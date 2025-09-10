사이트 전체보기
바닷바람 맞으며 즐기는 펑크 록 축제

2회 맞은 러브 칩스 페스티벌(LOVE CHIPS FESTIVAL 2025)

염동교(ydk8811)
25.09.10 14:22최종업데이트25.09.10 14:22
"러브 칩스, 러브 칩스!" 페스티벌이 모두 끝난 이후에도 관객들은 이름을 연호하며 2026년을 기약했다. 넘쳐 나는 국내 음악 축제 중에서 음악적 특질과 장소적 매력이 또렷한 러브 칩스 페스티벌이 지난해에 이어 2회를 맞았다. 바닷바람 솔솔 부는 인천역 부근 상상 플랫폼 야외 광장에 한눈에 봐도 '고수 포스'를 풍기는 일당백 관중이 집결했다.

눈에 띄는 건 역시 라인업. '한일 양국 밴드 신의 교류'를 주제로 내건 만큼 양국의 개성 넘치는 음악가들이 이틀간 야외 광장을 뜨겁게 달궜다. 펑크와 메탈코어를 중추로 이적과 FT아일랜드의 대중성과 케이팝 청량미를 간직한 하이파이유니콘이 스펙트럼을 넓혔다.

9월 6일 토요일 오후 3~4시경 강풍을 동반한 비로 무대가 중단되었지만 스태프들의 신속한 운영과 관중들의 성숙한 집단 행동으로 약 1시간 후 공연이 재개되었다. 사반세기 경력에 이르는 베테랑 메탈 코어 밴드 크리스탈 레이크는 2023년부터 합류한 프론트퍼슨 존 로버트 센토리노(John Robert Centorrino)의 카리스마와 카포에라를 연상케 하는 구성원들의 화려한 액션으로 시선을 가로챘다.

다채로운 라인업

천막을 친 채 공연한 터치드는 'Highlight'와 'High Bully' 같은 당찬 하드록으로 '대세 밴드'임을 입증했고, 실력과 외모를 겸비한 FT아일랜드도 'Champagne'과 '말이야' 등 멀끔한 팝 록으로 분위기를 높였다. 윤민과 이홍기라는 두 걸출한 프론트퍼슨이 빛난 시간. 1990년대부터 지금까지 한국을 대표하는 음악 작가로 자리매김한 이적도 '물'과 '왼손잡이'같은 로킹한 넘버를 쏟아냈다.

둘째 날엔 보다 러브 칩스 본연의 특성에 걸맞은 강성 음악을 들려줬다. 일본의 전설적인 펑크 록 집단 엘르가든의 리더 우부카타 신이치가 이끄는 낫띵즈 카브드 인 스톤(Nothing's Carved In Stone)은 탄탄한 연주력 기반의 펑크-하드록을 분출했고, 나고야 출신 3인조 엔스(ENTH)는 스카가 섞인 이색적인 소리로 흥겨움 한 마당을 형성했다. 힙합과 록을 융합한 드래곤 애쉬(Dragon Ash)는 30년 공력과 여전한 기력을 무대 너머로 흩뿌렸으며 소녀 3인방 사바시스터(SABASISTER)에겐 상큼함과 거친 기운이 공존했다.

러브칩스만의 아이덴티티

에너지를 맘껏 몸으로 발산하고 살을 부대끼는 크라우드 서핑(Crowd Surfing)에선 일견 영국 메탈코어 밴드 브링 미 더 호라이즌이 기획하는 넥스 페스트(Nex-Fest)에서의 생생한 경험을 환기했다. 해당 장르를 즐기는 방식이자 마니아들의 문화기에 러브 칩스만의 고유색으로 남지 않을까 생각해 본다.

"밴드가 만든 축제를 꿈꿨어요!" 팝펑크 밴드 검엑스의 리더이자 러브 칩스 기획자인 이용원이 양일 차 마지막 순서 때 던진 한 마디다. 하나부터 열까지 난관 속에서도 마니아들의 성원과 한일 아티스트의 결속으로 음악이란 이름의 사랑의 조각(Love Chips)를 공유했다. 고려할 변수와 조건이 많은 만큼 한 해 두 해 그 역사를 쌓아 올리는 게 쉽지 않지만 부디 내년에 제3회 러브 칩스를 만날 수 있길 소망한다. 한동안 메인 스테이지를 서성이며 여운을 마시던 어느 청년 관객의 마음처럼.
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

