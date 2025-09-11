'골때녀' 박선영 해트트릭... 팀 패배에도 빛난 '절대자의 귀환'

SBS

SBS '골 때리는 그녀들'앞선 방송에서 여러 차례 소개된 것처럼 불사조는 그동안 <골때녀> 초창기부터 맹활약했던 각 구단 스타 선수들을 하나로 규합한 신생팀이지만 마치 올스타팀 같은 구성으로 화제를 모았다. 특히 절대자라는 애칭으로 많은 사랑을 받았던 박선영이 돌아온다는 소식 하나만으로도 열혈 시청자들의 마음을 뒤흔들어 놓았다.적지 않은 나이 뿐만 아니라 부상 문제 등으로 인해 축구를 오랜 기간 쉬었던 선수들이다보니 불과 2주 정도의 짧은 기간 훈련만으로 호흡을 맞출 수 있을지 기대와 우려 섞인 시선 속에 불사조는 첫 경기에 뛰어 들었다. 전반 초반만 하더라도 아직 시간 부족에 따른 정교한 팀 플레이 부재가 살짝 엿보이기도 했지만 불사조 선수들은 점차 그라운드에 적응하기 시작했다.그리고 전반 8분 무렵 상대 수비의 실수를 놓치지 않은 박선영은 그대로 오른발 슛으로 복귀 첫 경기 첫 득점을 신고했다. 이에 당황한 불나비는 이내 전열을 재정비하고 지난 대회 득점왕 강보람을 앞세워 연속 2득점에 성공, 단숨에 경기를 뒤집는 데 성공했다. 하지만 이대로 물러설 '백전노장' 박선영이 아니었다.