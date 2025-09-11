서울영화센터, 위탁운영자 결정됐으나 논란은 계속

▲
11월 개관 예정인 충무로 서울영화센터성하훈
11월 개관 예정인 충무로 서울영화센터 3개 상영관 위탁운영자로 한국영화인협회가 선정됐다. 하지만 영화단체들이 반발하고 있어 한동안 논란이 불가피할 전망이다.
충무로 명보사거리에 인근에 위치한 서울영화센터는 개관을 앞두고 위탁운영 공모가 진행되는 과정에서 지난 8월 26일 한국시네마테크협의회 등 영화단체들이 원래의 방향과 달라졌다며 문제를 했다. 이들은 "서울영화센터는 2010년 한국시네마테크협의회와 영화인들이 함께 시작한 산물"이라며 "영화인들이 15년간 노력해 온 결과물이 오세훈 서울시장에 의해 방향이 바뀌며 무력화 됐다"고 주장, 원상회복을 요구했다.
실제로 서울영화센터의 출발은 시네마테크 전용관을 건립해 달라는 요청을 당시 박원순 서울시장이 수용하면서 시작됐다. 영화계의 의견을 수렴했고, 관련된 논의가 오랜 시간 이어져 왔다. 2020년 착공해 2023년 준공예정이었으나 여러 사정으로 일정이 지연됐다.
하지만 2022년 지방선거에서 오세훈 서울시장이 재선되면서 시네마테크로 설정됐던 방향이 바뀌었다. 충무로의 일부 영화단체들은 "한국영화의 역사적 공간인 충무로에 들어서는 상징적인 건축물이 독립예술영화만을 위한 공간으로 활용되는 것은 문제가 있다"며 "한국영화의 역사성에 맞는 상징물로 만들어야 한다"고 주장했다. 이런 의견들이 반영되면서 당초 서울시네마테크로 정해졌던 이름도 서울영화센터로 바뀌었다.
영화단체들은 최근 잇따라 성명을 발표하고 서명운동을 전개하는 방식으로 원래 방향으로 회복하라고 주장했으나, 공모와 입찰을 막기에는 역부족이었다.
후폭풍도 만만치 않다. 서울영화센터 운영위원이었던 최용배 운영위원장(한국예술종합학교 영상원 교수)과 민규동 감독(한국영화감독조합), 조윤정 프로듀서(한국영화프로듀서조합) 등 3인은 위탁운영자 발표를 전후로 사임했다.
이들은 "영화계의 의견을 하나로 모으지 못한 데 대한 책임을 지고 운영위원직을 내려 놓는다"고 했으나, 소속 단체들이 공모 과정에 문제를 제기하고, 논란이 이어지는 데 부담이 일정 부분 작용한 것으로 보인다.
영화단체들 간 대립 모양새