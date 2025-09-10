이병헌, 토론토영화제 특별공로상... "한국문화 성장에 주는 상"

▲제50회 토론토국제영화제에 참석한 이병헌. CJ ENM

배우 이병헌이 토론토국제영화제가 수여하는 특별공로상을 받았다. 한국배우로선 최초다.



지난 77일 캐나다 토론토 페어몬트 로열 요크 호텔에서 열린 시상식에 참석한 이병헌은 50회를 맞은 영화제에 축하의 말로 운을 떼며 "이곳에 참석한 지 다섯 번째인데 조금이나마 제가 기여한 게 있어서 자랑스럽다"며 "35년 전 TV 드라마로 연기 활동을 시작했지만 언제나 영화를 꿈꿨다. 2000년 박찬욱 감독님 부름으로 < 공동경비구역 JSA >를 찍으면서 꿈이 이뤄지나 싶었다"고 소회를 밝혔다.



이어 그는 "25년 후 <어쩔수가없다>로 다시 만났는데, 관객들이 어쩔 수 없이 즐겁게 볼 수밖에 없는 영화로 만나길 바란다"며 "제가 받는 상이지만 동시에 이 상은 한국 문화가 이룬 성과와 성장에 주는 상이라 생각하고 겸허하게 받겠다"는 말로 소감을 마쳤다.



토론토영화제의 특별공로상은 매년 열리는 자선 행사로 영화계 주요 인사나 배우, 감독 등의 업적과 공헌을 기린다는 취지다. 특히 올해 영화제의 50주년이라 그 의미가 더욱 특별했다. 이병헌은 길예르모 델 토로 감독, 배우 조디 포스터, 자파르 파나히 감독 등과 함께 후보자로 이름을 올렸었다.



한편 제82회 베니스영화제에서 첫 선을 보인 <어쩔수가없다>는 지난 8일 저녁 9시 30분 토론토영화제 현지에서 프리미어 상영을 진행했다. 개봉은 오는 9월 24일이며, 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정돼 17일 부산에서 우선 상영된다.







