클래스 입증한 '제구 마스터' 류현진, 첫 우승 꿈 이룰까?

[KBO리그] '최근 2경기 30득점' 지원 받으며 10승 가능성 높아진 류현진, 프로 첫 우승에 도전

25.09.12 09:08최종업데이트25.09.12 09:08
시즌 8승째를 기록한 한화 류현진
시즌 8승째를 기록한 한화 류현진

한화 이글스의 '괴물 에이스' 류현진이 시즌 막판 연승을 기록하며 10승 고지를 향한 힘찬 발걸음을 내디뎠다. 류현진은 직전 등판인 10일 롯데 자이언츠와의 경기에서 6이닝 2피안타 5탈삼진 무실점의 완벽한 투구로 팀의 13-0 대승을 이끌었다. 최근 2연승으로 시즌 8승(7패)을 달성한 류현진은 평균자책점도 3.30으로 낮췄다.

메이저리그에서 복귀한 지난 시즌 이상의 활약을 보이고 있는 류현진의 올해 투구는 8승 이상의 가치를 가진다는 평가다. 패스트볼 평균 구속(약 144km/h)은 지난해에 비해 더 빨라졌고 주무기인 체인지업, 커브, 커터 등 변화구를 능란하게 구사하며 ABS 판독 시스템에 완벽히 적응한 모습이다. (9이닝당 볼넷 허용 1.68개)

한화 류현진의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)
한화 류현진의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)

특히 최근 등판한 5경기에서 31이닝 연속 무볼넷 행진을 이어가는 등 실점 위기를 최소화하는 안정감있는 투구를 펼치고 있다. 10일 경기에서도 1회말 선두 타자인 한태양에게 3루타를 허용해 무사 3루 실점 위기에 처했지만 이후 흔들림 없이 경기를 이어갔고, 패스트볼과 변화구를 적절하게 섞어 후속 타자들을 연속 삼진으로 처리했다. 1회 보여준 탁월한 위기 관리 능력을 통해 류현진은 자신의 클래스를 입증했다.

그동안 팀 타선의 득점 지원 부족으로 승수 쌓기가 녹록지 않았던 류현진은 최근 두 경기에서만 무려 30점이라는 폭탄 지원을 받으며 2년 연속 10승에 다가서고 있다. 경기 후에 10승 기록 달성 자체는 신경 쓰지 않지만 타자들이 지금처럼만 쳐주면 가능할 것 같다는 겸손한 소감을 밝히기도 했다.

한화가 잔여 14경기를 남긴 가운데 향후 류현진의 등판 기회는 3경기 정도로 예상된다. 현재 한화는 플레이오프 직행을 사실상 확정지은 가운데 선두팀 LG 트윈스를 3.5경기차로 추격하고 있다. 팀 성적이 최우선이라는 입장을 밝힌 바 있는 류현진은 시즌 막판까지 모든 경기에 최선을 다하며 역전 찬스를 잡아보겠다는 의지를 보이고 있다.

막강한 선발진을 앞세워 리그 2위에 오른 한화(출처: 2025 KBO야매카툰)
막강한 선발진을 앞세워 리그 2위에 오른 한화(출처: 2025 KBO야매카툰)

올시즌 류현진은 8승 7패, 평균자책점 3.30 WAR(승리기여도) 4.30(케이비리포트 기준), 꾸준한 이닝 소화(퀄리티 스타트 11회)를 통해 한화 선발진의 중심을 잡고 있다. KBO리그 통산 116승, ML 통산 78승을 합쳐 한미 통산 194승을 기록 중인 류현진은 내년 시즌 개인 통산 200승 달성이 기대된다. 마흔살에 가까워진 베테랑이지만 국내 투수들을 기준으로 할 때 여전히 다섯 손가락 안에 꼽히는 선발 자원이다.

올해로 프로 20년차 시즌을 보내고 있는 류현진은 기록에 드러난 것 이상으로 노련한 경기 운영과 완급 조절, 팀을 우선으로 하는 베테랑의 가치를 보여준다. 류현진을 포함해 폰세, 와이스, 문동주로 이어지는 1-4선발로 선발 50승을 합작한 한화 마운드는 리그 최강으로 꼽힌다. 프로 데뷔 후 아직까지 우승 경험이 없는 류현진이 막강 선발진과 함께 한화를 정상으로 이끌 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

프로야구 한화이글스 류현진 KBO 200승

