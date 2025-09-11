소녀시대·배우 활동, 임윤아가 목숨 걸고 지킨 한 가지

▲유퀴즈임윤아 TVN

임윤아는 걸그룹 '소녀시대'를 통하여 대중적으로 가장 유명해졌지만, 사실 시작은 배우가 먼저였다. 2007년 7월 수애 -이정진 주연의 드라마 < 9회말 2아웃 >에서 조연으로 연기 경력을 시작했고, 바로 다음 달에는 소녀시대로 데뷔하게 된다. 또한 드라마 첫 주연을 맡은 2008년 일일극 <너는 내 운명>에서는 씩씩한 캔디형 주인공 '새벽이'를 연기하며 청률 43.6%의 대박을 터뜨리고 배우로서도 확실한 눈도장을 찍게 된다.



당시 임윤아의 나이는 불과 18세였다. 드라마와 걸그룹 활동을 병행하는 살인적인 스케쥴이 어린 나이에 힘들지는 않았을까



"<너는 내 운명> 촬영을 하면서 'Gee'로 소녀시대 활동을 병행하던 시기였다. 잠을 거의 못 잘 때도 많았지만 그 당시에는 어느 하나 소홀히 하고 싶지 않았다. 지쳐있는 상태에서 팀 활동에 임하면 혹여 멤버들에게 피해가 가지 않을까 걱정됐다. 이 활동 때문에 다른 활동을 소홀히 한다는 느낌을, 연기든 가수든 어느 쪽에도 들게 하고 싶지 않았다."



당시 드라마 촬영을 하다가도 잠깐 음악방송 무대를 하러 오거나, 무대 대기시간 사이에 다시 드라마 촬영을 하고 돌아오는 것은 임윤아에게 일상이었다. 또한 촬영장에서는 드라마 대본을 숙지하고 나면 짧은 쉬는 시간중에도 이번엔 다시 무대 안무를 영상으로 숙지해야 했다. 하지만 임윤아는 어린 나이에도 프로의식을 발휘하며 전혀 힘든 내색을 하지 않았다고.



어느덧 임윤아는 배우와 소녀시대 모두 경력 18년차의 베테랑이 됐다. 하지만 임윤아는 "소녀시대로서의 경험과 성과에 비하여, 배우로서의 경험치가 부족하다는 생각이 들었다"며 속내를 털어놓았다. 임윤아는 "열심히 필모그래피를 쌓아야겠다는 생각에, 3년에 7개의 작품을 찍기도 했다"고 밝혔다.



임윤아의 배우 커리어에 전환점이 되어준 작품은 첫 영화 데뷔작인 <공조>였다. 여기서 임윤아는 북한 형사 철령(현빈)을 짝사랑하는 민영 역할을 맡아 조연이지만 능청스러운 감초 연기로 호평을 받았다. '만인의 이상형'이던 소녀시대 센터의 신비로운 이미지에서 벗어나, 코믹 연기를 선보이며 이미지 변신에 성공했다.



2019년 재난영화 <엑시트>에서는 첫 영화 주연을 맡아 액션과 코미디를 넘나드는 연기를 잘 소화해내며 흥행배우로 입지를 다지는데 성공했다. 임윤아는 "저만 보면 '따따따(극중 대사)'를 외쳐주시기도 하고, 관객분들의 사랑을 많이 느꼈던 작품"이라며 애정을 드러냈다.



아직도 존재하는 '아이돌 출신 배우에 대한 선입견'을 느낀 순간은 없었을까. 임윤아는 "그런 시선이 있을 수도 있겠지만, 어쨌거나 제가 잘하면 된다는 생각이 가장 컸다"라며 "잘해내면 또 좋게 봐주시는 부분이 분명히 생길 것이라고 믿었다"고 말했다.



10대에 일찍 활동을 시작하여 이제는 어느덧 30대 중반을 지나고 있는 인간 임윤아로서의 고민은 무엇일까.



"정말 너무 바쁘게 지난 것 같다. 그만큼 추억도 많고, 항상 일하면서도 그 다음 일을 생각하면서 지내다보니, 정작 저 스스로에 대하여 알고 있는 게 없다는 느낌이 들더라. 이제는 제가 바라보는 것이 아닌, '나를 돌아보는 시간'이 필요하겠다는 생각이 들었다."



소녀시대도 어느덧 데뷔 20주년을 앞두고 있다. 임윤아는 10대 때는 항상 같이 있으면 유쾌했던 소녀시대 멤버들이, 이제는 각자 개인활동을 하게 되면서 현장에서 느낀 경험담을 공유하고 있다고 전했다. 또한 30대가 되면서 이제는 현장에서 '선배님'이라고 불러주는 사람들이 늘어날 때마다 당혹스러움을 느낀다며 "어느새 그런 호칭을 들을 정도의 경력이 쌓였구나 싶었다"고 미소를 지었다.





