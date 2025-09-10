인간은 왜 '지옥'이라는 사후세계를 만들었나

▲벌거벗은세계사
지옥TVN
지옥이라는 개념은 어디서 시작되었을까. 고대 그리스 신화에서는 인간이 사후에 '하데스(지하세계의 신)'가 다스리는 지하세계로 가서 심판을 받게 되고, 착하게 산 영혼들은 천국인 '엘리시온'으로, 죄를 지은 사람들은 지옥에 해당하는 '타르타로스'로 간다고 묘사했다. 이는 인류가 사후세계를 상상하기 시작한 초기의 사례였다.
고대 그리스인들은 타르타로스가 '지하세계의 가장 밑바닥에 있으며 칠흑같은 안개로 뒤덮인 어둠의 지역이자, 불쾌하고 눅눅하여 신들조차 혐오하는 장소'라고 묘사하고 있다. 특히 '신성모독죄'를 저지른 이들은 타르타로스로 떨어져서 형벌로 가장 극도의 고통을 받게 된다고 상상했다.
이는 지옥을 통하여 공동체 질서를 유지하고 사회의 금기를 각인시키려했던 그리스인들의 사고가 반영된 것이다. 오늘날까지 이어지는 '무서운 지옥'의 이미지가 퍼지기 시작한 것도 그리스 신화 이후부터다.
그리스 신화에서 정립된 지옥의 이미지는 훗날의 유대교와 기독교에도 큰 영향을 미쳤다. 예수의 가르침을 기록한 신약성경에서는 '마르코복음(마가복음)' 등을 통하여 '죄의 유혹에 넘어가면 게헨나(지옥)에 떨어질 것'이라고 경고하고 있다. 여기서 게헨나는 예루살렘 남쪽에 실제로 존재했던 소각장으로 쓰레기나 사형수 시신을 불태우던 곳이었다. 이러한 예수의 가르침을 통하여 지옥은 더욱 두려운 곳이라는 인식이 퍼지게 된다.
또한 '베드로 묵시록'에는 지옥을 죄목에 따른 '맞춤형' 형벌이 있는 곳으로 묘사하고 있다. 가난한 자를 무시하는 죄를 저지른 이들은 누더기를 입고 날카로운 돌 위를 구르는 형벌을, 노인의 조언을 무시한 죄는 인육을 먹는 새에게 살을 쪼이는 형벌을 받는다고 한다.
기독교는 왜 지옥을 이토록 끔찍하게 묘사했을까. 당시 지배세력인 로마제국은 기독교를 철저히 박해했다. 기독교인들은 문학을 통하여 지옥의 형벌을 표현하는 것으로 간접적으로 인과응보의 메시지를 전하려고 했던 것이다. 또한 기독교는 '최후의 심판'이라는 개념을 통하여 세상의 종말이 찾아오면 의인은 천국으로 악한 자는 지옥으로 가게된다는 교리를 널리 전하며, 기독교 박해 속에서 사후세계에 대한 희망과 위로를 전하려고 했다.
4세기 경에 접어들면서 로마제국은 박해하던 기독교를 승인하고 아예 국교로 받아들인다. 이후 로마는 오히려 기독교 이념으로 나라를 통치하면서 십계명을 비롯한 기독교 교리를 아예 통치 수단으로 적극 활용하기에 이른다.
신학자 아우구스티누스는 고대 기독교의 교리를 정립하며 지옥을 강조하고 체계화한 인물로도 꼽힌다. 그는 '누구든지 그리스도를 따르지 않는 자는 영원한 불속으로 던져질 것이다. 영원한 죽음은 하느님으로부터의 영원한 분리'라고 주장하며 지옥에 한번 떨어지면 절대 빠져나올 수 없다는 '영원성'의 개념까지 부여했다. 로마제국은 법을 어긴 이들이 제도적인 처벌 뿐만 아니라 지옥에 갈 것이라며 '영원한 지옥'을 교리 삼아 민중에 대한 공포통치를 꾀했다.
로마제국이 5세기에 멸망한 후에도 기독교는 중세의 핵심 종교로 유럽에서 그 세력을 확장했다. 교회가 복잡한 종교 교리를 민중들에게 가장 빠르고 쉽게 전달할수 있는 수단은 시각예술(벽화,조각)이었다. 그중애서 가장 강렬한 이미지를 각인시킬수 있었던 것은 바로 지옥이었다. 최후의 심판을 주제로 하여 지옥에서 고통받는 죄인들의 모습을 보고 회개하게 만드는 시각적인 설교는 중세 시대에 큰 효과를 발휘했다.
새로운 문제로 등장한 사이비종교