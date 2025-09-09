사이트 전체보기
여기는 베니스 대만 스타 배우 서기의 '감독 데뷔' "영화로 사람들에게 희망 주고파"

대만 스타 배우 서기의 '감독 데뷔' "영화로 사람들에게 희망 주고파"

[여기는베니스] 경쟁 부문 진출작 <소녀>로 관객들의 호평 받아

이선필(thebasis3)
25.09.09 17:12최종업데이트25.09.09 17:45
영화 <소녀>로 감독 데뷔를 알리며 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 서기.
영화 <소녀>로 감독 데뷔를 알리며 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 서기.ASAP

대만 출신의 스타 배우 서기(舒淇, Shu Qi)가 신인 감독으로 베니스영화제 무대에 섰다. 그것도 경쟁 부문에 말이다. 지난 4일 제82회 베니스영화제에서 첫선을 보인 후 섬세한 연출에 호평이 나기도 했다. 관객들에겐 허우 샤오시엔 감독의 <밀레니엄 맘보>(2003), <쓰리 타임즈>(2007) 그리고 <자객 섭은낭>(2016)으로 친숙한 서기의 첫 연출작은 이제 막 사춘기에 접어든 한 소녀의 이야기였다. 영화 <소녀(Girl)>의 프리미어 상영을 마친 뒤 5일 오전 베니스 리도섬에서 서기 감독과 출연 배우들을 만났다.

<소녀>는 1988년, 한 항구도시를 배경으로 양아버지의 폭력에 노출된 아이를 그린다. 린 샤오리(샤오 잉바이)는 무력감에 젖은 엄마를 원망하며 비슷한 이름을 가진 친구와 잠시 일탈을 하다가 진정한 자유를 꿈꾸게 된다. 서기는 약 10년에 걸쳐 이런 이야기를 구상해왔다고 한다. 바로 자신을 스타덤에 오르게 한 허우 샤오시엔 감독의 권유 덕이었다.

"12, 13년 전이었나 당시 영화 스튜디오 밖에서 허우 샤오시엔 감독님과 미래 얘길 하다가 갑자기 제게 연출을 생각해보라고 하셨다. 배우가 되고 싶다고만 생각했는데 그분의 격려로 연출을 처음으로 생각하게 됐다. 직후 제 어린 시절을 바탕으로 시나리오를 쓰기 시작했다. 따로 연출을 공부하진 않았지만, 10여 년간 다른 작품에 출연하며 조금씩 그 분야를 이해한 걸 바탕으로 이 영화를 만들게 됐다."

이 과정에서 서기는 실제로 자신 또한 알코올 중독이었던 부친의 폭력에 노출됐던 사연을 전하기도 했다. 영화 속 샤오리가 견디다 못해 엄마(쥬엠 바바)에게 양아버지와 이혼하라고 하는 대사 또한 실제 모친에게 한 말이라고 한다. 서기는 "허우 샤오시엔 감독님도 본인 가족사를 바탕으로 영화를 만든 적이 있다. 저 또한 용기를 얻어서 가족이야기로 출발했는데 촬영이 진행되고 배우들과 호흡을 맞추면서 실제 가족사는 약 30% 정도만 남기게 됐다"고 전했다.

서기의 선택은 대만의 싱어송라이터 쥬엠 바바(9m88)와 신예 샤오 잉바이(Xiao-Ying Bai), 그리고 로이 츄였다. 각각 샤오리의 엄마, 샤오리, 그리고 양아빠 역을 소화한 세 배우를 두고 서기는 "외형적으론 매력이 넘치면서 내적으론 매우 힘든 심리 표현을 할 수 있는 배우를 찾고 싶었다"고 설명했다.

영화 <소녀>의 한 장면.
영화 <소녀>의 한 장면.베니스영화제 제공

현장에서 서기는 배우들에게 일부 연기를 직접 선보이기도 했다. 쥬엠 바바의 건의로 시대 배경을 현대가 아닌 1988년으로 잡은 것도 신의 수였다. "서기 감독님에게 정말 많이 배웠다"며 "집 안에서 롱테이크 장면을 찍을 때 마치 수년간 그 집에 있던 사람처럼 아이들을 챙기고 일터에 나가는 엄마를 표현해야 했는데 감독님의 조언으로 다른 배우들과 춤추듯 호흡을 맞출 수 있었다"고 전했다.

사춘기 소녀 샤오리를 연기한 샤오 잉바이 또한 "마치 난민 숙소처럼 좁은 집에서 연기하는 장면이 있었는데 그 자체로 긴장감이 생기더라"며 "공감 능력이 크고 상상력이 풍부한 편이라 기쁘고 밝은 장면이든 어둡고 힘든 심리 묘사든 잘 몰입할 수 있었다. 시나리오 세부 묘사가 잘 돼 있었고 감독님도 연기 때 세심하게 도와주셨다"고 보탰다.

17세에 모델로 연예계 생활을 시작, 30년 넘게 배우로 활동하다가 48세 나이로 연출 데뷔를 알린 서기는 이 자리에 자신을 있게 한 허우 샤오시엔 감독을 멘토이자 아버지 같은 존재라고 표현했다. <자객 은섭낭> 때 일화를 들며 서기는 "이젠 연기보단 연출에 더 관심이 간다"고 속내를 밝히기도 했다.

"허우 샤오시엔 감독님과 작업하면서 제 한계를 시험해왔다. 암살자 연기를 할 땐 단 한 번의 동작으로 상대를 죽이는 장면에서 수천 번 연습하다가 허리가 망가질 정도였다. 어느 날 같은 장면을 50번 넘게 찍었을 때 감독님께 물었다. 혹시 내가 잘못하고 있냐고. 근데 감독님은 제 연기는 좋았는데 본인께서 답을 못 찾은 것이라 하시더라. 그때 배우의 연기는 연출이 책임져야 한다는 걸 배웠다."

영화 <소녀>로 가족 내에 존재하는 폭력과 소녀의 가능성을 짚은 서기 감독은 자신의 과거와도 화해했음을 고백했다. "아마 어머니께서 이 영화를 보시면 내내 울지 않을까 싶다. 그것이 어머니 자신의 상처를 치유하는 과정이 될 수도 있다고 믿는다"던 서기는 "아직 용기가 없어서 어머니를 시사에 초대하진 못했다. 어머니가 울기 시작하면 제가 감당할 수 있을지 몰라서인데, 아마 그냥 껴안고 함께 울 것 같다"고 말했다.

"그래도 제 인생에서 이렇게 중요한 성취의 순간에 어머니가 함께하시리라 믿는다. 사람은 결국 앞으로 나아가야 하니까. 배우로 여러 활동을 했는데 감독이 된 지금, 이 영화가 아이들과 어머니들의 상처를 치유하고 사람들이 더 나은 삶을 살도록 희망을 주길 진심으로 희망한다."

영화 <소녀>는 오는 17일 개막하는 제30회 부산국제영화제 경쟁 부문의 초청을 받았다. 서기는 배우들과 함께 부산을 찾을 예정이다.

영화 <소녀>로 감독 데뷔를 알리며 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 서기.
영화 <소녀>로 감독 데뷔를 알리며 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 서기.ASAP
베니스영화제 서기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이선필 (thebasis3) 내방

오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들.

이 기자의 최신기사 이변과 실망... 제82회 베니스영화제 시상 결과에 엇갈린 반응