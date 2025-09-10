'아쉬운 무승부' 홍명보호, 첫 선발 '데뷔전' 카스트로프는 상당한 수확

대한축구협회

홍 감독도 경기 종료 후 "앞으로 팀에 큰 힘이 될 거라 생각한다"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 그렇게 신뢰를 얻은 카스트로프는 멕시코와의 맞대결에서 선발 출격했다. 박용우와 짝을 이룬 카스트로프는 왕성한 활동량과 커트 능력으로 멕시코 중원을 상대로 밀리지 않는 활약을 선보였다. 전진 패스도 과감하게 넣는 모습이 나왔고, 거친 몸싸움도 불사하지 않았다.



카스트로프는 전반 2분 완벽한 커트를 선보였고, 전반 3분에도 카스트로프-김문환-배준호로 이어지는 연계 플레이에 관여하며 공격에도 도움을 줬다. 이어 전반 19분에도 볼을 잘라낸 후 오현규의 역습을 확실하게 도왔고, 전반 27분에는 상대 반칙을 유도하며 분위기를 가져오는 데 주요한 역할을 해냈다.



전반 막판에도 하프 스페이스 진영까지 올라가 박용우에 공중 로빙 패스를 선보인 카스트로프는 후반 시작과 함께 김진규와 교체되며 첫 선발 데뷔전을 마쳤다. 비록 풀타임을 누비지 못했지만, 그는 전반 기준 팀 내 최다 리커버리(5회), 팀 내 최다 태클 시도(6회), 팀 내 최다 볼 차단(3회), 팀 내 최다 공격 진영 패스(8회), 패스 성공률 79%로 눈도장을 확실하게 찍었다.



이번 시즌 묀헨글라트바흐 이적 후 풀타임을 소화한 경기가 없어 체력적인 부분이 완벽하지 않기에, 전반만 뛰고 교체된 거로 보인다. 비록 45분이었지만, 카스트로프는 희망을 봤다. 대표팀 최대 약점인 3선 미드필더 자리에 최적화된 모습을 보여줬고, 특히 홍 감독이 실험하고 있는 3-4-2-1-, 3-4-3에 완벽히 부합하는 활약을 선보였다.



한편, 대표팀은 소집 해제 후 오는 10월, 국내에서 열리는 브라질-파라과이 평가전 일정을 소화하기 위해 모이게 된다.



대표팀 선발 데뷔전을 치른 옌스 카스트로프첫 선발 데뷔전에서 인상적인 활약을 선보인 옌스 카스트로프다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 10일 오전 10시 30분(한국시간) 미국 내슈빌에 자리한 지오디스 파크에서 하비에르 아기레 감독의 멕시코에 2-2로 비겼다.전반은 다소 아쉬웠다. 시작과 함께 배준호·오현규가 득점 기회를 잡았지만, 한끝이 부족했다. 결국 전반 21분 크로스 상황서 라울 히메네스에 실점을 내주며 끌려갔다. 대표팀은 이강인을 필두로 만회 골에 나섰지만, 동점을 만들지 못했다. 후반에는 손흥민·김진규를 투입하며 공격의 고삐를 당겼고, 후반 19분 손흥민이 왼발 슈팅으로 동점을 완성했다.대표팀은 정상빈·이태석을 투입하며 추가 득점 기회를 엿봤고, 끝내 후반 29분 이강인의 패스를 받은 오현규가 오른발 슈팅으로 골망을 가르는 데 성공했다. 멕시코의 반격을 안정적으로 막아냈지만, 끝내 후반 19분 산티아고 히메니즈의 왼발 슈팅에 동점을 허용했다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 무승부로 종료됐다.월드컵 본선 진출 후 처음으로 열린 평가전 일전에서 대표팀은 2전 1승 1무라는 성적표를 받았다. 지난 7일 미국과의 첫 번째 평가전서 2-0으로 승리를 가져오며 기분 좋은 출발을 알렸고, 한 수 위 전력을 보유한 멕시코를 상대로도 투혼을 발휘했지만, 보완할 점이 많이 보였다. 이재성(부상)·손흥민·황인범 등 주력이 선발에서 빠진 가운데 3-4-2-1 전형을 시험했지만, 전반은 실패였다.이강인·배준호와 같은 자원이 공격 진영에서의 역할이 겹쳐 보이며 공격 전개 속도가 상당히 느려졌고, 오랜만에 선발 기회를 잡은 오현규는 날카로운 움직임으로 골 사냥에 나섰으나 한끝이 부족했다. 전반에는 3번의 슈팅을 날렸으나 단 1번만 골문 안으로 들어가는 아쉬운 정확성이 나왔다. 후반에 손흥민·오현규의 연속 골이 터지며 패배를 면했으나 분명 보완점은 보였다.이처럼 보완할 부분이 나온 가운데 대표팀은 귀중한 수확을 얻는 데 성공했다. 바로 대표팀 역사상 첫 해외 출생 혼혈인인 옌스 카스트로프다. 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이서 태어난 카스트로프는 2003년생으로 독일 내에서도 상당한 주목을 받는 유망주였다. 쾰른 유소년 시스템을 거쳐 뉘른베르크에서 재능을 만개한 그는 이번 시즌 분데스리가 입성에 성공했다.보루시아 묀헨글라트바흐 소속으로 이번 시즌 1부를 누비고 있는 그는 독일 연령별 대표팀을 거치면서 차기 A대표팀에도 뽑힐 만한 재능을 보유했지만, 9월 A매치를 앞두고 어머니의 나라인 한국 대표팀 유니폼을 택했다. 최근 협회 소속을 독일서 대한민국으로 바꾼 사실이 확인됐고, 홍 감독은 그를 즉시 호출했다.카스트로프 역시 분데스리가 홈페이지를 통해 "매우 어려운 결정이었다. 인생에서 이런 결정을 내릴 땐 마음이 시키는 대로 해야 한다고 생각한다. 내 마음이 한국을 위해 뛰고 싶다고 말했다. 지금 여기에 있다는 것이 정말 자랑스럽다"라며 각오를 다졌다. 그렇게 미국과의 맞대결에서 후반 교체 투입된 카스트로프는 짧은 시간에도 불구, 인상적인 실력을 선보였다.