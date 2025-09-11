'넷플렉스 데뷔' 김고은, '워맨스 드라마' 통할까

'장르물의 대가' 김은희 작가가 각본을 쓰고 류승룡과 배두나, 주지훈 등 영화에서 주로 활동하던 배우들이 대거 출연한 조선시대 배경의 좀비 스릴러 <킹덤>은 넷플릭스에서 제작한 최초의 한국 오리지널 드라마였다. <킹덤>은 시즌2까지 단 12부작에 불과했지만 아낌없이 물량을 퍼부으며 대작 영화를 방불케 하는 높은 완성도를 보여줬고 넷플릭스 한국 드라마가 정착하는데 결정적인 역할을 했다.
넷플릭스는 <킹덤> 이후 2020년 <스위트홈>과 2021년 <오징어 게임>,<지옥>, 2022년 <지금 우리 학교는>,<종이의 집:공동경제구역>,<수리남>처럼 많은 제작비가 투입된 대작 드라마를 차례로 선보였다. 물론 박서준, 한소희 주연의 <경성 크리처>나 '제2의 <오징어게임>'으로 불리던 < THE 8 SHOW >처럼 기대에 미치지 못한 작품도 있었지만 한국 드라마에 대한 넷플릭스의 투자는 줄어들지 않고 있다.
하지만 넷플릭스 드라마라고 해서 항상 많은 CG와 특수 효과가 들어가는 대작만 만드는 것은 아니다. 비록 제작비는 상대적으로 적지만 잔잔한 내용과 배우들의 깊이 있는 연기로 시청자들에게 울림을 주는 작품들도 꾸준히 만들어지고 있다.
12일 공개되는 넷플릭스 드라마 <은중과 상연> 역시 대작 드라마와는 거리가 있는데 이 작품에서는 '대세 배우' 김고은이 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에 도전한다.
<은교>로 데뷔해 <도깨비>로 대세스타 도약