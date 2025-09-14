'죽도록 미워한' 엄마와 잘 지내는 법

▲
지안은 문희를 통해 엄마에 대한 진짜 마음을 알아간다.tvN
지안과 효리는 조금 특별한 모녀다. 효리의 생모는 지안의 단짝 초롱(금민경). 비혼모로 출산한 초롱과 함께 효리를 키우던 지안은 초롱이 갑작스레 사망하자 효리의 '엄마'가 된다. 지안은 건설 현장 소장으로 일하며 온 힘을 다해 효리를 키워낸다. 지안에겐 의대에 들어간 효리가 마냥 자랑스럽기만 하다. 그런데 효리는 이런 엄마를 보면 이상하게 배알이 꼬인다. 자꾸만 말이 퉁명스럽게 나오고, 힘든 일이 생기면 오히려 입을 꾹 닫아 버린다. 그러던 어느 날 효리는 뇌종양 진단을 받고, 삶을 리셋하기 위해 지안에게 아무 말도 하지 않은 채 시골 청해로 여행을 떠난다. 뒤늦게 효리의 소식을 알게 된 지안 역시 청해로 향하고, 이곳에서 지안과 효리는 자신들의 관계를 돌아보게 된다.
변화는 지안이 자신의 엄마에 대한 감정을 수용하면서부터 시작된다. 배우를 꿈꾸던 지안의 엄마 현순(서영희)은 남편이 사망하자, 어린 지안을 홀로 남겨두고, 다른 남자와 베트남으로 떠난다. 지안은 현순을 기다리지만, 결국 '사고로 사망'했다는 소식을 듣는다. 그렇게 성인이 된 지안은 엄마에 대한 원망과 그리움을 켜켜이 쌓아두지만, 효리를 양육하며 사는 바쁜 일상에서 감정을 마주할 엄두도 내지 못한다. 그러다 효리와 함께 청해에 살면서 은퇴한 의학박사 문희(김미경)를 만난다. 섬망증세가 있는 문희는 종종 지안을 딸로 착각하고 말을 건네는데 어느 날 지안은 자신을 딸이라 부르는 문희에게 이렇게 날 것의 감정을 토해낸다.
"우리 엄마 죽었어요. 자기 행복 찾겠다고 딸 혼자 버려두고 다른 남자 따라갔다 사고로 죽었다구요! 떠올리기만 해도 치 떨리는 인간 할머니 덕에 자꾸 떠올라 가지고 나 충분히 괴롭거든요!" (5회)
감정 뒤 진짜 마음을 만나기
이렇게 문희를 통해 엄마에 대한 감정을 마주한 지안은 한동안 문희를 피한다. 하지만, 효리가 갑작스레 쓰려져 입원했을 때 문희의 도움을 받게 되고, 문희가 딸을 먼저 떠나보낸 사연을 알게 된다. 이에 문희에게 마음을 열기 시작한 지안은 마침내 감정 뒤 숨어 있던 '진짜 마음'을 만난다.
7회 딸의 유품을 받은 문희는 바닷가에서 위태하게 서 있고, 지안은 사라진 문희를 찾아다니다 이 모습을 목격한다. 지안은 문희를 구하러 가지만, 섬망 증상이 나타난 문희는 지안을 딸로 착각하고 "미안해. 엄마가 몰라서 그랬어. 엄마가 잘못한 거야"라며 마음속 말들을 쏟아낸다. 이에 지안은 마치 자신이 진짜 딸인 것처럼 이렇게 답한다.
"몰라서 그랬다면서. 그럼 이제라도 옆에 있어 주면 되잖아."(7회)
이는 지안이 실제로 엄마에게 꼭 하고 싶은 말이었을 것이다. '죽도록 미워했지만' 실제로는 '함께 있고 싶고 사랑했음'을 지안은 이 말을 내뱉고서야 깨닫는다. 그 후 지안은 한동안 먹먹한 자신의 마음을 마주한다. 아버지가 사망한 후 무너져 내린 엄마를 지키기 위해 마음껏 울지도 못했던 스스로를 애도하고, 긴 시간 엄마를 기다리며 지낸 자신을 위해 한바탕 눈물을 쏟아내기도 한다. 이렇게 감정을 수용하고 해소하며, 진짜 마음을 알아차리면서 지안은 엄마에게서 빠져나온다. 그리고 자신의 새로운 일상에서 소소한 행복을 느끼기 시작한다.
나는 바로 이 지점, 그러니까 지안이 자신의 엄마에 대한 진짜 마음을 알아차리고, 엄마에 대한 원망과 미움을 떠나보낸 이 순간에 효리와의 관계도 변하기 시작했다고 생각한다. 엄마를 지키기 위해 자신을 억눌렀듯, 오직 딸 효리를 위해서만 살았던 지안이 조금씩 '자기 자신'으로 서기 시작했으니 말이다.
엄마의 사정을 알면, 나 자신도 이해하게 된다