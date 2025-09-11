"케이팝은 이미 글로벌 주류" 미국 인디 레이블 대표가 강조한 이유는?

▲뮤콘 2025 참여 뮤지션한국콘텐츠진흥원
한편 올해 <뮤콘 2025>에는 해외 진출을 모색하는 국내 음악인 33팀과 해외 아티스트 등 총 44팀의 쇼케이스 무대가 13일과 14일 양일에 걸쳐 한남동과 이태원 일대 블루스퀘어 SOL 트레블 홀, 블루스퀘어 NEMO, 케이브하우스 등 3곳에서 성대하게 진행될 예정이다.
12일 이승윤, 그리즐리, 잠비나이, 쿤디판다, 단편선과 순간들, 이랑, 기수 등의 음악인이 공연을 펼치며 13일에는 시온, 호아, 불고기디스코, 주영, 재키 등이 무대에 오를 예정이다. 한국 콘텐츠 진흥원의 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 '뮤즈온' 출신 W24, 김뜻돌, 팔칠댄스, 김승주, 오티스림 등 총 5팀의 신예 음악인도 이번 행사에 참가해 해외시장 진출의 가능성을 타진하게 된다.
또 다른 초대 음악인으로는 홍다빈, 자이언티, 비트펠라하우스, 십센치(10cm), 쎄이(SAAY), 오존, 드래곤포니, 슈퍼비, 언에듀케이티드 키드 등이 <뮤콘 2025>에 힘을 보탠다. 이밖에 대만 인디팝 신예 아임디피컬트(I'mdifficult, 일본 인디락 밴드 데이글로(DYGL), 싱어송라이터 리제이(REJAY), 덴마크 인디밴드 미자(Meejah) 등도 자리를 빛내줄 계획이다. 총 2일간 거행되는 <뮤콘 2025> 쇼케이스는 콘텐츠진흥원 코카뮤직 공식 유튜브 채널(@KOCCAMUSIC)을 통해 인터넷으로도 생중계된다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고