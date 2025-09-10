사이트 전체보기
인간은 왜 '지옥'이라는 사후세계를 만들었나

[리뷰] tvN <벌거벗은 세계사>

이준목(seaoflee)
25.09.10 13:28최종업데이트25.09.10 13:28
지옥(地獄, HELL)은 종교에서 '죄를 짓고 구원받지 못한 자들이 벌을 받는 곳'으로, 사후세계에서 천국과 대비되는 공간이다. 인류의 역사에서 지옥은 사람들을 통제하고 전쟁, 종교개혁, 예술의 발전에 이르기까지 폭넓게 영향을 미치며 '공포의 상징'으로 다양하게 활용되어 왔다.

오늘날에도 인간이 가장 두려워하는 지옥의 정체는 무엇일까. 그리고 인간은 지옥이라는 개념을 어떻게 상상하고 때로는 이용해왔을까. 9월 9일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '미지의 사후세계, 지옥은 어떻게 만들어졌나'편이 그려졌다.

'미지의 사후 세계, 지옥'

벌거벗은세계사 지옥
벌거벗은세계사지옥TVN

지옥이라는 개념은 어디서 시작되었을까. 고대 그리스 신화에서는 인간이 사후에 '하데스(지하세계의 신)'가 다스리는 지하세계로 가서 심판을 받게 되고, 착하게 산 영혼들은 천국인 '엘리시온'으로, 죄를 지은 사람들은 지옥에 해당하는 '타르타로스'로 간다고 묘사했다. 이는 인류가 사후세계를 상상하기 시작한 초기의 사례였다.

고대 그리스인들은 타르타로스가 '지하세계의 가장 밑바닥에 있으며 칠흑같은 안개로 뒤덮인 어둠의 지역이자, 불쾌하고 눅눅하여 신들조차 혐오하는 장소'라고 묘사하고 있다. 특히 '신성모독죄'를 저지른 이들은 타르타로스로 떨어져서 형벌로 가장 극도의 고통을 받게 된다고 상상했다.

이는 지옥을 통하여 공동체 질서를 유지하고 사회의 금기를 각인시키려했던 그리스인들의 사고가 반영된 것이다. 오늘날까지 이어지는 '무서운 지옥'의 이미지가 퍼지기 시작한 것도 그리스 신화 이후부터다.

그리스 신화에서 정립된 지옥의 이미지는 훗날의 유대교와 기독교에도 큰 영향을 미쳤다. 예수의 가르침을 기록한 신약성경에서는 '마르코복음(마가복음)' 등을 통하여 '죄의 유혹에 넘어가면 게헨나(지옥)에 떨어질 것'이라고 경고하고 있다. 여기서 게헨나는 예루살렘 남쪽에 실제로 존재했던 소각장으로 쓰레기나 사형수 시신을 불태우던 곳이었다. 이러한 예수의 가르침을 통하여 지옥은 더욱 두려운 곳이라는 인식이 퍼지게 된다.

또한 '베드로 묵시록'에는 지옥을 죄목에 따른 '맞춤형' 형벌이 있는 곳으로 묘사하고 있다. 가난한 자를 무시하는 죄를 저지른 이들은 누더기를 입고 날카로운 돌 위를 구르는 형벌을, 노인의 조언을 무시한 죄는 인육을 먹는 새에게 살을 쪼이는 형벌을 받는다고 한다.

기독교는 왜 지옥을 이토록 끔찍하게 묘사했을까. 당시 지배세력인 로마제국은 기독교를 철저히 박해했다. 기독교인들은 문학을 통하여 지옥의 형벌을 표현하는 것으로 간접적으로 인과응보의 메시지를 전하려고 했던 것이다. 또한 기독교는 '최후의 심판'이라는 개념을 통하여 세상의 종말이 찾아오면 의인은 천국으로 악한 자는 지옥으로 가게된다는 교리를 널리 전하며, 기독교 박해 속에서 사후세계에 대한 희망과 위로를 전하려고 했다.

