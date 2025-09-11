사이트 전체보기
'넷플렉스 데뷔' 김고은, '워맨스 드라마' 통할까

[프리뷰] 12일 공개되는 넷플릭스 드라마 <은중과 상연>에 출연하는 김고은

양형석(utopia697)
25.09.11 13:36최종업데이트25.09.11 13:36
'장르물의 대가' 김은희 작가가 각본을 쓰고 류승룡과 배두나, 주지훈 등 영화에서 주로 활동하던 배우들이 대거 출연한 조선시대 배경의 좀비 스릴러 <킹덤>은 넷플릭스에서 제작한 최초의 한국 오리지널 드라마였다. <킹덤>은 시즌2까지 단 12부작에 불과했지만 아낌없이 물량을 퍼부으며 대작 영화를 방불케 하는 높은 완성도를 보여줬고 넷플릭스 한국 드라마가 정착하는데 결정적인 역할을 했다.

넷플릭스는 <킹덤> 이후 2020년 <스위트홈>과 2021년 <오징어 게임>,<지옥>, 2022년 <지금 우리 학교는>,<종이의 집:공동경제구역>,<수리남>처럼 많은 제작비가 투입된 대작 드라마를 차례로 선보였다. 물론 박서준, 한소희 주연의 <경성 크리처>나 '제2의 <오징어게임>'으로 불리던 < THE 8 SHOW >처럼 기대에 미치지 못한 작품도 있었지만 한국 드라마에 대한 넷플릭스의 투자는 줄어들지 않고 있다.

하지만 넷플릭스 드라마라고 해서 항상 많은 CG와 특수 효과가 들어가는 대작만 만드는 것은 아니다. 비록 제작비는 상대적으로 적지만 잔잔한 내용과 배우들의 깊이 있는 연기로 시청자들에게 울림을 주는 작품들도 꾸준히 만들어지고 있다.

12일 공개되는 넷플릭스 드라마 <은중과 상연> 역시 대작 드라마와는 거리가 있는데 이 작품에서는 '대세 배우' 김고은이 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에 도전한다.

<은교>로 데뷔해 <도깨비>로 대세스타 도약

김고은은 2016년 <도깨비>의 지은탁을 통해 '인생 캐릭터'를 만났다.
김고은은 2016년 <도깨비>의 지은탁을 통해 '인생 캐릭터'를 만났다.tvN 화면 캡처

어린 시절 아버지의 직장 때문에 중국에서 10년 동안 살았던 김고은은 중1때 귀국해 예고를 거쳐 한국예술종합학교 연극원 연기과에 입학했다(안은진, 박소담, 이상이 등이 입학했던 바로 그 '전설의 10학번'이다). 몇몇 단편 영화에 출연하면서 연기를 공부하던 김고은은 2012년 정지우 감독의 <은교>를 통해 데뷔했고 <은교>는 <어벤저스>의 공세에도 134만 관객으로 선전했다(영화관입장권 통합전산망 기준).

<은교>는 70대 시인과 여고생의 사랑이라는 파격적인 소재로 관객들 사이에서 호불호가 크게 갈렸지만 김고은의 연기에 대해서는 극찬 일색이었다. 그렇게 김고은은 <은교>를 통해 청룡영화상과 대종상을 포함해 크고 작은 10개의 영화제에서 신인상을 휩쓸었다. 하지만 <은교> 이후 <차이나타운>만 손익분기점을 넘겼을 뿐 <몬스터>, <협녀,칼의 기억>, <성난 변호사> 등이 차례로 흥행에 실패했다.

영화에서 연속으로 흥행 실패를 경험한 김고은은 2016년 인기 웹툰 원작의 드라마 <치즈인더트랩>에서 홍설을 연기하며 드라마에 데뷔했다. 방영 초기만 해도 원작의 홍설과 김고은의 싱크로율이 맞지 않는다는 비판이 많았지만 김고은은 자신만의 색깔로 홍설을 표현하면서 시청자들의 호평을 이끌었다. 결국 <치즈인더트랩>은 최고 시청률 7.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다(닐슨코리아 시청률 기준).

그리고 김고은은 같은 해 곧바로 인생작을 만났다. 바로 2016년 연말에 방송된 tvN드라마 <도깨비>였다. 김고은은 <도깨비>에서 '도깨비 신부' 지은탁 역을 맡아 20대 중반에도 고등학생 연기를 무리 없이 소화하면서 은교를 뛰어넘는 '인생 캐릭터'를 만들었다. 김고은이 열연을 펼친 <도깨비>는 최고시청률 20.5%를 기록하며 <응답하라1988>를 뛰어넘는 역대 케이블 드라마 최고 시청률 기록을 세웠다.

