욕망과 신념 사이, 16세 소녀의 성장통

합창단, '나'와 '우리'의 경계선
새롭게 합창단에 들어간 16세 소녀 루치아. 그녀는 지휘자의 날카로운 시선 아래에서 다른 단원들과 보조를 맞추기 위해 애쓴다. 합창단이라는 건 특이하다. 한 명이 삐끗하면 전체가 무너지기에, 누구도 도드라지지 않으면서 동시에 자기 몫을 완벽히 해내야 한다. 루치아는 바로 그 '우리'라는 울타리 속에서 '나'를 어디에 두어야 할지 몰라 흔들린다.
합창단의 집중 리허설은 치비달레의 우르술라회 수녀원에서 진행된다. 고요한 분위기에서 음악에 몰입할 수 있으리라 기대했지만, 막상 도착한 수녀원은 공사판으로 뒤엉켜 있었다. 남자 인부들이 드나들고, 바람처럼 불청객 같은 요소들이 그녀의 마음을 어지럽힌다. 게다가 루치아는 엄마에게까지 꾸중을 듣는다. 단지 립스틱을 발랐다는 이유였다. 친구들에겐 평범한 일이었지만, 루치아에게는 여전히 금기와 호기심 사이에 놓인 어떤 행위였던 것이다.
그리고 그곳에서 루치아는 아나마리아를 만난다. 활발하고 자유분방하며, 성에 대해서도 거리낌 없는 또래 소녀. 루치아는 자연스럽게 그녀에게 마음이 끌린다. 합창단이라는 틀 속에서 균형을 맞추려는 노력과 달리, 루치아의 내면은 한 사람의 '입술'에만 온전히 빨려 들어가고 만다.
욕망과 신념 사이, 혼란스러운 눈뜸