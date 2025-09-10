'3전 전승' 이민성호 아시안컵 본선 진출, 1차 목표 '완벽 달성'

대한축구협회

"3승으로 본선에 진출하는 게 목표다."

큰사진보기 ▲U23 대표팀 이민성 감독 대한축구협회

K리그에서 주축으로 활약하고 있는 황도윤, 이현용, 강민준, 정지훈, 최석현, 박승호, 조상혁 등과 같은 자원들을 부른 가운데 차기 A대표팀 수비수로 꼽히는 김지수도 합류하며 막강한 전력을 뿜어냈다. 손발을 맞출 시간이 상당히 부족했지만, 이민성 감독은 안정적으로 대회를 운영하며 부임 후 1차 목표였던 아시안컵 본선 진출을 일궈냈다.



물론, 객관적인 전력에서 상당한 우위를 점하고 있는 마카오·라오스·인도네시아로 이어지는 비교적 쉬운 일전이었지만, 3전 전승 그리고 대량 득점과 무실점으로 본선 진출을 따낸 부분은 상당히 긍정적이다. 가장 먼저 6월 평가전에서 보였던 답답한 공격이 터진 거는 고무적이었다. 호주와의 2연전을 치르면서 이렇다 할 기회를 만들지 못하며 무득점에 그쳤다.



허나 이번 대회에서는 밀집 수비 공격 파훼법을 확실하게 제시했다. 빠른 전진 패스를 통해 상대 수비를 뚫는 부분이 상당히 인상적이었으며, 때로는 수비적으로 단단하게 만들며 역습을 통해 골망을 흔드는 장면도 나왔다. 또 정재상(2골), 강성진, 서재민, 조상혁(3골), 정지훈, 이규동, 박승호(2골), 황도윤(2골)과 같은 다양한 자원이 골 맛을 본 부분은 최대 수확이었다.



정돈된 수비도 상당히 좋았다. 3경기를 치르면서 매 경기 다른 수비 조합으로 나오면서 흔들릴 법도 했지만, 단 한 차례도 골망이 흔들리지 않았다. 이는 대표팀 최대 라이벌인 일본(2실점)도 하지 못한 기록이다. 중원 조합도 좋았다. 대회 시작 전 핵심 자원으로 꼽혔던 강상윤(전북)·정승배(수원FC)가 낙마한 상황 속 이승원·황도윤이 제 몫을 확실하게 해줬다.



부임 후 단 두 차례의 연습 그리고 대회 시작 전 핵심 자원들의 부상으로 인한 낙마 변수가 존재했지만, 이민성 감독은 이를 완벽하게 극복했다. 2028 LA 올림픽 진출을 목표로 출항을 알린 상황 속 첫 출발을 안정적으로 해낸 셈이다.



한편, 대표팀은 소집 해제 후 내년 1월 결전지 사우디아라비아에서 대회 본선을 치르게 된다.



인도네시아에 1-0 승리를 챙긴 이민성호대회 전 첫 공식 대회를 앞둔 이민성 감독의 바람처럼 완벽한 레이스를 펼친 대표팀이다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 U22 축구 대표팀은 9일 오후 9시 30분(한국시간) 인도네시아 시도아르조의 글로라 델타 스타디움에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 예선' J조 3차전서 인도네시아에 1-0으로 승리했다. 이로써 대표팀은 조별리그 3전 전승을 기록, 내년 1월에 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵 본선 진출을 확정했다.앞선 마카오(5-0)·라오스(7-0)와의 맞대결에서 압도적인 실력 차를 선보이며 아시안컵 본선 진출 9부 능선을 넘은 대표팀은 조에서 가장 까다로운 상대인 인도네시아와 마주했다. 경기 시작부터 큰 위기가 찾아왔지만, 무사히 넘긴 대표팀은 빠르게 골을 터뜨렸다. 전반 6분 우측면을 파고든 정지훈의 컷백을 받은 황도윤이 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.이후에도 대표팀은 인도네시아의 공격을 봉쇄하며 역습 위주로 공격에 나섰고, 전반 22분에는 캡틴 이승원을 부르고 박현빈을 투입하는 여유를 보이기도 했다. 후반에도 흐름은 비슷했다. 교체 투입된 조상혁·박현빈·박승호·강성진이 연이어 슈팅을 날렸으나 득점으로는 이어지지 않았다. 대표팀은 안정적인 경기 운영을 선보이며 승점 3점을 획득, 기분 좋게 대회를 마감했다.이처럼 3차전에서 인도네시아를 상대로 승점 3점을 챙긴 대표팀은 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 U23 아시안컵 본선 진출권을 획득하며, 활짝 웃었다. 이에 더해 지난해 4월 아시안컵 8강에서 굴욕적인 패배를 안겨준 인도네시아에 패배를 갚아주면서 자존심 회복에 성공했다.사실 이번 대회를 앞두고 우려되는 점이 있었다. 바로 1년이라는 시간 동안 U23 대표팀이 개점휴업 상태에 있었기 때문. 지난해 4월, 아시안컵 8강 탈락 후 40년 만에 올림픽 탈락이라는 불명예스러운 기록을 작성한 대표팀은 수장이었던 황선홍 감독과의 계약 종료 후 이 연령별 대표팀을 소집하지 않았다.이에 따라 23세 이하 선수들을 소집해서 육성할 기회가 제한됐고, 수장도 공석인 상황에서 대표팀의 어린 자원들을 테스트할 수 있는 찬스도 없었다. 지난 3월이 되어서야 중국에서 열리는 4개국 친선 대회에 참가하며 오랜만에 소집을 가져갔지만, 정식 사령탑이 없는 가운데 확실한 경기력과 철학을 선보이지 못하며 중국에 패배하는 참사를 기록하기도 했다.이와 같이, 위기 상황에 놓인 23세 이하 대표팀은 지난 6월 드디어 정식 감독을 선임했다. 바로 연령별 대표팀 코치와 대전하나시티즌 사령탑을 수행한 이민성이었다. 지난해 대전에서 성적 부진으로 감독직에서 물러난 후 야인 생활을 지내던 이 감독은 빠르게 팀 안정화를 시도했다. 부임 후 첫 평가전이었던 호주와의 2연전서 1무 1패를 기록했지만, 이번에는 달랐다.