모든 프로그램을 다 할 수 있다고 생각하지 않는다"며 "전체 영화계가 함께 참여하는 공간으로 만들고 싶다. 운영과정에서 많은 영화인들이 참여할 수 있도록 손을 내밀겠다"는 입장을 보였다.



한편, 서울영화센터 상영관 위탁운영 기간은 2026년 12월 31일까지로, 내년 서울시장 선거 결과에 따라 향후 운영방안이 재설정될 여지는 있다.

