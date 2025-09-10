바닷바람 맞으며 즐기는 펑크 록 축제

염동교

러브칩스2025천막을 친 채 공연한 터치드는 'Highlight'와 'High Bully' 같은 당찬 하드록으로 '대세 밴드'임을 입증했고, 실력과 외모를 겸비한 FT아일랜드도 'Champagne'과 '말이야' 등 멀끔한 팝 록으로 분위기를 높였다. 윤민과 이홍기라는 두 걸출한 프론트퍼슨이 빛난 시간. 1990년대부터 지금까지 한국을 대표하는 음악 작가로 자리매김한 이적도 '물'과 '왼손잡이'같은 로킹한 넘버를 쏟아냈다.둘째 날엔 보다 러브 칩스 본연의 특성에 걸맞은 강성 음악을 들려줬다. 일본의 전설적인 펑크 록 집단 엘르가든의 리더 우부카타 신이치가 이끄는 낫띵즈 카브드 인 스톤(Nothing's Carved In Stone)은 탄탄한 연주력 기반의 펑크-하드록을 분출했고, 나고야 출신 3인조 엔스(ENTH)는 스카가 섞인 이색적인 소리로 흥겨움 한 마당을 형성했다. 힙합과 록을 융합한 드래곤 애쉬(Dragon Ash)는 30년 공력과 여전한 기력을 무대 너머로 흩뿌렸으며 소녀 3인방 사바시스터(SABASISTER)에겐 상큼함과 거친 기운이 공존했다.에너지를 맘껏 몸으로 발산하고 살을 부대끼는 크라우드 서핑(Crowd Surfing)에선 일견 영국 메탈코어 밴드 브링 미 더 호라이즌이 기획하는 넥스 페스트(Nex-Fest)에서의 생생한 경험을 환기했다. 해당 장르를 즐기는 방식이자 마니아들의 문화기에 러브 칩스만의 고유색으로 남지 않을까 생각해 본다.