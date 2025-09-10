'손흥민-오현규 연속골' 홍명보호, 멕시코와 아쉬운 무승부

연합뉴스

9월 A매치 축구 대표팀 평가전

(지오디스파크, 미국 테네시주 내슈빌 - 2025년 9월 10일)

멕시코 2 - R.히메네스(도움:우에스카스) 22' S.히메네스(도움:호르헤 산체스) 94+'

한국 2 - 손흥민(도움:오현규) 65' 오현규(도움:이강인) 75'

선수 명단

멕시코 4-2-3-1 : GK 랑헬 - 우에스카스(79'호르헤 산체스), 푸라타, 바스케스, 차베스(79'가야르도) - 리라 - 에릭 산체스, 마르셀 루이스(46'로드리게스) - 베르테라메(61'라이네스), R.히메네스(61'S.히메네스), 로사노(61'베가)

한국 3-4-3 : GK 김승규 - 이한범, 김민재, 김태현 - 김문환(73'정상빈), 카스트로프(46'김진규), 박용우, 이명재(73'이태석) - 이강인(80'설영우), 오현규(87'이동경), 배준호(46'손흥민)

동점골 세리머니 하는 손흥민. (대한축구협회 제공)홍명보호가 멕시코와 아쉽게 무승부에 그치면서 9월 A매치 2연전을 1승 1무로 마감했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 10일 오전 10시 30분(이하 한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와의 평가전에서 2-2로 비겼다.한국은 3-4-3 포메이션을 꺼냈다. 배준호-오현규-이강인이 최전방에 포진하고, 미드필드는 이명재-박용우-옌스 카스트로프-김문환이 자리했다. 스리백은 김태현-김민재-이한범으로 구성됐으며, 골키퍼 장갑은 김승규가 꼈다.전반 4분 배준호의 패스 미스로 상대에게 첫 번째 슈팅 기회를 허용했다. 에리크 리라의 슈팅을 김승규 골키퍼가 막아냈다.한국은 이후 몇 차례 좋은 기회를 생산하며 분위기를 바꿨다. 전반 9분 카스트로프가 상대 선수의 미스를 놓치지 않고 볼을 탈취하면서 역습의 시발점이 됐다. 이후 김문환의 크로스를 배준호가 오른발 슈팅으로 연결했지만 골문을 벗어났다. 전반 14분에는 박스 안 왼쪽을 파고든 오현규의 왼발 슈팅이 골키퍼 손에 스치고 골라인 밖으로 나갔다.전반 19분에는 이강인의 환상적인 아웃프런트 패스가 오현규에게 전달되면서 결정적인 단독 상황을 맞았다. 오현규가 전진하며 왼발슛을 시도했으나 골문 오른편으로 빗나가며 아쉬움을 남겼다.이후 경기 흐름은 멕시코로 완전히 넘어가기 시작했다. 전반 22분 멕시코가 먼저 선제골을 터뜨렸다. 미드필드에서 우에스카스의 얼리 크로스를 라울 히메네스가 헤더 득점으로 마무리 지었다.전체적으로 점유율 싸움에서는 대등했으나 미드필드 장악에는 어려움을 겪었다. 한국은 후방 빌드업 상황에서 오른쪽 스토퍼 이한범이 조금 더 높게 전진 배치되는 모습을 보였다. 하지만 중앙 미드필드를 거치지 못하고 주로 측면으로만 공이 공급됐다. 촘촘한 멕시코의 압박을 벗겨내는 게 쉽지 않았다.또, 멕시코의 높은 기동성과 터프한 플레이에 답답함을 보였다. 이강인과 배준호가 상대의 협력 압박에 의해 수 차례 턴오버를 범했고, 이러다보니 공격의 매끄러움이 감소했다. 전반 중반 이후 별다른 기회를 만들지 못한 한국은 0-1로 뒤진 채 후반전을 기약했다.홍 감독은 후반 시작하자마자 배준호, 카스트로프 대신 손흥민, 김진규를 교체 투입했다. 후반 초반까지 멕시코가 점유율을 높여가며 경기를 주도했다. 후반 13분 차베스의 슈팅은 김승규 골키퍼가 잡아냈다.한국은 후방에서 공을 줄 곳이 마땅치 않았다. 멕시코가 한국 2명의 중앙 미드필더의 경로를 막아섰기 때문이다. 멕시코는 후반 16분 원톱과 2선 좌우 윙포워드를 모두 교체했다. 디에고 라이네스, 산티아고 히메네스, 알렉시스 베가를 넣었다.