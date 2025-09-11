세계선수권 '3연패' 달성한 남자 양궁 "우진이 형, 45살까지 같이 해요"

연합뉴스

10일 광주 동구 국립아시아문화전당 5·18민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 남자 단체전 결승 시상식에서 한국 선수들이 금메달을 들어 보이고 있다. 왼쪽부터 김제덕, 김우진, 이우석.세계선수권 3연패 달성에 성공한 남자 리커브 대표팀은 부담감을 이겨내고 정상에 올랐다. 아시안 게임, 올림픽을 거치며 끈끈한 팀워크를 자랑한 대표팀은 서로 그런 부담감 속 응어리를 줄여가며 대회에 임했다.10일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대세계양궁선수권대회 리커브 단체전 결승에서 대표팀이 '금맥'을 캤다. 김우진·김제덕·이우석으로 구성된 남자 대표팀이 금메달을 따냈다. "응급실까지 다녀왔을 정도로 컨디션이 좋지 못했다"라고 털어놨던 이우석은 "서로 이야기를 하며 그런 부담을 풀어낸 덕에 좋은 결과가 나왔다"고 돌아봤다.김우진(청주시청)은 "올해 세계선수권대회에서 특히 단체전을 중점적으로 준비했는데, 그 결과를 얻은 것 같아 매우 기분이 좋다"면서, "하지만 이번 세계선수권이 끝이 아니라, 앞으로도 더 많은 목표들이 남아 있는 만큼 더욱 더 성장할 수 있는 하나의 시합이 되었다고 생각한다"고 우승 소감을 전했다.혼성 단체전에서는 안산(광주은행)과 함께 은메달을 따낸 김우진. 대한민국은 리커브 혼성 단체전에서 한 번도 금메달을 놓친 적이 없기에 아쉬움을 드러낸 스포츠 팬들이 적지 않았다.그럼에도 "정말 열심히 준비했고, 최선을 다해 경기를 치렀다"는 김우진은 "경기를 하다 보면 이유를 붙이는 것이 무의미하다고 생각한다. 스포츠 경기를 하다 보면 일어날 수 있는 일이다. 이번이 끝이 아니고 새롭게 다시 나아가야 하는 만큼 일희일비할 필요는 없다고 생각한다"고 개의치 않아 했다.김제덕(예천군청)도 "2025 광주세계선수권대회를 준비하면서 남자 단체전 우승을 원초적인 목표로 갖고 있었는데, 그 목표를 이루어서 너무 뿌듯하고, 남자 단체전에서 3연패를 이뤄 뜻깊다"면서, "더욱이 한국에서의 시합이기도 하고, 이게 끝이 아닌 만큼 다음에 있는 아시안 게임이나 올림픽에 출전할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 웃었다.이우석(코오롱) 역시 "한국에서 열리는 세계선수권에서 처음 뛰었는데, 최우선 목표였던 단체전 우승을 거둬 개인적으로 마음이 편하다. 내가 가장 컨디션이 좋지 않아 걱정했는데, 옆에서 많이 도운 덕분에 금메달을 따낸 것 같다"고 돌아봤다.선수들은 메달 세레머니에서 지난 2024 파리 올림픽 당시 총감독이었던 고 박성수 감독을 향한 묵념을 보냈다. 김우진은 "우리가 파리 올림픽 때 함께 했던 박성수 감독님을 조금이나마 기릴 수 있는, 정상 가장 높은 곳에서 기릴 수 있는 잠깐의 시간이었다고 생각한다"며 박 감독을 추모했다.결승전 3엔드 시작 전 아찔한 순간도 있었다. 이우석이 활에 다는 핑거팁이 빠져버린 것. 시간 지연으로 인한 돌발 상황이 우려되는 상황이었다. 같은 날 여자 결승전에서 일본이 조준 과정에서의 문제로 인해 시간을 다 모두 써버리며 마지막 발을 쏘지 못한 일도 있었기에 돌발 상황은 아찔했다. 하지만 선수들은 순서를 바꾸며 되려 더욱 좋은 성적을 냈다.김우진은 "(이)우석 선수 장비 이슈가 있었다"며, "손에 끼는 탭이 풀려서 순번을 바꾸었다. 