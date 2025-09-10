커리어 첫 패배로 울었던 박현성, 브라질 베테랑과 격돌

UFC 제공

브루노 실바(사진 왼쪽)는 산전수전 다겪은 베테랑 파이터다.상대 실바(14승 2무 7패 1무효)는 UFC 4승 4패 1무효를 기록 중인 베테랑 파이터다. 10살 때부터 브라질 전통 무술 카포에라를 배웠고, 19살에 종합격투기(MMA)에 입문했다. UFC에서 이긴 경기는 전부 피니시로 끝낸 결정력이 뛰어난 선수다. 박현성은 "한방 결정력이 있는 선수지만 그것만 조심하면 된다"고 평가했다.셀프 코칭을 해왔던 박현성은 이번에 UFC 커리어 처음으로 전문 코치진을 꾸렸다. 박현성은 전 UFC 밴텀급 파이터 손진수(32)를 코치로 맞아 훈련 캠프를 시작해 한 달째 훈련하고 있다. 일본 단체 딥 밴텀급 챔피언을 지낸 손진수는 약사 면허를 취득한 약사 파이터로도 널리 알려져 있다.이규현 등 다수의 플라이급 파이터들도 훈련 파트너로 함께 한다. 박현성은 "지금까지는 전부 스스로 해왔는데 누군가의 도움을 받으면서 운동을 하는 거 자체가 좋다"고 소감을 밝혔다.새로운 코치진과 함께 커리어 첫 패배를 딛고 다시금 UFC 랭킹 진입 도전에 나선다. 박현성은 "언젠가 한 번은 무조건 질 거라고 생각은 했는데 준비도 못 하고 지고 싶진 않았다. 이미 지나간 일이니 크게 생각하진 않는다"고 타이라전을 돌아봤다.더불어 "랭킹 진입을 노린다고 그렇게 특별하게 생각하고 있지 않다. 평상시처럼 똑같이 이기는 것만 생각하며 최선을 다해 노력하겠다. 그럼 결과도 따라 올 것이라고 믿는다"라며 출사표를 던졌다.박현성이 출전하는 대회 메인이벤트는 차기 타이틀 도전권을 노리는 미들급(83.9kg) 강자들의 대결이 장식한다. UFC 미들급 랭킹 4위 레이니어 더 리더와 6위 앤서니 에르난데스가 맞붙는다. 더 리더는 UFC 4연승, 에르난데스는 8연승을 달리고 있다. 승자는 지난 주말 승리한 랭킹 2위 나수르딘 이마보프를 포함한 잠재적 후보들과 타이틀 도전권을 놓고 경합을 벌일 수 있다.