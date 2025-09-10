정착에서 안착으로 가는 비전형적 서사 '3670'

엣나인필름

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

철준과 영준흡족한 엔딩이었다. 철준이 혼자 회전목마를 부르는 장면을 처음부터 끝까지 따라갔다. 마치 내가 방청객에서 그 노래의 주인이 된 것과 같은 느낌이 들었다. < 3670 >은 내 삶이 밝게 빛날 거라 응원해주는 작품이었다. 그 밝은 기운이 좋았다. 영화는 분명 어둡고 무거운 주제를 지녔음에도 불구하고 영화가 주는 에너지가 나를 웃게 하였다. 종로 3가 6번 출구에서 7시에 만나는 철준과 영준의 이야기 < 3670 >.이 영화의 강점은 우리가 그러할 것이라고 생각하는 감정을 그저 생각한 것처럼 전형적으로 그리기를 포기한다는 점. 북한이탈주민을 상상했을 때 만날 수 있는 현실이 이 영화에서도 예외 없이 일어난다. 대학을 가기 위해 특별 전형을 준비하고, 아르바이트를 전전하며 아직 남한에 진입하지 못한 가족과 그를 돕거나 이용하는 브로커들의 모습이 직간접적으로 등장한다. 그 과정의 경제적 정신적 어려움도 외면하지 않는다. 하지만 딱 거기까지다. 영화는 북한이탈주민 철준(조유현)을 정면으로 내세우며 그가 대하는 남한의 모습과 게이 커뮤니티에서 그를 생각하는 반응에 구태의연함으로 대응하지 않는다. 철준은 숨기지 않고 자신의 존재를 말하며 친구들은 철준의 배경을 다른 이에게 어필하기 위한 방법으로 사용한다. 그러니 우리 역시 그들을 전혀 연민의 감정으로 치우쳐 생각할 필요가 없어진다.가장 특별했던 것은 철준과 영준의 관계를 그리는 방식이다. 이것은 감독이 얼마나 세세하게 극본을 작업했는지도 알 수 있는 부분인데 자연스레 기대했던 두 명의 관계가 그 기대대로 기울지 않고 건조하게 마무리되었다는 점에서 특별하였다. 둘은 눈빛으로, 그 진심 어린 배려로 사이가 돈독해지고 누구나 인정하는 친밀한 관계에 이른다. 그리고 언젠가는 저 둘이 연결될 거라고 보는 이들을 기다리게 한다. 그런데 영화가 그 기대를 저버리는 순간, 오히려 새로운 감상이 펼쳐진다.영화는 기대의 순간을 과감하게 빗겨간다. 그래서 난 이 영화가 영준의 마음과 같다고 결론지었다. 자신만 계속 따라다니면 너가 원하는 사람을 만날 수 없다며 오히려 가서 즐기라는 영준의 철준을 향한 조언이 속마음과는 달랐지만 그 말을 하기까지 굳건히 자신을 다 잡아야 했던 영준의 그 마음을 영화가 닮았다고 생각했다. 오히려 그것이 북한이탈주민이라는 것이거나 아니면 성 정체성에 관한 부분일 때, 최대한 자신의 정체가 들키지 않게 감싸고 숨길 텐데 (물론 그 커뮤니티 안에서 가능했던 일이었지만) 영화는 그것이 불필요한 일임을 발견하게 한다.