0.02초 때문에... 국내에서 가장 빠른 육상 선수의 몰락

"딱 한 걸음만 줄이면 되는데, 이게 대체 몇 년째냐고!"

"그 사람 발소리는 되게 즐거웠거든요. 그래서 제가 많이 좋아했었어요. 진심으로."

이 영화는 청춘 드라마에 가까워 보이지만, 분명 엘리트 스포츠가 품고 있는 구조적 어둠을 비추기도 한다. 기록경기라는 세계가 가진 단면, 언제나 영광의 순간과 승자만을 전면에 내세우는 종목의 특성 때문이다. 그러나 그 뒤에는 수많은 좌절과 부상, 탈락의 서사가 켜켜이 쌓여 있다. 승자는 찬란한 기록으로 기억되지만, 패자는 쉽게 잊히고, 심지어는 다시 출발선에 설 기회조차 주어지지 않는다. 이 사실에 대해서도 외면하고자 하지 않는 것이다. 트랙 위의 찬란한 시간과 그 아래 가라앉은 그림자를 동시에 보여주며, 승리의 찬사와 패배의 침묵이 어떻게 같은 시간, 10초 내외의 짧은 순간 안에 공존할 수 있는지 사유하게 만든다.



다시 말하면, 이 영화 <전력질주>의 서사는 승리와 패배라는 단순한 대립을 넘어선다. 국제 대회로 나아가기 위한 벽은 끝내 넘지 못했지만, 자신의 최고 기록은 경신하게 되는 구영의 마지막 모습 속에서도 다시 한번 찾아볼 수 있다. 그의 마지막 질주는 기록 성취에 대한 미련한 가능성이 아니라, 달리기를 통해 자기 자신에게 도달하려는 인간의 의지, 그리고 그 의지가 끝내 포기되지 않는다는 사실을 보여준다. 모두가 그렇게 각자의 방식으로 쓰러지고, 다시 일어서며, 자신이 왜 달려왔는지에 대해 생각하게 된다. 지금 자신이 서 있는 장소 어딘가에서 그에 맞는 방식에 따라 멈추지 않고 달리면서 말이다. 인생의 어느 순간에서도 삶의 벽은 마주할 수 있다. 그 시간을 넘어 달리고자 하는 의지야말로 우리가 끝내 포기하지 않는 이유라고, 이 영화가 조용히 말하고 있는 듯하다.

