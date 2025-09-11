욕망과 신념 사이, 16세 소녀의 성장통

도키엔터테인먼트

영화 <소녀의 성장통>의 한 장면.16살이면 마냥 어린 나이는 아니다. 그렇다고 어른이라고 할 수도 없는 나이다. 그러니 참으로 애매한, 경계에 있는 나이라 하겠다.슬로베니아에서 건너온 영화 <소녀의 성장통>은 제목 그대로 16세 소녀 루치아의 성장통을 그렸다. 그녀가 새로 속하게 된 합창단이 수녀원으로 집중 리허설을 떠나면서 일어나는 일련의 일들이 주요 소재로 작용한다. 그중에서도 특히 성에 관한 일들 말이다.아나마리아는 루치아에게 새로운 세계를 보여준다. 그녀에게 성은 숨기거나 죄책감을 가질 필요가 없는, 그저 본능적인 욕망일 뿐이다. 키스와 섹스가 건강에도 좋다는 말을 장난스럽게 내뱉으며, 루치아를 가볍게 이끌어간다. 둘은 결국 입술을 맞대기도 한다. 그러나 아직 초경조차 겪지 않은 루치아에겐 너무 빠른 경험이었다.그 무렵, 루치아는 수녀의 이야기를 우연히 듣는다. 신은 이미 인간에게 모든 충만함을 주셨기에 본능을 따를 이유도, 성적인 욕망에 매달릴 필요도 없다는 것. 성은 그저 절제하고, 넘어설 수 있는 차원의 것이며 신앙이 그 모든 욕망을 초월하게 한다는 가르침이었다. 루치아는 깊은 울림을 받지만, 아나마리아는 코웃음을 친다.욕망과 신념, 두 개의 극단이 동시에 그녀 앞에 놓인다. 몸의 떨림을 솔직히 따르라는 친구와 본능을 다스리며 고귀한 삶을 살라는 수녀의 말. 루치아는 어느 쪽에도 온전히 발 딛지 못한 채 흔들린다. 그 혼란은 결국 합창단 무대에서도 드러난다. 목소리가 흐트러지고, 시선이 흔들리고, 존재 자체가 불안정해진다. 그녀의 성장통은 곧 음악의 균형을 깨뜨리는 불협화음이 된다.