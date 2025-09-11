"전통과 현대, 예술성과 대중성이 교차하는 실험 무대"

▲
고블린파티와 갬블러크루의 공동 신작 《귀문(鬼門): 누구나 드나드는 문》 공연사진옐로밤
오는 9월 12일부터 14일까지 예술의전당 자유소극장에서 무대에 오르는 고블린파티와 갬블러크루의 공동 신작 <귀문(鬼門): 누구나 드나드는 문>은 말 대신 몸으로 쓰는 서사다. 무대 위 무용수들은 대사를 하지 않는다. 대신 무게와 리듬, 눈빛과 기운이 서로 얽히며, 관객 앞에 하나의 문을 연다. 그 문은 삶과 죽음, 현실과 허구, 존재와 부재를 잇는 보이지 않는 통로다.
이번 작품은 지난해 서울세계무용축제(SIDance)에서 30분 버전 '동네북'으로 초연됐다. 전통 리듬과 스트리트댄스의 결합은 뜨거운 반응을 불러일으켰다. 초연 직후 한국·브루나이 수교 40주년 기념 공연 무대에 초청돼 현지 관객과 만났고, 올해는 서울아트마켓(PAMS) Choice 2025 공식 선정작에 이름을 올리며 해외 진출의 발판까지 마련했다.
이렇게 탄생한 전막 귀문은 '고블린파티' 특유의 서사적 현대무용과 '갬블러크루'의 폭발적인 비보잉을 본격적으로 융합한다. 여기에 가야금과 퍼커션의 라이브 연주가 더해져, 전통과 현대, 예술성과 대중성이 교차하는 무대 실험이 완성된다. 무대 장치와 빛, 움직임이 한데 어우러지며 관객은 자연스레 "우리는 지금 어떤 문을 건너고 있는가?"라는 질문 앞에 서게 된다. 한편, 공연에 앞서 지난 9일, 고블린파티의 지경민 안무가로부터 이번 작품에 대한 이야기를 들어볼 수 있었다.
고블린파티 지경민 안무가의 기억과 영감이 된 무대