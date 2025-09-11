"케이팝은 이미 글로벌 주류" 미국 인디 레이블 대표가 강조한 이유는?

한국콘텐츠진흥원

최진석 크리에이션뮤직라이츠 이사샤미에 뒤이어 연설자로 나선 최진석 크리에이션뮤직라이츠 이사는 '경계를 넘는 창작과 유통의 미래'라는 주제로 현재의 업계 흐름을 간략히 소개했다. 국내 주요 케이팝 아티스트와의 협업과 글로벌 송캠프 운영 등을 진행한 경험을 토대로 지난 20년 가까운 케이팝 창작의 변화를 집약적으로 설명했다."이제는 협업이 기본이다"라고 강조하는 그는 프로듀서+탑라이너 조합의 음악 창작이 케이팝에 정착하면서 단순히 곡을 가져오는 방식에서 벗어나 아티스트의 콘셉트, 앨범 아트워크, 뮤직비디오 제작 등 일련의 과정을 하나의 프로젝트로 완성시켰다고 말했다.시간이 흐르면서 해외 작곡가들도 단순히 자신들의 방식만을 고집하지 않고 한국어의 뉘앙스를 점차 이해하면서 여기에 걸맞는 언어적 특성과 감각을 멜로디와 가사에 녹여내 케이팝의 범위를 넓혀 나갔다고 지적했다. 이와 더불어 이제는 케이팝이 단순한 문화 현상이 아니라 국가 경쟁력 확보의 새로운 플랫폼으로도 확대되고 있다고 언급했다.