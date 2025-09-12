클래스 입증한 '제구 마스터' 류현진, 첫 우승 꿈 이룰까?

한화이글스

한화 류현진의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)특히 최근 등판한 5경기에서 31이닝 연속 무볼넷 행진을 이어가는 등 실점 위기를 최소화하는 안정감있는 투구를 펼치고 있다. 10일 경기에서도 1회말 선두 타자인 한태양에게 3루타를 허용해 무사 3루 실점 위기에 처했지만 이후 흔들림 없이 경기를 이어갔고, 패스트볼과 변화구를 적절하게 섞어 후속 타자들을 연속 삼진으로 처리했다. 1회 보여준 탁월한 위기 관리 능력을 통해 류현진은 자신의 클래스를 입증했다.그동안 팀 타선의 득점 지원 부족으로 승수 쌓기가 녹록지 않았던 류현진은 최근 두 경기에서만 무려 30점이라는 폭탄 지원을 받으며 2년 연속 10승에 다가서고 있다. 경기 후에 10승 기록 달성 자체는 신경 쓰지 않지만 타자들이 지금처럼만 쳐주면 가능할 것 같다는 겸손한 소감을 밝히기도 했다.한화가 잔여 14경기를 남긴 가운데 향후 류현진의 등판 기회는 3경기 정도로 예상된다. 현재 한화는 플레이오프 직행을 사실상 확정지은 가운데 선두팀 LG 트윈스를 3.5경기차로 추격하고 있다. 팀 성적이 최우선이라는 입장을 밝힌 바 있는 류현진은 시즌 막판까지 모든 경기에 최선을 다하며 역전 찬스를 잡아보겠다는 의지를 보이고 있다.