"케이팝은 이미 글로벌 주류" 미국 인디 레이블 대표가 강조한 이유는?

[현장] 한국 콘텐츠 진흥원 주최 '뮤콘 2025' 개막... 총 4일간의 일정 돌입

김상화(steelydan)
25.09.11 09:50최종업데이트25.09.11 09:50
미국의 인디 레이블 엠파이어 창립자 가지 샤미한국콘텐츠진흥원

"케이팝은 이미 주류에 올라섰다!"

지난 10일 한국콘텐츠진흥원이 주최하는 글로벌 뮤직 마켓 '2025년 뮤직·엔터테인먼트 페어(MU:CON 2025, 아래 뮤콘 2025)'가 총 4일간의 일정으로 성대하게 막을 올렸다. 올해로 벌써 14회째를 맞이한 뮤콘은 한국 대중음악과 글로벌 음악 산업을 연결하는 허브 역할을 담당하는 행사로 마련되었다.

2025년 행사에선 산업 관계자들을 위한 기업간 거래 프로그램과 더불어 글로벌 뮤직 쇼케이스 등 음악팬들도 함께 동참할 수 있는 자리를 마련해 우리 대중음악의 새로운 모습과 가능성을 선보일 예정이다.

이날 오전 서울 용산구 하얏트호텔에서 진행된 첫날 기조 연설자로 나선 미국 인디 레이블 엠파이어(Empire)의 창립자 가지 샤미(Gazi Shami)는 "케이팝은 이미 미국의 메인스트림(주류)이다. 믿기 어려울 정도로 큰 문화적 영향력을 행사하고 있다"고 강조해 눈길을 모았다.

​"케이팝? 이젠 그냥 팝 음악이라고 불러도 좋다"
미국의 인디 레이블 엠파이어 창립자 가지 샤미한국콘텐츠진흥원

소프트웨어 엔지니어 출신이면서 DJ로도 활동한 그는 지난 2010년 엠파이어 레이블을 설립한 이래 대형 음반사들이 주도하는 팝 음악계에서 확실한 색깔을 지닌 아티스트들을 다수 발굴하면서 현지 업계에서 돌풍을 일으킨 인물이다. 최근에는 지드래곤과의 파트너십을 맺으면서 한국 음악계에도 큰 관심을 기울이고 있다.

"아티스트는 운전사, 레이블은 GPS다"라는 독특한 경영철학을 앞세운 샤미는 이날 현장에서 <케이팝 데몬 헌터스>를 중심으로 전 세계를 뒤흔들고 있는 케이팝 열풍에 대해 긍정적으로 평가하면서 "잘 만들어진 음악은 장르의 경계를 뛰어 넘어 대중성과 연결된다"고 기자들과의 대화를 통해 언급했다.

한국에서는 아직 케이팝이 글로벌 주류가 아니라는 자조가 남아 있다는 지적에 대해 "빌보드 1위, 넷플릭스 1위를 차지한 것만으로도 이미 주류 문화의 정점에 올라섰다"면서 "케이팝에서 이제 K를 떼어 내고 그냥 팝 음악이라고 불러도 좋다"라고 지적했다.

"케이팝, 국가 경쟁력 확보의 새 플랫폼"
최진석 크리에이션뮤직라이츠 이사한국콘텐츠진흥원

샤미에 뒤이어 연설자로 나선 최진석 크리에이션뮤직라이츠 이사는 '경계를 넘는 창작과 유통의 미래'라는 주제로 현재의 업계 흐름을 간략히 소개했다. 국내 주요 케이팝 아티스트와의 협업과 글로벌 송캠프 운영 등을 진행한 경험을 토대로 지난 20년 가까운 케이팝 창작의 변화를 집약적으로 설명했다.

"이제는 협업이 기본이다"라고 강조하는 그는 프로듀서+탑라이너 조합의 음악 창작이 케이팝에 정착하면서 단순히 곡을 가져오는 방식에서 벗어나 아티스트의 콘셉트, 앨범 아트워크, 뮤직비디오 제작 등 일련의 과정을 하나의 프로젝트로 완성시켰다고 말했다.

시간이 흐르면서 해외 작곡가들도 단순히 자신들의 방식만을 고집하지 않고 한국어의 뉘앙스를 점차 이해하면서 여기에 걸맞는 언어적 특성과 감각을 멜로디와 가사에 녹여내 케이팝의 범위를 넓혀 나갔다고 지적했다. 이와 더불어 이제는 케이팝이 단순한 문화 현상이 아니라 국가 경쟁력 확보의 새로운 플랫폼으로도 확대되고 있다고 언급했다.

이승윤-자이언티-십센치 등 공연 유튜브 생중계
뮤콘 2025 참여 뮤지션한국콘텐츠진흥원

한편 올해 <뮤콘 2025>에는 해외 진출을 모색하는 국내 음악인 33팀과 해외 아티스트 등 총 44팀의 쇼케이스 무대가 13일과 14일 양일에 걸쳐 한남동과 이태원 일대 블루스퀘어 SOL 트레블 홀, 블루스퀘어 NEMO, 케이브하우스 등 3곳에서 성대하게 진행될 예정이다.

12일 이승윤, 그리즐리, 잠비나이, 쿤디판다, 단편선과 순간들, 이랑, 기수 등의 음악인이 공연을 펼치며 13일에는 시온, 호아, 불고기디스코, 주영, 재키 등이 무대에 오를 예정이다. 한국 콘텐츠 진흥원의 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 '뮤즈온' 출신 W24, 김뜻돌, 팔칠댄스, 김승주, 오티스림 등 총 5팀의 신예 음악인도 이번 행사에 참가해 해외시장 진출의 가능성을 타진하게 된다.

또 다른 초대 음악인으로는 홍다빈, 자이언티, 비트펠라하우스, 십센치(10cm), 쎄이(SAAY), 오존, 드래곤포니, 슈퍼비, 언에듀케이티드 키드 등이 <뮤콘 2025>에 힘을 보탠다. 이밖에 대만 인디팝 신예 아임디피컬트(I'mdifficult, 일본 인디락 밴드 데이글로(DYGL), 싱어송라이터 리제이(REJAY), 덴마크 인디밴드 미자(Meejah) 등도 자리를 빛내줄 계획이다. 총 2일간 거행되는 <뮤콘 2025> 쇼케이스는 콘텐츠진흥원 코카뮤직 공식 유튜브 채널(@KOCCAMUSIC)을 통해 인터넷으로도 생중계된다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
