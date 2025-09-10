K팝만 있는 게 아니야... 독일 무대에 오르는 한국 록밴드 4팀

▲오는 9월 18일 독일 함부르크 리퍼반 페스티벌에서 열리는 쇼케이스 행사 '코리아 스포트라이트' 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)

그 어느때보다 케이팝의 막강한 영향력이 증명되고 있는 가운데, 케이팝 이외의 한국 대중음악을 알리고자 하는 시도 역시 계속 되고 있다. 한국에서 활동하는 네 팀의 밴드가 독일 함부르크에서 한국 대중음악을 알리는 공연을 펼친다.



문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(아래 콘진원)이 주최하는 글로벌 음악 쇼케이스 시리즈 '코리아 스포트라이트'가 오는 9월 독일에서 펼쳐질 예정이다. 코리아 스포트라이트는 오는 9월 18일 독일 함부르크에서 열리는 리퍼반 페스티벌(Reeperbahn Festival)에 공식 프로그램으로 참가한다. 코리아 스포트라이트는 단순히 케이팝에 국한되지 않은, 한국 대중음악의 다양한 영역을 전 세계에 소개하고자 구상된 무대다.



콘진원은 국내 대중음악의 세계 시장 진출을 지원하기 위해 리퍼반 페스티벌과 코리아 스포트라이트 간의 협업을 9년째 이어가고 있다. 리퍼반 페스티벌은 독일을 대표하는 쇼케이스형 음악 페스티벌로서, 각국의 다양한 아티스트와 음악 산업 관계자들이 모여 교류하는 장이다. 매년 500개 이상의 공연이 펼쳐지며, 4000명의 음악 산업 관계자와 5만 명가량의 관객이 참여한다.



이번 쇼케이스에는 독일 현지 디렉터는 물론 국내 음악 전문가들의 치열한 선발 과정을 거친 한국의 대표적인 네 팀이 무대에 오른다. 특히 올해 쇼케이스 무대에 오르는 네 팀은 모두 록밴드라는 공통점을 가지고 있으나, 동시에 서로 다른 장르적 색채를 지니고 있어 눈길을 끈다.



2024년 발표한 정규 3집 앨범 <역성>이 평단과 음악 팬의 호평을 두루 받는 것은 물론, 올해 한국대중음악상에서 '올해의 음악인상'을 비롯해 3개의 상을 받은 이승윤이 출연한다. 이승윤은 펜타포트 록 페스티벌, 부산 국제 록 페스티벌 등 최근 국내 록 페스티벌은 물론 여러 해외 페스티벌로 보폭을 넓히고 있다.



이 외에도 서정적인 멜로디와 싸이키델릭 사운드, 매스록의 복잡한 사운드를 두루 들려주는 4인조 인디록 밴드 다브다, 대구 출신의 스케이트펑크 밴드이자 SXSW, 더 그레이트 이스케이프 등 다양한 해외 무대에 올랐던 드링킹소년소녀합창단, 그리고 실리카겔의 베이시스트 최웅희가 소속된 팀이자 서프 록과 크라우트 록 등을 결합한 다채로운 사운드로 해외 음악 관계자들의 주목을 받고 있는 밴드 와와와(Wah Wah Wah)가 이 무대에 선다.



코리아 스포트라이트 관계자는 "한국 대중 음악이 가진 다양성과 경쟁력을 세계 음악 시장에 널리 알리고 싶다"며 "이번 리퍼반 무대가 한국 뮤지션들의 글로벌 진출에 중요한 계기가 되길 기대한다"는 포부를 전했다 한편 2025년 코리아 스포트라이트는 오는 10월 일본 및 11월 멕시코에서도 개최될 예정이며, 관련 소식은 공식 사이트와 코카 뮤직 공식 인스타그램에서도 확인할 수 있다.

