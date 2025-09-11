금남로에 울려 퍼진 기쁨의 애국가... 양궁 대표팀, '금·은·동' 캤다

연합뉴스

10일 광주 동구 국립아시아문화전당 5·18민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 남자 단체전 결승에서 승리한 한국 선수들이 같이 기뻐하고 있다. 왼쪽부터 이우석, 김우진, 김제덕.초가을 하늘 금남로에 '환희의 애국가'가 울려퍼졌다. 남자 리커브 양궁 대표팀이 5.18민주광장에 마련된 시상대 가장 높은 곳 위에 우뚝 섰다.10일 광주광역시 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 현대세계양궁선수권대회 리커브 단체전 결승에서 대표팀이 '금맥'을 캤다. 김우진·김제덕·이우석으로 구성된 남자 대표팀이 금메달을, 김우진·안산 듀오의 혼성 대표팀이 은메달을, 강채영·안산·임시현으로 구성된 여자 대표팀이 동메달을 따내며 '메달 데이'에 걸맞는 활약을 펼쳤다.남자 대표팀은 결승에서 '세계 랭킹 1위' 브래드 엘리슨이 포함된 미국 대표팀을 상대로 세트 스코어 6대 0으로 완승하며 3개 대회 연속 금메달의 위업을 달성했다. 혼성 대표팀은 결승에서 스페인을 상대해 세트 스코어 2대 6으로 패배해 아쉬움을 남겼지만, 여자 대표팀이 동메달 결정전에서 인도를 상대로 세트 스코어 6대 0으로 완승, '메달 데이'의 정점을 찍었다.준결승까지 슛오프 두 번을 거치는 험난한 과정을 거쳐 리커브 혼성 단체전 결승에 진출한 김우진(청주시청)과 안산(광주은행) 듀오. 결승에서는 스페인의 엘리아 카날레스와 안드레스 테미뇨 메디엘을 만나 격돌했다. 금남로가 인접해 도로를 따라 바람이 부는 사로, 아시아문화전당에 인접해 뻥 뚫린 과녁의 바람 방향이 서로 다른 탓에 첫 경기를 펼친 대표팀은 꽤나 어려움을 겪었다.첫 번째 엔드 첫 번째 격발에 나선 안산은 8점을, 이어 김우진도 8점을 쏘며 그런 어려움을 체감했다. 이에 맞선 스페인은 9점과 10점을 쏘며 첫 엔드 분위기를 잡았다. 조준점을 교정하고 다시 영점을 찾은 안산이 두 번째 격발에서 9점을, 김우진은 '엑스텐'을 쏘아내며 1엔드를 마쳤다. 하지만 스페인이 9점과 8점을 쏘며 첫 엔드를 가져오는 데 성공, 35-36으로 첫 세트를 마쳤다.이어진 2엔드에서도 어려움이 이어졌다. 대표팀은 37대 38로 스페인에 세트를 내줬다. 세트 스코어 4대 0. 위기였다. 위기에 몰린 3엔드, 안산이 10점 과녁에 가까운 9점을 쏘며 컨디션을 되찾았다. 김우진이 10점을 쏘며 힘을 보탰다. 3엔드 38점을 득점한 대한민국은 9점-8점-10점-9점 득점에 그친 스페인을 상대로 두 점의 세트 스코어를 얻어내며 벼랑 끝에서 살아 돌아왔다.하지만 마지막 엔드에서 아쉬움이 남았다. 비길 수조차 없는 절체절명의 상황에서 안산의 화살이 7점으로 기록된 것. 4엔드 7점-9점-9점-9점을 기록하며 도합 34점을 얻은 대한민국은 10점-9점-9점-9점을 얻으며 앞선 스페인에게 마지막 엔드 세트스코어를 내주고 말았다.최종 결과는 스페인의 금메달, 대한민국의 은메달, 그리고 일본의 동메달이었다. 대한민국은 2011년 리커브 혼성 단체 종목의 신설 이후 단 한 번도 금메달을 놓친 적이 없기에 아쉬움이 컸던 결과였다.