<도깨비>를 통해 인지도가 급상승한 김고은은 2018년 영화 <변산>, 2019년 <유열의 음악앨범>에 출연했다가 2020년 김은숙 작가의 신작 <더 킹: 영원의 군주>를 통해 드라마에 복귀했다. <더 킹>은 <상속자들>의 이민호와 <도깨비>의 김고은이 만나는 작품으로 큰 화제를 모았지만 과도한 간접광고 사용으로 방영 기간 내내 시청자들의 많은 비판을 받으며 한 자리 수 시청률로 아쉽게 막을 내렸다.

워맨스 드라마에서 박지현과 연기 호흡

영화에서 상대적으로 성적이 좋지 않았던 김고은은 작년 <파묘>를 통해 단숨에 천만배우에 등극했다.
영화에서 상대적으로 성적이 좋지 않았던 김고은은 작년 <파묘>를 통해 단숨에 천만배우에 등극했다.(주)쇼박스

<더킹>으로 잠시 주춤했던 김고은은 2021년 티빙 오리지널 드라마 <유미의 세포들>에서 주인공 김유미를 연기해 젊은 시청자들의 공감을 얻으면서 제1회 청룡시리즈 어워즈에서 여우주연상을 수상했다. 2022년에는 드라마 <작은 아씨들>에서 세 자매의 맏언니이자 건설회사 재무팀의 경리직원 오인주 역을 맡아 섬세한 연기로 드라마를 이끌며 연기자로서 더욱 성숙해 졌다는 평가를 받았다.

조선의 마지막 궁녀 설희를 연기했던 뮤지컬 영화 <영웅>이 <아바타2>라는 강적을 만나 327만 관객으로 다소 아쉬운 성적을 기록했지만 김고은은 작년에 개봉한 <파묘>를 통해 '천만 배우'에 등극했다. <파묘>에서 젊은 무속인 이화림을 연기한 김고은은 소름 끼치는 연기를 보여주며 <파묘>의 1191만 관객 동원에 크게 기여했다. 김고은은 <파묘>를 통해 백상예술대상과 청룡영화상 여우주연상을 휩쓸었다.

작년 영화 <대도시의 사랑법>에 출연했던 김고은은 12일 공개되는 <은중과 상연>을 통해 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다. <은중과 상연>은 10대 시절부터 함께 자라며 동경과 질투,애증을 함께 한 두 친구의 이야기를 다룬 워맨스 드라마다. 김고은은 <은중과 상연>에서 자신만의 솔직함으로 사람들을 끌어당기는 특별한 매력이 있는 드라마 작가 류은중 역을 맡아 드라마를 이끌 예정이다.

박지현이 은중과 초등학교 때부터 절친이었다가 성인이 되어 다시 만나는 유명 영화 제작자 천상연을 연기한다. <더 글로리>의 손명오 역으로 주목 받았던 김건우는 은중과 상연의 대학교 사진 동아리 선배이자 작가와 감독으로 은중과 재회하는 김상학 역을 맡았다. 이 밖에 김재원과 서정연,이상윤,공민정 등이 <은중과 상연>에 출연한다.

김고은은 <은중과 상연> 외에도 내년 1월 공개 예정인 넷플릭스 드라마 <자백의 대가>에서 <협녀,칼의 기억> 이후 11년 만에 대선배 전도연과 재회한다. 김고은의 짧은 슬럼프를 벗어나게 해준 대표작 중 하나인 <유미의 세포들> 시즌3에서는 <은중과 상연>에 출연하는 김재원과 호흡을 맞출 예정이다. 내년 상반기까지 세 편의 신작이 나올 예정인 만큼 김고은의 팬들은 지루할 틈이 없다는 뜻이다.

김고은(위)은 12일 공개되는 넷플릭스 드라마 <은중과 상연>에서 박지현과 워맨스 연기를 선보일 예정이다.
김고은(위)은 12일 공개되는 넷플릭스 드라마 <은중과 상연>에서 박지현과 워맨스 연기를 선보일 예정이다.넷플릭스


김고은 은중과상연 넷플릭스 박지현 워맨스

