"전통과 현대, 예술성과 대중성이 교차하는 실험 무대"

▲고블린파티와 갬블러크루의 공동 신작 《귀문(鬼門): 누구나 드나드는 문》 공연사진 옐로밤

이번 협업은 한국 현대무용계의 대표 그룹 고블린파티와 세계 정상급 비보이 그룹 갬블러크루가 만나 만들어낸 특별한 장치다. 고블린파티는 이름 그대로 '도깨비들의 정당'이다. "굴러가지 않는 네모를 굴려보자"라는 모토 아래, 특정 대표 없이 모든 멤버가 안무가로 참여해 이야기를 공동 창작하는 방식을 이어오고 있다. 관객과의 소통을 최우선 가치로 삼으며, 시각의 확장을 꾀하는 작품을 꾸준히 선보여왔다.



반면 갬블러크루는 2002년 전국 각지의 비보이들이 모여 결성된 프로젝트 그룹으로, '브레이킹에 인생을 건다'는 이름처럼 20여 년간 세계 50여 개 대회에서 우승을 거머쥔 한국 브레이킹의 전설이다. 특히 미국과 독일 등 세계 무대에서 굵직한 성과를 내며 한국 스트리트댄스의 위상을 높여왔다. 이 두 그룹의 만남은 현대무용의 예술성과 스트리트댄스의 대중성이 결합한 실험으로, 한국 공연예술이 확장될 수 있는 가능성을 선명하게 드러낸다.



귀문은 하나의 완결된 답을 제시하지 않는다. 작품은 질문이고, 통로이며, 아직 닫히지 않은 문이다. 관객은 무용수들의 몸짓을 눈으로 보고, 귀로 듣고, 피부로 감각하며 각자의 방식으로 문을 건넌다.



"그 문 너머에서 무엇을 만나고, 무엇을 놓아버릴지는 각자의 몫입니다."



지경민의 이 말처럼, 무대 위 형상은 단지 출발점일 뿐이다.



현대무용의 예술성과 스트리트댄스의 대중성, 그리고 안무가의 개인적 체험이 교차하는 순간, 관객은 '지금 우리는 어떤 문을 건너고 있는가'라는 물음 앞에 서게 된다. 귀문은 그 물음에 답을 강요하지 않는다. 다만, 문을 열어 보여준다.







