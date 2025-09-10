웨이브 버리고 넷플릭스 품에 안긴 SBS, 시청자들은 '당혹'

결국 예상했던대로였다. 지난 1일 지상파 연합 OTT 서비스 웨이브는 공지사항을 통해 오는 9월 30일 오전 9시를 기해 SBS의 실시간 방송(라이브) 및 VOD 서비스 종료를 이용자들에게 알려왔다. 이로써 해당 시간 이후로는 웨이브를 통해 SBS의 인기 프로그램들인 <사마귀 : 살인자의 외출>, <미운 오리 새끼>, <런닝맨>, <꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기> 등을 더 이상 시청할 수 없게 됐다.
그렇다면 이들 드라마와 예능, 교양 등을 다시보기 하려면 어떻게 해야 할까? 10월부턴 글로벌 OTT 넷플릭스 또는 SBS 유료 회원 서비스를 이용해야 시청할 수 있다. 올해 초부터 넷플릭스를 통해 SBS 각종 콘텐츠가 차례로 소개되기 시작했음을 감안하면 SBS의 웨이브 서비스 종료는 예견된 수순이었다는 시선도 있다. 하지만 이같은 공지에 많은 웨이브 가입자들은 당혹감을 감추지 못하고 있다.
웨이브 대신 넷플릭스 품에 안긴 SBS의 선택은 한국 내 OTT 서비스 판도 변화에 어떤 영향을 끼칠까.
지난해 12월 SBS와 손잡은 넷플릭스