4세기 경에 접어들면서 로마제국은 박해하던 기독교를 승인하고 아예 국교로 받아들인다. 이후 로마는 오히려 기독교 이념으로 나라를 통치하면서 십계명을 비롯한 기독교 교리를 아예 통치 수단으로 적극 활용하기에 이른다.

신학자 아우구스티누스는 고대 기독교의 교리를 정립하며 지옥을 강조하고 체계화한 인물로도 꼽힌다. 그는 '누구든지 그리스도를 따르지 않는 자는 영원한 불속으로 던져질 것이다. 영원한 죽음은 하느님으로부터의 영원한 분리'라고 주장하며 지옥에 한번 떨어지면 절대 빠져나올 수 없다는 '영원성'의 개념까지 부여했다. 로마제국은 법을 어긴 이들이 제도적인 처벌 뿐만 아니라 지옥에 갈 것이라며 '영원한 지옥'을 교리 삼아 민중에 대한 공포통치를 꾀했다.

로마제국이 5세기에 멸망한 후에도 기독교는 중세의 핵심 종교로 유럽에서 그 세력을 확장했다. 교회가 복잡한 종교 교리를 민중들에게 가장 빠르고 쉽게 전달할수 있는 수단은 시각예술(벽화,조각)이었다. 그중애서 가장 강렬한 이미지를 각인시킬수 있었던 것은 바로 지옥이었다. 최후의 심판을 주제로 하여 지옥에서 고통받는 죄인들의 모습을 보고 회개하게 만드는 시각적인 설교는 중세 시대에 큰 효과를 발휘했다.

새로운 문제로 등장한 사이비종교

벌거벗은세계사 단테의신곡
벌거벗은세계사단테의신곡tvN

14세기 들어 등장한 단테의 <신곡>은 지옥을 다룬 다양한 문학과 예술작품 중에서도 최고의 걸작으로 꼽힌다. 여행자 단테가 다양한 사후세계를 겪는 내용을 통하여 현실 사회의 부조리를 고발하는 주제의식을 담고 있으며, 이후의 종교 세계관에도 지대한 영향을 미친 작품이다. 단테의 신곡을 읽고 큰 감명을 받은 르네상스 시대의 이탈리아 화가 보티첼리가 그려낸 <지옥도> 역시 유명하다.

<신곡>은 지옥을 9개의 고리로 나뉘었고 '림보, 애욕, 탐식, 인색과 낭비, 분노, 이단, 폭력, 사기, 배신' 등의 테마로 구분하며 인간의 다양한 죄악들을 생생하게 묘사했다. 위에서 아래로 내려갈수록 형벌도 더욱 끔찍하고 고통스러워진다. 단테는 실수로 지은 죄보다 의도를 가진 죄가 더욱 무겁다고 생각했고, 폭력보다 사기, 사기보다 배신을 더 중죄로 취급하며 사회 질서와 원칙을 무너뜨리는 범죄라고 주장했다.

또한 단테는 사후세계에 천국과 지옥 사이 '제3의 공간'으로 '연옥'을 제시했다. 연옥은 죄를 정화하고 구원하는 공간으로, '제 2마카베오서(가톨릭 성경)'를 통하여 이전부터 존재해오던 개념이었다. 단테는 실수로 죄를 짓거나 죄를 회개한 이들은 연옥에서 속죄의 7단계를 거쳐 천국으로 들어갈수 있다는 희망을 제시했다. 1439년에는 연옥의 개념이 가톨릭 교회의 공식 교리로 채택되고, 교회는 연옥을 효과적인 종교 선전의 도구로 활용하기에 이른다. .

하지만 중세 말기에 이르러 교회가 부패하고 타락하면서 연옥의 개념도 점차 변질되기 시작한다. 심지어 연옥에서 고통받는 영혼을 제물로 구할수 있다는 믿음이 퍼지면서, 일부 교회에서는 돈을 주면 죄에 대한 벌을 줄여주고 천국으로 갈수 있게 해준다는 '면벌부'가 널리 유행하게 된다.

