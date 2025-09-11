'이달의 감독상' 고정운 감독, 김포를 이끄는 확실한 '리더십'

한국프로축구연맹

김포FC 고정운 감독이처럼 6월 이후부터 미친 듯한 페이스를 선보이고 있는 고 감독의 김포는 기존 장점이었던 특유의 짠물 수비와 적극적인 압박과 역습을 통해서 다시금 플레이오프 권에 도달하고 있는 모습이다. 시즌 초반 위기 상황에 빠졌지만, 고 감독은 이를 타개할 수 있는 확실한 보완책을 제시했고 이는 완벽하게 맞아들어가고 있다.가장 먼저 기존 잘했던 부분인 수비를 확실하게 개선했다. 13경기 무패 이전 14라운드까지 총 실점은 15점이었다. 비교적 잘한 부분이라고 볼 수 있지만, 코너 채프먼 이외의 수비 자원들이 불안정한 모습이 보이며 실점하는 장면이 잦아졌다. 신인 선수인 이찬형의 활약은 상당히 좋았지만, 임대 신분으로 수혈한 이인재가 장기 부상으로 상당한 골머리를 앓았다.여러 가지 보완책을 생각한 고 감독은 인천서 경기 출전 기회를 잃은 김동민을 임대로 데려왔고, 이는 대성공이었다. 이적시장 열린 직후 김포에 임대로 합류한 김동민은 고 감독의 신뢰를 완벽하게 부응하며, 무패에 도움을 줬다. 최근에는 팀의 붙박이 수비수인 박경록을 적극적으로 기용, 공격과 수비 상황에서 변칙적으로 활용하며 재미를 보고 있다.이어 비교적 약점으로 지적받고 있던 빈약한 공격력에 대해서는 제주에서 박동진을 수혈하면서 보완책을 제시했다. 이번 시즌에도 변함없는 화력으로 11골 1도움을 퍼부으며 김포의 최전방을 책임지고 있는 루이스가 건재했지만, 이외 자원들의 활약이 상당히 아쉬웠다. 지난해 크랙이었던 플라나는 4골 3도움, 브루노는 이렇다 할 모습을 보이지 못한 채 천안으로 향했다.자연스럽게 루이스를 막으면 김포 공격이 봉쇄되는 장면이 연출됐고, 고 감독은 고민에 빠졌다. 하지만, 박동진 영입 후 전방 압박 수행은 물론 특유의 공간 침투로 활로를 개척했다. 박동진이라는 미끼가 생기자, 루이스의 공격력도 올라갔다. 18라운드 인천전부터 박동진과 함께 경기장을 누빈 그는 13경기서 5골 1도움으로 맹활약을 펼쳤다.수비와 공격에서 해법을 찾은 고 감독은 중원과 측면에서도 해답을 제시했다. 생애 첫 해외 이적을 감행한 브라질 미드필더 디자우마를 활용하며 K리그2 정상급 미드필더로 지도했고, 이어 최근에는 최재훈-천지현으로 이어지는 중원 조합이 상당한 존재감을 발휘하고 있다. 고 감독은 시즌 초반 문제점을 확실하게 인지 후 포지션별로 보완책을 확실하게 제시했다.이와 같이, 팀의 문제점을 파악하는 거뿐만 아니라, 선수들을 이끄는 리더십도 주목할 만하다. 과거 "내 곁을 빨리 떠나라"라며 선수로서 성장을 응원했고, 이어 떠난 선수에 대해서도 애정 섞인 잔소리를 보여주기도 했다. 지난해에는 당시 김포를 떠나 수원 삼성으로 향했던 핵심 공격수 손석용을 향해 "내가 말했던 거 잊지 말라고 해주라. 더 보여줘야 한다"라며 애정을 보였다.이와 같이 고정운 감독은 K리그2 최고령 지도자임에도 불구하고, 꾸준하게 발전을 거듭하며 인상적인 지도력을 선보이고 있는 사령탑이다.김포를 이끌며 끈끈한 조직력으로 K리그1 승격에 도전하고 있는 고정운 감독. 그의 향후 행보를 관심 있게 지켜볼 필요성이 있다.