서울영화센터, 위탁운영자 결정됐으나 논란은 계속

공모 과정에서 영화단체들 반발... 심사 공정성도 제기돼

11월 개관 예정인 충무로 서울영화센터
11월 개관 예정인 충무로 서울영화센터 3개 상영관 위탁운영자로 한국영화인협회가 선정됐다. 하지만 영화단체들이 반발하고 있어 한동안 논란이 불가피할 전망이다.

충무로 명보사거리에 인근에 위치한 서울영화센터는 개관을 앞두고 위탁운영 공모가 진행되는 과정에서 지난 8월 26일 한국시네마테크협의회 등 영화단체들이 원래의 방향과 달라졌다며 문제를 했다. 이들은 "서울영화센터는 2010년 한국시네마테크협의회와 영화인들이 함께 시작한 산물"이라며 "영화인들이 15년간 노력해 온 결과물이 오세훈 서울시장에 의해 방향이 바뀌며 무력화 됐다"고 주장, 원상회복을 요구했다.

실제로 서울영화센터의 출발은 시네마테크 전용관을 건립해 달라는 요청을 당시 박원순 서울시장이 수용하면서 시작됐다. 영화계의 의견을 수렴했고, 관련된 논의가 오랜 시간 이어져 왔다. 2020년 착공해 2023년 준공예정이었으나 여러 사정으로 일정이 지연됐다.

하지만 2022년 지방선거에서 오세훈 서울시장이 재선되면서 시네마테크로 설정됐던 방향이 바뀌었다. 충무로의 일부 영화단체들은 "한국영화의 역사적 공간인 충무로에 들어서는 상징적인 건축물이 독립예술영화만을 위한 공간으로 활용되는 것은 문제가 있다"며 "한국영화의 역사성에 맞는 상징물로 만들어야 한다"고 주장했다. 이런 의견들이 반영되면서 당초 서울시네마테크로 정해졌던 이름도 서울영화센터로 바뀌었다.

영화단체들은 최근 잇따라 성명을 발표하고 서명운동을 전개하는 방식으로 원래 방향으로 회복하라고 주장했으나, 공모와 입찰을 막기에는 역부족이었다.

후폭풍도 만만치 않다. 서울영화센터 운영위원이었던 최용배 운영위원장(한국예술종합학교 영상원 교수)과 민규동 감독(한국영화감독조합), 조윤정 프로듀서(한국영화프로듀서조합) 등 3인은 위탁운영자 발표를 전후로 사임했다.

이들은 "영화계의 의견을 하나로 모으지 못한 데 대한 책임을 지고 운영위원직을 내려 놓는다"고 했으나, 소속 단체들이 공모 과정에 문제를 제기하고, 논란이 이어지는 데 부담이 일정 부분 작용한 것으로 보인다.

영화단체들 간 대립 모양새

서울영화센터 조감도
한국시네마테크협의회 측은 "애초에 입찰 용역이 문제이기에 참여할 수 없는 입찰이었다"면서 "접수기간은 이틀이었고 개찰에 결과가 나오기까지 일주일도 되지 않은 유례없이 신속한 결정이다"라고 지적했다. 아울러 이들은 "한국시네마테크협의회 성명에 반대 입장을 밝힌 단체가 가장 좋은 점수로 최종 낙찰자로 선정됐다"고 말했다.

앞서 지난 3일 낙찰자로 선정된 한국영화인협회 소속 단체들은 공동명의로 낸 성명에서 ▲시네마테크 기능은 상암동 한국영상자료원에서 충분히 수행하고 있고 ▲서울영화센터'라는 명칭은 갑작스레 정해진 것이 아닌 지난 2년간 운영자문위원회 회의와 현장 검토 등을 거쳐 나온 결과물이며 ▲서울영화센터는 충무로의 상징성을 살리는 공간으로 특정단체나 서울시의 전유물이 아닌 충무로의 역사성을 계승하는 서울시민과 영화인들의 공동자산이라는 입장을 밝혔다.

심사 공정성 논란도 제기됐다. 공모에 응한 단체들은 심사위원들의 전문성에 의문을 제기했고 이에 공모를 주관한 서울경제진흥원(서울영화센터의 관리 책임) 측은 "(영화단체들의 성명 등이 이어지는 상황이어서) 어떤 결과가 나오든 공정성 논란이 있을 것으로 100% 예상했다"며 "공정을 기하기 위해 (심사위원) 전부 외부에서 추천을 받아 선정했다"고 밝혔다. 이어 "운영위원회에도 추천을 요청했으나 그쪽에서 추천하지 않았다"며 "21명 예비 후보자 중 8명이 심사위원으로 나섰다"고 설명했다.

공모에서 입찰까지 신속하게 진행됐다는 지적에 대해 서울경제진흥원 측은 "8월 14일 공모를 공지했고, 20일 지나 이틀 동안 접수한 것이기에 충분한 기간을 줬다고 생각한다"면서 "사업비가 5억 이상이어서 공모 과정에 시민들이 감사를 요청할 수 있는 기준에 해당한다. 감사를 한다면 받으면 되는 거고, 만일 문제가 있다면 책임지겠다"고 말했다.

운영자로 선정된 한국영화인협회 측은 "우리 단체의 공간으로 생각하지 않고, 모든 프로그램을 다 할 수 있다고 생각하지 않는다"며 "전체 영화계가 함께 참여하는 공간으로 만들고 싶다. 운영과정에서 많은 영화인들이 참여할 수 있도록 손을 내밀겠다"는 입장을 보였다.

한편, 서울영화센터 상영관 위탁운영 기간은 2026년 12월 31일까지로, 내년 서울시장 선거 결과에 따라 향후 운영방안이 재설정될 여지는 있다.
