'3전 전승' 이민성호 아시안컵 본선 진출, 1차 목표 '완벽 달성'

U23 대표팀 이민성 감독대한축구협회
K리그에서 주축으로 활약하고 있는 황도윤, 이현용, 강민준, 정지훈, 최석현, 박승호, 조상혁 등과 같은 자원들을 부른 가운데 차기 A대표팀 수비수로 꼽히는 김지수도 합류하며 막강한 전력을 뿜어냈다. 손발을 맞출 시간이 상당히 부족했지만, 이민성 감독은 안정적으로 대회를 운영하며 부임 후 1차 목표였던 아시안컵 본선 진출을 일궈냈다.
물론, 객관적인 전력에서 상당한 우위를 점하고 있는 마카오·라오스·인도네시아로 이어지는 비교적 쉬운 일전이었지만, 3전 전승 그리고 대량 득점과 무실점으로 본선 진출을 따낸 부분은 상당히 긍정적이다. 가장 먼저 6월 평가전에서 보였던 답답한 공격이 터진 거는 고무적이었다. 호주와의 2연전을 치르면서 이렇다 할 기회를 만들지 못하며 무득점에 그쳤다.
허나 이번 대회에서는 밀집 수비 공격 파훼법을 확실하게 제시했다. 빠른 전진 패스를 통해 상대 수비를 뚫는 부분이 상당히 인상적이었으며, 때로는 수비적으로 단단하게 만들며 역습을 통해 골망을 흔드는 장면도 나왔다. 또 정재상(2골), 강성진, 서재민, 조상혁(3골), 정지훈, 이규동, 박승호(2골), 황도윤(2골)과 같은 다양한 자원이 골 맛을 본 부분은 최대 수확이었다.
정돈된 수비도 상당히 좋았다. 3경기를 치르면서 매 경기 다른 수비 조합으로 나오면서 흔들릴 법도 했지만, 단 한 차례도 골망이 흔들리지 않았다. 이는 대표팀 최대 라이벌인 일본(2실점)도 하지 못한 기록이다. 중원 조합도 좋았다. 대회 시작 전 핵심 자원으로 꼽혔던 강상윤(전북)·정승배(수원FC)가 낙마한 상황 속 이승원·황도윤이 제 몫을 확실하게 해줬다.
부임 후 단 두 차례의 연습 그리고 대회 시작 전 핵심 자원들의 부상으로 인한 낙마 변수가 존재했지만, 이민성 감독은 이를 완벽하게 극복했다. 2028 LA 올림픽 진출을 목표로 출항을 알린 상황 속 첫 출발을 안정적으로 해낸 셈이다.
한편, 대표팀은 소집 해제 후 내년 1월 결전지 사우디아라비아에서 대회 본선을 치르게 된다.