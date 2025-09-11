'골때녀' 박선영 해트트릭... 팀 패배에도 빛난 '절대자의 귀환'

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
'절대자'의 눈부신 해트트릭도 팀의 패배는 막을 수 없었다. 10일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> GIFA컵 두 번째 경기 FC 불나비 대 FC 불사조 유나이티드의 대결에서 불나비가 해트트릭을 주고 받는 난타전을 치른 끝에 4대 3, 승리를 거두고 6강 토너먼트 진출에 성공했다.
불나비는 골게터 강보람의 3골과 이승연의 결승골에 힘입어 역시 박선영이 해트트릭을 기록한 신생팀 불사조를 한 골 차이로 제압했다. 이번 두 팀의 경기는 <골때녀>의 근본이자 불나비의 전신, 불나방의 스타 플레이어로 맹활약했던 절대자 박선영의 복귀전이라는 점에서 시청자들의 관심을 모았다.
나이+부상으로 인해 2년 전 아쉽게 프로그램에서 하차했던 박선영은 그간의 공백을 단숨에 뛰어 넘으면서 놀라운 득점력을 과시, 팀에게 첫 승을 안겨주는 듯했지만 경기 막판 기습적인 실점으로 인해 창단 첫 경기 만에 아쉽게 토너먼트 대회 탈락을 맛보고 말았다.
'나이+체력+운동 공백' 우려 속 출범한 불사조