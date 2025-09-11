아기보다 개가 먼저? 강형욱이 책상을 세게 내려친 까닭

▲
'개와 늑대의 시간'의 한 장면채널A
요즘에는 개를 사람처럼 키우는 사람들이 많다. 반려견에 대한 사랑이 극진한 케이스로, 마치 아기를 대하듯 행동하는 보호자들을 심심찮게 볼 수 있다. 반면, 개가 아무리 예뻐도 개는 동물이라는 입장이 존재한다. 선이 있어야 한다는 얘기다. 양측은 같은 반려인이라도 완전히 다른 부류이다. 9일 방송된 채널A '개와 늑대의 시간'은 바로 그 첨예한 주제를 다뤘다.
늑대 1, 2호 솔루션을 마친 시바견 특집은 마지막 늑대 3호 차례만을 남겨두고 있었다. 가족구성원은 보호자 부부와 16개월된 아들 그리고 늑대 3호, 리트리버였다. 스스럼없이 자연스럽게 어울리는 아기와 반려견의 다정한 모습은 많은 반려인들의 로망이 아닌가. 하지만 현실은 SNS에 올라온 사진과 다른 법이다. 그것이 바로 엄마 보호자가 놓친 부분이었다.
"늑대 3호는 대장이 되어야 한다고 생각하기 때문에 아이하고 놔두면 안 돼요." (강형욱)
그렇다면 늑대 3호는 어떤 문제가 있는 걸까. 우선, 리트리버에게 마운팅을 하는 등 지배욕을 드러냈다. 자신의 공간에서 다른 개들이 노는 걸 적극적으로 말리고 중재하기도 했다. 또, 반려견 놀이터에서 큰 개만 보면 거침없이 달려들었다. 항문을 내리고 순종하는 리트리버와 확연히 다른 대응 방식이었다. 셰퍼드에게 더욱 공격적이었는데, 그 이유는 잠시 후 밝혀졌다.
아이와 있을 때는 어떨까. 엄마가 잠시 안방에 들어가자 늑대 3호와 리트리버는 눈치를 보기 시작했다. 그런데 정작 울타리를 넘은 건 늑대 3호가 아니라 리트리버였다. 소파 위로 피신한 아기에게 다가가더니 손에 들린 과자를 뚫어져라 쳐다봤다. 아기가 거부하듯 손사래를 쳤지만, 한 치도 물러서지 않았다. 조마조마한 긴장감이 흘렀다. 강형욱은 도저히 못 보겠다는 표정을 지었다.
간식 때문에 응급수술까지...