답답한 흐름에서 분위기 반전을 이끈 주인공은 '주장' 손흥민이었다. 후반 20분 오른쪽 측면 크로스가 오현규의 머리를 스쳐 옆으로 흘렀고, 손흥민이 강력한 왼발슛으로 골망을 갈랐다. 머리 위로 빠르게 들어가는 공에 랑헬 골키퍼가 전혀 대처하지 못했다. A매치 136번째 경기에서 53번째 골이었다.멕시코는 지속적으로 한국 수비를 흔들기 위해 박스 근처에서 패스를 돌리며 기회를 엿봤다. 후반 24분 베가가 박스 안 중앙에서 쇄도하며 시도한 오른발 슈팅은 골문 위로 벗어났다.홍 감독은 후반 28분 좌우 윙백을 모두 바꾸며 실험을 이어갔다. 이명재, 김문환 대신 이태석, 정상빈이 들어갔다. 후반 내내 수비 라인을 내리고 카운터 어택을 노리던 한국은 전세를 뒤집었다. 후반 30분 이강인이 수비 뒷공간으로 패스를 찔러줬고, 오현규가 수비수를 앞에 둔 상황에서 오른발 슈팅을 성공시켰다.홍 감독은 후반 35분 이강인 대신 설영우, 후반 42분 오현규 대신 이동경을 투입하면서 교체 카드를 모두 소진했다. 설영우가 오른쪽 윙백, 전방에는 정상빈-손흥민-이동경으로 구성된 스리톱이 가동됐다.후반 43분 절체절명의 위기에서 히메네스의 왼발슛을 김승규 골키퍼가 손을 뻗어 선방했다. 그러나 후반 추가 시간 마지막을 버터지 못했다. 후반 48분 아크 정면에서 히메네스가 감아찬 왼발슛이 골문 왼쪽 상단에 꽂혔다. 결국 한국은 다잡은 승리를 놓치면서 2-2로 비겼다.이번 9월 A매치 미국-멕시코와의 2연전은 해외파들을 모두 소집해 처음으로 완전체로 손발을 맞춰볼 기회였다. 한국은 지난 7일 열린 미국전에서는 스리백 전술을 가동해 2-0으로 승리를 거뒀다. 홍명보호 출범 이후 가장 좋은 경기력으로 호평을 이끌어냈다.강도 높은 전방 압박을 가하며 상대 진영에서 공을 탈취해 빠르게 공격으로 전환했고, 수비시에는 5-4-1 대형을 유지하며 간격을 좁히고, 상대에게 공간을 내주지 않았다. 김민재를 중심으로 좌우에 김주성과 이한범이 포진하는 스리백 전술은 처음으로 가동됐음에도 안정감을 선보였다. 주장 손흥민은 원톱으로 선발 출전해 1골 1도움으로 공격의 선봉장 역할을 톡톡히 했다.이번에 상대한 멕시코는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위로 한국(23위)보다 10계단 위에 있는 북중미의 맹주다. 미국전 경기 도중 햄스트링 부상을 당하며 소집 해제된 이재성의 공백을 메워야 하는 상황이었다.홍 감독은 이번 멕시코전에서 김민재, 이한범을 제외하고 9명의 라인업을 바꾸며 실험에 나섰다. 스리백 전술이 다시 한 번 가동됐으며, 미국전에서 후반교체 투입돼 A매치 데뷔전을 치른 혼혈선수 카스트로프는 이날 첫 선발 출전 기회를 잡았다.한국은 전반전 내내 멕시코의 압박에 매우 고전했다. 전반 22분 선제골까지 허용하는 등 주도권을 내준 채 끌려다녔다.손흥민의 교체 투입으로 공격진의 변화를 줬고, 손흥민은 에이스다운 품격을 선보였다. 팀이 0-1로 지고 있던 후반 20분 강력한 왼발슛으로 동점골을 만들었다. 이번 9월 2연전에서 2골 1도움을 기록하며 최근 주장 논란을 딛고 공격의 에이스임을 다시 입증했다. 손흥민은 한국 남자 축구 A매치 최다 출전 기록(136경기) 부문에서 공동 1위로 올라서며 차범근, 홍명보와 어깨를 나란히 하게 됐다. 손흥민의 동점골은 확실한 기폭제였다. 후반 30분 오현규의 역전골까지 더해 리드를 잡았다.비록 종료 직전 실점하면서 승리하지 못했지만 2경기에서 1승 1무를 거두며 무패를 기록한 것은 고무적이다. 개최국 미국 현지 적응을 위해 떠난 9월 원정 2연전은 많은 소득이 있었다. 한국보다 피파랭킹이 높은 미국과 멕시코를 상대로 스리백 전술, 손흥민의 활용법의 완성도를 높였다는 점에서 긍정적이었다.한편, 홍명보호는 다음달 10일 브라질, 14일 파라과이를 홈으로 불려들여 남미팀들과 2연전을 갖는다.