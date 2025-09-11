'넷플렉스 데뷔' 김고은, '워맨스 드라마' 통할까

(주)쇼박스

영화에서 상대적으로 성적이 좋지 않았던 김고은은 작년 <파묘>를 통해 단숨에 천만배우에 등극했다.<더킹>으로 잠시 주춤했던 김고은은 2021년 티빙 오리지널 드라마 <유미의 세포들>에서 주인공 김유미를 연기해 젊은 시청자들의 공감을 얻으면서 제1회 청룡시리즈 어워즈에서 여우주연상을 수상했다. 2022년에는 드라마 <작은 아씨들>에서 세 자매의 맏언니이자 건설회사 재무팀의 경리직원 오인주 역을 맡아 섬세한 연기로 드라마를 이끌며 연기자로서 더욱 성숙해 졌다는 평가를 받았다.조선의 마지막 궁녀 설희를 연기했던 뮤지컬 영화 <영웅>이 <아바타2>라는 강적을 만나 327만 관객으로 다소 아쉬운 성적을 기록했지만 김고은은 작년에 개봉한 <파묘>를 통해 '천만 배우'에 등극했다. <파묘>에서 젊은 무속인 이화림을 연기한 김고은은 소름 끼치는 연기를 보여주며 <파묘>의 1191만 관객 동원에 크게 기여했다. 김고은은 <파묘>를 통해 백상예술대상과 청룡영화상 여우주연상을 휩쓸었다.작년 영화 <대도시의 사랑법>에 출연했던 김고은은 12일 공개되는 <은중과 상연>을 통해 데뷔 후 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다. <은중과 상연>은 10대 시절부터 함께 자라며 동경과 질투,애증을 함께 한 두 친구의 이야기를 다룬 워맨스 드라마다. 김고은은 <은중과 상연>에서 자신만의 솔직함으로 사람들을 끌어당기는 특별한 매력이 있는 드라마 작가 류은중 역을 맡아 드라마를 이끌 예정이다.박지현이 은중과 초등학교 때부터 절친이었다가 성인이 되어 다시 만나는 유명 영화 제작자 천상연을 연기한다. <더 글로리>의 손명오 역으로 주목 받았던 김건우는 은중과 상연의 대학교 사진 동아리 선배이자 작가와 감독으로 은중과 재회하는 김상학 역을 맡았다. 이 밖에 김재원과 서정연,이상윤,공민정 등이 <은중과 상연>에 출연한다.김고은은 <은중과 상연> 외에도 내년 1월 공개 예정인 넷플릭스 드라마 <자백의 대가>에서 <협녀,칼의 기억> 이후 11년 만에 대선배 전도연과 재회한다. 김고은의 짧은 슬럼프를 벗어나게 해준 대표작 중 하나인 <유미의 세포들> 시즌3에서는 <은중과 상연>에 출연하는 김재원과 호흡을 맞출 예정이다. 내년 상반기까지 세 편의 신작이 나올 예정인 만큼 김고은의 팬들은 지루할 틈이 없다는 뜻이다.