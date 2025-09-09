대만 스타 배우 서기의 '감독 데뷔' "영화로 사람들에게 희망 주고파"

베니스영화제 제공

"허우 샤오시엔 감독님과 작업하면서 제 한계를 시험해왔다. 암살자 연기를 할 땐 단 한 번의 동작으로 상대를 죽이는 장면에서 수천 번 연습하다가 허리가 망가질 정도였다. 어느 날 같은 장면을 50번 넘게 찍었을 때 감독님께 물었다. 혹시 내가 잘못하고 있냐고. 근데 감독님은 제 연기는 좋았는데 본인께서 답을 못 찾은 것이라 하시더라. 그때 배우의 연기는 연출이 책임져야 한다는 걸 배웠다."

"그래도 제 인생에서 이렇게 중요한 성취의 순간에 어머니가 함께하시리라 믿는다. 사람은 결국 앞으로 나아가야 하니까. 배우로 여러 활동을 했는데 감독이 된 지금, 이 영화가 아이들과 어머니들의 상처를 치유하고 사람들이 더 나은 삶을 살도록 희망을 주길 진심으로 희망한다."

영화 <소녀>의 한 장면.현장에서 서기는 배우들에게 일부 연기를 직접 선보이기도 했다. 쥬엠 바바의 건의로 시대 배경을 현대가 아닌 1988년으로 잡은 것도 신의 수였다. "서기 감독님에게 정말 많이 배웠다"며 "집 안에서 롱테이크 장면을 찍을 때 마치 수년간 그 집에 있던 사람처럼 아이들을 챙기고 일터에 나가는 엄마를 표현해야 했는데 감독님의 조언으로 다른 배우들과 춤추듯 호흡을 맞출 수 있었다"고 전했다.사춘기 소녀 샤오리를 연기한 샤오 잉바이 또한 "마치 난민 숙소처럼 좁은 집에서 연기하는 장면이 있었는데 그 자체로 긴장감이 생기더라"며 "공감 능력이 크고 상상력이 풍부한 편이라 기쁘고 밝은 장면이든 어둡고 힘든 심리 묘사든 잘 몰입할 수 있었다. 시나리오 세부 묘사가 잘 돼 있었고 감독님도 연기 때 세심하게 도와주셨다"고 보탰다.17세에 모델로 연예계 생활을 시작, 30년 넘게 배우로 활동하다가 48세 나이로 연출 데뷔를 알린 서기는 이 자리에 자신을 있게 한 허우 샤오시엔 감독을 멘토이자 아버지 같은 존재라고 표현했다. <자객 은섭낭> 때 일화를 들며 서기는 "이젠 연기보단 연출에 더 관심이 간다"고 속내를 밝히기도 했다.영화 <소녀>로 가족 내에 존재하는 폭력과 소녀의 가능성을 짚은 서기 감독은 자신의 과거와도 화해했음을 고백했다. "아마 어머니께서 이 영화를 보시면 내내 울지 않을까 싶다. 그것이 어머니 자신의 상처를 치유하는 과정이 될 수도 있다고 믿는다"던 서기는 "아직 용기가 없어서 어머니를 시사에 초대하진 못했다. 어머니가 울기 시작하면 제가 감당할 수 있을지 몰라서인데, 아마 그냥 껴안고 함께 울 것 같다"고 말했다.영화 <소녀>는 오는 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제 경쟁 부문의 초청을 받았다. 서기는 배우들과 함께 부산을 찾을 예정이다.