영화 <전력질주> 스틸컷03.이번 작품 속 여러 인물이 머물게 되는 100미터 트랙은 단순히 기록경기만을 위한 경기장으로 존재하지 않는다. 영화는 이 자리를 인물들 모두의 삶과 욕망이 교차하는 무대로 제시한다. 구영은 깨지지 않는 기록의 벽 앞에서 더는 물러설 곳이 없는 어른의 모습이다. 여기에는 기록 경신에 대한 자신의 욕망도 분명히 존재하지만, 평생 자신만을 바라봐 온 가족들의 기대와 응원, 대회마다 세계 선수권을 운운하는 매스컴과 국민의 관심도 함께 놓인다. 이뿐만이 아니다. 승열에게는 사랑하게 된 누군가와 함께 달리고 싶다는 마음이, 지은에게는 부상으로부터 재기하려는 의지가, 또 근재에게는 최고가 되겠다는 욕망이 깃든다. 각기 다르지만, 이처럼 다양한 동기와 욕망을 경기장 안으로 밀어 넣음으로써, 100m 달리기라는 종목은 단순히 승패를 결정하는 기록경기가 아니라 하나의 입체적이고 다면적인 서사가 된다. 정확히 같은 거리를 함께 달리면서도 각자의 다른 내적 시간을 통과하게 되는 다성적(多聲的)인 드라마다.특히 이 작품은 성인인 구영과 아직 청춘에 머물고 있는 다른 인물 사이의 서사를 뚜렷하게 대비시키고 있다. 청춘의 달리기는 넘어져도 다시 일어날 수 있다는 상대적인 시간적 여유를 전제하는 것이다. 그들에게는 실패조차 경험의 일부가 되고, 상처와 좌절은 새로운 도전의 동력이 된다. (물론, 극 중 지은이 말하는 것처럼 대학 입시와 같은 단기적 목표가 있는 경우 어려움이 되기도 한다.) 하지만 구영의 도전은 더 이상 물러설 곳이 없는 마지막 질주에 가깝다. 부상과 나이, 모두의 기대가 짓눌러오는 그의 시간은 가장 가까운 사이인 코치 준수(이순원 분)가 약물의 도움이라는 불법적인 선택을 떠올릴 정도로 내몰려 있다.영화는 이 두 시간 사이의 명암을 병치시키며, 한 때는 빛났지만 이제는 내리막에 선 인간의 삶과 이제 출발점에 선 이들의 삶 사이의 간극을 세밀하게 대조하고 있다. 이 대비는 단순한 세대 차이가 아니라, 성공과 실패, 젊음과 노화, 가능성과 한계, 꿈과 현실이라는 보편적이면서도 상반된 주제 의식으로 서사의 기저에 자리하게 된다. 그리고 이는 다시, 두 개의 현재적 시점의 평행 시점인 줄 알았던 서사가 어떤 한 인물을 중심으로 한 현재와 과거의 교차 시점으로 전환되는 장면에 이르러 훨씬 더 또렷해진다. (이 지점은 결정적인 스포일러인 탓에 이 정도의 설명으로 대신하고자 한다.)04.영화 중후반부에서는 구영이 시각 장애인 달리기 선수인 민지의 손을 잡고 함께 트랙 위를 달리는 장면이 나온다. 그는 자신의 옆에 있는 사람이 구영인지도 모른 채, 국내 최고의 선수와 함께 달려보는 것이 평생소원이라고 고백하는 지점이다. 이 장면은 단순한 동정이나 위로의 순간을 마련하기 위해 존재하지 않는다. 구영이 지금껏 자신의 인생을 걸다시피 달려온 시간이, 누군가에게는 인생의 빛과 같은 울림이 될 수 있다는 사실을 보여준다. 이 고백을 들으며 구영은 한 방 크게 얻어맞은 듯 허탈하게 웃는다. 그 웃음에는 복합적인 감정이 뒤섞여 있다. 오로지 기록과 성취를 향해 달려온 시간이 무너지는 동시에, 달리기가 처음 지녔던 순수성과 해방감이 다시 깨어나는 순간이어서다.이 장면의 의미는 기록의 무게에 짓눌리던 구영이 처음으로 달리기의 본질을 되돌아보게 된다는 데 있다. 지금까지 그의 달리기는 그저 기록을 단축하는 한 가지 목표에만 매몰되어 있었다. 기쁨이라기보다는 생존의 무대, 삶의 벼랑 끝에서 내몰린 투쟁에 가까웠다고나 할까? 그러나 민지의 고백은 그 모든 무게를 잠시 멈추게 한다. 자신의 달리기가 누군가의 꿈이 될 수 있고, 누군가의 세상을 확장시키는 소리가 될 수도 있다는 사실을 깨닫게 되면서다. 이 깨달음은 구영에게 마지막 도전에 대한 용기를 선물한다. 그것은 단순히 승리의 가능성이 아니라, 달리는 행위 그 자체가 다시 의미를 되찾는 순간이 된다.이 장면 이후, 구영은 자신이 짊어진 모든 무게를 넘어 달리는 일 자체의 기쁨과 해방감, 타인과의 연결이라는 근원적 의미를 회복하게 된다. 이 순간 이후의 질주는 단순히 목표를 위한 도전이 아니라, 한 인간이 다시 자기 삶을 붙잡기 위한 마지막 용기이자 숨결로 다가온다. 영화는 이 장면을 통해 달리기의 의미를 성취와 좌절의 이분법 바깥으로 옮기며, 인물이 자기 존재의 진짜 리듬을 되찾게 만드는 것이다. 실제로 그 의미는 영화의 마지막 장면을 통해서도 생생히 전달된다. 어떤 기록을 넘어서는 것이 중요한가? 라는 근원적 물음을 통해서.