당시 교회운영 명목으로 신도들에게 기부를 유도하는 관행이 퍼지면서 면벌부는 상업적으로 널리 악용되기에 이른다. 급기야 죄목에 따라 근친상간이나 낙태는 금화 다섯냥, 강간은 여섯냥, 문서 위조죄는 일곱냥만 내면 회개하고 연옥에서의 벌을 줄일 수 있다는 황당한 주장이 당시에는 당연하게 받아들여질 정도였다.

독일의 신학자 마르틴 루터는 면벌부를 비판하고 교회 문제 개혁을 주장하는 '95개조 반박문'을 발표하며 "돈으로 회개하는게 아니라 직접 참회해야 죄가 용서된다"고 주장했다. 이는 '종교개혁'의 시발점으로 이어지며 기독교가 가톨릭과 개신교로 갈라지게 되는 결정적인 계기가 된다.

오늘날의 개신교는 연옥을 '성경에 없는 개념'이라며 가톨릭과는 달리 인정하지 않는다. 인간은 사후에 곧바로 천국 혹은 지옥으로 가게된다는 것이 개신교의 이분법적 사후세계관이다.

18세기 들어 미국 식민지에서는 조너선 에드워즈를 중심으로 한 종교부흥운동인 '대각성운동'이 일어난다. 청교도주의 신학자였던 에드워즈는 인간의 타락과 하나님의 은총을 강조하며 개신교 특유의 확고한 사후세계관을 정립하는데도 큰 영향을 미쳤다. 또한 에드워즈는 설교에서 지옥의 존재를 자극적으로 부각시키며, 그안에서 고통받는 죄인들의 모습을 통하여 많은 사람들을 신앙의 길로 유도하려고 했다.

현대에는 과학의 발전과 함께 이성적이고 합리적인 사고가 널리 확산되면서 과거처럼 사후세계와 지옥에 대한 막연한 환상이나 미신에 따른 두려움은 많이 줄어들었다. 하지만 20세기에 들어서는 지옥의 공포를 악용하여 극단적인 교리로 사람들을 착취하고 통제하려는 '사이비 종교'들이 새로운 문제로 등장하기 시작했다.

1978년 11월 벌어진 '존스타운 사건'은 남미 가이아나 정글에서 무려 9백여명이 집단자살한 충격적인 사건이다. 사이비 종교인 인민사원의 교주였던 짐 존스는 자신의 범죄가 발각될 위기에 처하자 신도들에게 지옥의 공포를 유도하며 자살을 강요하고 자신도 목숨을 끊었다. 이 사건은 911테러 이전 미국내 최악의 민간인 대학살로 역사에 남았다.

또한 1995년 옴진리교의 교주 아사하라 쇼코는 극단적인 종말론을 주장하며 구원을 현실로 만든다는 명분으로 교인들에게 도쿄 지하철 사린가스 테러 를 사주하여 전세계적으로 큰 충격을 안겼다. 체포된 아사하라는 체포되어 사형을 선고받았다.이 사건은 두려움을 유발하여 대중을 자극하는 사이비 종교의 위험성을 전세계적으로 각인시키는데 큰 영향을 미쳤다.

이처럼 지옥은 장대한 역사의 흐름 속에서, 때로는 인류의 삶을 바로잡고 경계하게 만드는 역할을 하는가 하면, 때로는 대중의 공포심을 자극하여 많은 부작용을 낳기도 했다. 지옥에 가지 않기 위하여 현재를 올바르게 살아야한다는 것, 또한 지옥의 공포를 악용하는 자들에게 휘둘리지 않아야한다는 사실은, 모두 오늘날의 우리가 잊지 말아야 할 값진 교훈이다.
벌거벗은세계사 지옥 단테의신곡 기독교

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
이준목 (seaoflee) 내방