순번 이동을 했는데, 무리 없이 잘 해결되어서 좋은 결과가 나왔다"고 말했고, 이우석 역시 "파이팅 하다가 세게 활을 내려친 탓에 끈이 빠졌다. 의욕 과다"라면서도 "돌발상황을 대비해 순번을 바꾸는 연습도 했었기에, 그 부분이 결과적으로 좋게 나왔다. 연습 더 해야겠다"며 웃었다.이우석에게 더 아찔한 일도 있었다. 이우석은 "부담이 컸고, 걱정도 컸다 보니 몸 상태가 좋지 않았다. 응급실도 다녀왔을 정도였다. 몸 상태가 좋지 않았는데 출전해 민폐를 끼쳤다는 생각에 응어리가 꽤나 컸다"고 말하면서도, "우진이 형과 제덕이와 이야기를 나누면서 '나에게 칭찬 좀 해줘요~' 하는 식으로 장난식으로 이야기하면서, 잘 풀어낸 덕분에 좋은 결과가 있었다"고 털어놓았다.훌륭한 팀워크의 비결도 있을까. 김우진은 "우리가 팀워크를 맞춘 지 3~4년이 넘었는데, 올림픽에 다녀온 이후 특히 기대치가 늘었다. 그 기대치를 충족하기 위해 선수들이 부담감이나 어려움을 받는 것 같다"며 말문을 열었다.그러며 김우진은 "그래도 이런 부분을 해소하기 위해서 선수들끼리 '이번 시합이 다가 아니다, 우리는 아시안 게임, 올림픽에서도 나아가야 하니 얽매이지 말고 우리 할 것을 하자'고 이야기했다"고 말했다.이우석 선수도 "김우진 선수는 무조건 단체전 '마지막 주자'다. 우진 선수가 경력이 많고, 강심장이니 평생 3번 주자를 해야 하지 않을까"라며, "못 보낸다. 마흔 다섯 살까지 해야 한다"며 웃으며 '큰형님'을 향한 마음을 전했다. 그러자 김우진도 "결승전 3엔드 때 2번으로 쐈는데 좋더라. 그래서 다음에는 2번 주자로 쏠까 하는데, 수용될지는 모르겠다"며 농담을 던졌다.김우진은 10일 오전 광주국제양궁장에서 열린 개인전 32강에서 탈락하며 대회를 마쳤다. 아쉽지는 않을까. 김우진은 "부담감보다는, 스포츠라는 종목을 보면 당연한 일이 아닐까 싶다. 결과가 정해져 있다면 스포츠에 열광할 이유가 없다. 정해지지 않은 결과에 따라 선수들이 어떻게 하느냐에 따르는 스포츠의 한 면이라고 생각한다. 앞으로도 노력하면 된다"며 개의치 않아 했다.16강 진출에 성공한 이우석은 "개인전에서 메달을 무조건 따겠다는 마음가짐은 크게 없다. 연습했던 것을 토대로 결과가 나왔으면 좋겠다고 생각했다"며, "결과가 좋지 않더라도, 단체전 금메달도 땄으니, 연습했던 것이 무용지물이 되는 것이 아니니 주저하지 않을 것이다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임도 있으니 다음을 준비하려 한다"며 홀가분하게 말했다.역시 16강 진출에 성공한 김제덕의 눈빛은 사뭇 달랐다. "첫 번째와 두 번째 세계선수권에서는 개인전 8강을 연속 두 번 했었다. 그래서 아쉬움과 미련이 많다"며, "좋은 성적이 나오면 좋겠다는 욕심도 있지만, 욕심보다는 내가 할 수 있는 경기를 만들면서 자신있는 모습을 보여주고 싶다. 좋은 결과가 있도록 최선을 다해서 경기하려고 한다"고 각오했다.이렇듯 대표팀에서 '환상의 케미'를 드러냈던 선수들이지만, 10월 부산에서 열릴 전국체육대회에서는 서로 '무한 경쟁'을 펼쳐야 한다. 김우진은 "그냥 싸우는 거죠"라며 웃으면서, "참고로 이우석 선수는 지난 대회 '노 메달'이었다"며 놀렸다. 이우석도 "자꾸 이거 가지고 놀린다. 올해는 내가 메달을 다 가져가겠다"며 웃었다.김제덕은 "국제대회를 준비하면서 한 팀일 때는 '팀'이고, 이제 국가대표 선발전이나 국내 대회를 뛸 때는 또 각 선수들의 소속팀 선수로서 경쟁해야 실력이 늘어날 것"이라며 말했다. 김우진 역시 "우리 셋이 아니라 다른 선수가 활약할 수도 있다. 양궁 경기는 의외성이 많다. 그래서 열심히 준비할 것이고, 선의의 경쟁을 통해 성장하도록 하겠다"며 각오했다.