인간은 왜 '지옥'이라는 사후세계를 만들었나

14세기 들어 등장한 단테의 <신곡>은 지옥을 다룬 다양한 문학과 예술작품 중에서도 최고의 걸작으로 꼽힌다. 여행자 단테가 다양한 사후세계를 겪는 내용을 통하여 현실 사회의 부조리를 고발하는 주제의식을 담고 있으며, 이후의 종교 세계관에도 지대한 영향을 미친 작품이다. 단테의 신곡을 읽고 큰 감명을 받은 르네상스 시대의 이탈리아 화가 보티첼리가 그려낸 <지옥도> 역시 유명하다.



<신곡>은 지옥을 9개의 고리로 나뉘었고 '림보, 애욕, 탐식, 인색과 낭비, 분노, 이단, 폭력, 사기, 배신' 등의 테마로 구분하며 인간의 다양한 죄악들을 생생하게 묘사했다. 위에서 아래로 내려갈수록 형벌도 더욱 끔찍하고 고통스러워진다. 단테는 실수로 지은 죄보다 의도를 가진 죄가 더욱 무겁다고 생각했고, 폭력보다 사기, 사기보다 배신을 더 중죄로 취급하며 사회 질서와 원칙을 무너뜨리는 범죄라고 주장했다.



또한 단테는 사후세계에 천국과 지옥 사이 '제3의 공간'으로 '연옥'을 제시했다. 연옥은 죄를 정화하고 구원하는 공간으로, '제 2마카베오서(가톨릭 성경)'를 통하여 이전부터 존재해오던 개념이었다. 단테는 실수로 죄를 짓거나 죄를 회개한 이들은 연옥에서 속죄의 7단계를 거쳐 천국으로 들어갈수 있다는 희망을 제시했다. 1439년에는 연옥의 개념이 가톨릭 교회의 공식 교리로 채택되고, 교회는 연옥을 효과적인 종교 선전의 도구로 활용하기에 이른다. .



하지만 중세 말기에 이르러 교회가 부패하고 타락하면서 연옥의 개념도 점차 변질되기 시작한다. 심지어 연옥에서 고통받는 영혼을 제물로 구할수 있다는 믿음이 퍼지면서, 일부 교회에서는 돈을 주면 죄에 대한 벌을 줄여주고 천국으로 갈수 있게 해준다는 '면벌부'가 널리 유행하게 된다.



당시 교회운영 명목으로 신도들에게 기부를 유도하는 관행이 퍼지면서 면벌부는 상업적으로 널리 악용되기에 이른다. 급기야 죄목에 따라 근친상간이나 낙태는 금화 다섯냥, 강간은 여섯냥, 문서 위조죄는 일곱냥만 내면 회개하고 연옥에서의 벌을 줄일 수 있다는 황당한 주장이 당시에는 당연하게 받아들여질 정도였다.



독일의 신학자 마르틴 루터는 면벌부를 비판하고 교회 문제 개혁을 주장하는 '95개조 반박문'을 발표하며 "돈으로 회개하는게 아니라 직접 참회해야 죄가 용서된다"고 주장했다. 이는 '종교개혁'의 시발점으로 이어지며 기독교가 가톨릭과 개신교로 갈라지게 되는 결정적인 계기가 된다.



오늘날의 개신교는 연옥을 '성경에 없는 개념'이라며 가톨릭과는 달리 인정하지 않는다. 인간은 사후에 곧바로 천국 혹은 지옥으로 가게된다는 것이 개신교의 이분법적 사후세계관이다.



18세기 들어 미국 식민지에서는 조너선 에드워즈를 중심으로 한 종교부흥운동인 '대각성운동'이 일어난다. 청교도주의 신학자였던 에드워즈는 인간의 타락과 하나님의 은총을 강조하며 개신교 특유의 확고한 사후세계관을 정립하는데도 큰 영향을 미쳤다. 또한 에드워즈는 설교에서 지옥의 존재를 자극적으로 부각시키며, 그안에서 고통받는 죄인들의 모습을 통하여 많은 사람들을 신앙의 길로 유도하려고 했다.



현대에는 과학의 발전과 함께 이성적이고 합리적인 사고가 널리 확산되면서 과거처럼 사후세계와 지옥에 대한 막연한 환상이나 미신에 따른 두려움은 많이 줄어들었다. 하지만 20세기에 들어서는 지옥의 공포를 악용하여 극단적인 교리로 사람들을 착취하고 통제하려는 '사이비 종교'들이 새로운 문제로 등장하기 시작했다.



1978년 11월 벌어진 '존스타운 사건'은 남미 가이아나 정글에서 무려 9백여명이 집단자살한 충격적인 사건이다. 사이비 종교인 인민사원의 교주였던 짐 존스는 자신의 범죄가 발각될 위기에 처하자 신도들에게 지옥의 공포를 유도하며 자살을 강요하고 자신도 목숨을 끊었다. 이 사건은 911테러 이전 미국내 최악의 민간인 대학살로 역사에 남았다.



또한 1995년 옴진리교의 교주 아사하라 쇼코는 극단적인 종말론을 주장하며 구원을 현실로 만든다는 명분으로 교인들에게 도쿄 지하철 사린가스 테러 를 사주하여 전세계적으로 큰 충격을 안겼다. 체포된 아사하라는 체포되어 사형을 선고받았다.이 사건은 두려움을 유발하여 대중을 자극하는 사이비 종교의 위험성을 전세계적으로 각인시키는데 큰 영향을 미쳤다.



이처럼 지옥은 장대한 역사의 흐름 속에서, 때로는 인류의 삶을 바로잡고 경계하게 만드는 역할을 하는가 하면, 때로는 대중의 공포심을 자극하여 많은 부작용을 낳기도 했다. 지옥에 가지 않기 위하여 현재를 올바르게 살아야한다는 것, 또한 지옥의 공포를 악용하는 자들에게 휘둘리지 않아야한다는 사실은, 모두 오늘날의 우리가 잊지 말아야 할 값진 교훈이다.



