'죽도록 미워한' 엄마와 잘 지내는 법

한편, 효리는 이런 엄마를 지켜본다. 그러면서 엄마가 자신만을 위해 사는 이유를 조금씩 이해하게 된다. 떠난 자신의 엄마와는 반대로 무슨 일이 있어도 효리를 붙들어 주려는 그 마음에 대해 고마우면서도 부담스러운 자신의 감정을 수용한다. 그리고 청해에서 만난 이웃과 친구들이 던지는 질문에 답하면서 엄마에 대한 '진짜 마음'을 알아간다.



효리는 드라마 초반 지안이 청해에 집을 짓고 살자 했을 때 무척 반대한다. 이에 지안의 첫사랑이자 건축가인 정석(류해진)이 그 이유를 묻자 이렇게 답한다.



"저 때문에 엄마 인생이 자꾸 바뀌는 게 부담스러워요. 엄마는 엄마 인생을 살아본 적이 없고 늘 제가 먼저였는데 또 이런 선택을 한다니까 화도 나고 속상하기도 하고." (3회)



또한, 청해에서 만난 친구들의 "왜 이렇게 엄마에게 화가 나 있냐"는 질문에 곰곰이 생각하며 자신이 속 마음을 말한다.



"화난 게 아니라 마음이 아픈 건데 그걸 어떻게 표현해야 될지 몰라서 그냥 화낸 거예요." (5회)



이처럼 효리 역시 엄마 지안에 대해 짜증 나거나 화가 나는 감정이 실은 걱정과 사랑이었음을 깨닫는다. 그리고 지안에게 "아프다는 걸 안 후 가장 무서웠던 건 나만 바라보고 사는 엄마가 내가 죽기라도 하면 그때 어떻게 살지? 나는 그게 가장 무서웠거든" (8회) 이라고 솔직히 말한다. 그러자 지안은 미술 학원에 등록을 한 후 돌아와 등록증을 보여주며 이렇게 말한다.



"만일에 정말 너한테 어떤 일이 생긴다 해도 엄마는 엄마 인생 살 거야. 나한테 주어진 날들 아주 꽉꽉 채워서 하루하루 열심히 귀하게 살아갈 거야." (8회)



이에 효리는 안도하고, '어떻게 살아갈지'를 찬찬히 고민하며 자신만의 세계를 만들어간다. 지안 역시 정석과 연애를 본격적으로 하면서 효리 엄마가 아닌 '이지안'의 삶을 살아간다. 동시에 효리의 수술과 회복과정에 함께 하며 더 끈끈한 마음들을 이어간다. 드라마 말미 뇌종양 수술을 받고 회복한 효리는 다시 의대로 돌아가고 지안은 청해에 남기를 선택한다. 각자의 삶을 위해 물리적으로 거리를 두었지만, 지안-효리 모녀는 그 어느 때보다 편안하고 친밀해 보였다.



나는 사실 두려웠다. 아이가 어릴 때 엄마와 아이는 '공생관계'라 불릴 만큼 밀접하게 얽혀 있지만, 아이가 자라나면서 엄마와 아이는 점차 거리를 만들어간다. 나는 아이를 키우면서 이 거리가 느껴질 때마다 복잡한 마음이 들곤 했다. 그리고 성인이 되어 더 멀어질 아이와의 거리가 두려웠다. 그런데 지안-효리 모녀를 통해 이 거리가 엄마와 아이의 마음까지 멀어지게 하는 게 아님을 분명히 알게 됐다.



지안의 어머니에 대한 감정까지 투사 돼 서로의 감정이 얽혀 있었을 때 효리와 지안은 편안하지 못했다. 하지만, 지안이 이 감정들을 해소하고 엄마로부터 자유로워지면서 효리와도 편안한 관계가 된다. 그리고 각자가 자신의 삶을 살아가면서 감정을 투사하지 않게 되자 서로를 더욱 진심으로 대하게 된다.



나 역시 이랬으면 좋겠다. 곧 성인이 될 아이의 삶을 힘껏 응원하면서, 나의 삶에도 충실한 그런 엄마로 살아갈 수 있기를, 그래서 아이와 진심으로 이어질 수 있기를 바란다. 그러기 위해 나부터 나의 엄마에 대한 마음들을 들여다봐야겠다. 내 마음에 쌓여있는 나이 엄마에 대한 감정으로부터 편안해질 때 더 좋은 엄마로 아이와 함께 할 수 있을 테니 말이다.





