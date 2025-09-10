산재 사회에 던진 질문, 노동자의 안전은 지켜질 수 있을까

▲연극 시연회가 끝나고 연출가와 배우들이 기자들의 질문에 답하고 있다. 강득주

하수민 연출가는 "고 이선호 군의 사고 기사를 접한 후, 이 사건이 마음에 남아 작품을 쓰게 되었다"고 밝혔다. 그는 평택항을 직접 답사하고 민주노총 관계자들과 대화하며 작품의 배경을 구체화했다. 작품의 제목인 '엔드월'은 컨테이너의 양쪽 끝 벽을 일컫는 현장 용어로, 연출가는 '끝벽'이라는 직접적인 단어보다 더 넓은 상상력을 제공한다고 설명했다. 이는 단순한 물리적 벽이 아니라 노동자의 인권이 지켜지지 않는 현실을 상징한다.



이어 "사회적 참사나 산업재해 사망자를 집단으로 바라보는 경향에서 벗어나, 한 개인의 서사에 집중했다"고 밝혔다. 극 중 주인공 '아성'(마광현)과 '무영'(홍철희)은 허구의 인물이지만, 이들의 이야기를 통해 관객들은 죽음 뒤에 감춰진 개인의 꿈과 희망을 마주하게 된다. 이는 노동자들이 위험한 환경에 내몰릴 수밖에 없는 다단계 하청 구조를 넘어, 한 명, 한 명 우리 개개인의 존엄성을 되새기게 하는 중요한 시사점을 던진다.



연극 '엔드월'은 관객들에게 변화를 강요하기보다, 스스로에게 질문을 던지도록 유도한다. 연출가는 "우리에게 놓여 있는 이 끝벽은 무엇인가, 그리고 그 벽 너머에 우리는 무엇을 보고 있는가"에 대해 고민해 보기를 바란다고 전했다. 이 작품은 산업재해 재발 방지를 위한 구조적 문제를 인식하게 하고, 노동자의 안전에 대한 사회적 책임감을 촉구한다.



연극 '엔드월(End Wall)–저 벽 너머에는 뭐가 있을까?'의 본 공연은 9월 10일부터 28일까지 서울문화재단 대학로극장 쿼드에서 진행된다. 9월 13일(토)과 20일(토) 오후 3시 공연 종료 후 약 40분간 '관객과의 대화'도 예정되어 있다. 그리고 9월 27일(토) 3시 공연 종료 후에는 하수민 연출과 <오늘도 2명이 퇴근하지 못했다>의 저자인 한겨례 21 신다은 기자와의 대담이 예정되어 있다. 공연예매는 대학로극장 쿼드와 NOL티켓에서 가능하다.

