1년 만에 몰락한 KIA... 책임론 커지는 이범호 리더십

[KBO리그] 우승 후유증 대비 못하고 하위권으로 추락한 KIA... 이범호 감독 책임론도 확산

케이비리포트(kbreportcom)
25.09.10 09:24최종업데이트25.09.10 09:24
감독 2년차에 고전하고 있는 KIA 이범호 감독
감독 2년차에 고전하고 있는 KIA 이범호 감독KIA타이거즈

지난해 우승팀 KIA 타이거즈는 2025 KBO리그 개막을 앞두고 가장 강력한 우승 후보로 꼽히며 '극강'이라는 평가를 받았다. 그러나 불과 6개월이 지난 현 시점에서 KIA는 8위까지 추락하며 가을 야구 진출 경쟁에서 점점 밀리는 모양새다. 디펜딩 챔피언의 급격한 몰락 앞에 속수무책인 이범호 감독 리더십에 대한 비판과 책임론도 수면 위로 올라오기 시작했다.

지난해 2월, 전임 김종국 감독의 갑작스러운 경질로 스프링캠프 진행 중 KIA 감독직에 오른 이범호 감독은 부임 후 이른바 '형님 리더십'을 바탕으로 팀의 주축 선수들과의 끈끈한 신뢰 관계를 구축했다. 그리고 투타 선수진의 분발에 힘입어 통합 우승의 위업을 달성할 수 있었다.

하지만 올시즌 이범호 감독은 시즌 개막과 함께 끊임없이 이어진 부상 악재와 극심한 경기력 기복 속에서 위기관리 능력의 한계를 드러냈다. 소통과 자율을 중시했던 이 감독의 방식은 2년차가 된 올시즌에는 이렇다할 효과를 발휘하지 못했고 도리어 독이 되어버렸다는 평가다.

2025 KBO리그 팀 순위(9/9 기준)
2025 KBO리그 팀 순위(9/9 기준)KBO

상황 변화에 따른 유연한 대처가 아닌 우승 시즌의 틀을 고수한 운영과 감에 의존한 대응은 결국 올시즌 KIA의 하위권 추락으로 이어졌다. 특히 시즌 내내 주축 선수들의 부상과 부진이 반복됐음에도 특정 선수들에게 무한에 가까운 믿음을 보내며 지난해와 같은 활약을 기대하는 모습은 '믿음의 야구'가 아닌 '방임의 야구'라는 비판을 받았다.

"우승팀의 전력 손실은 필연적이다. 수성(연속 우승)을 위해서는 도전할 때 보다 더 공격적인 투자를 해야한다"는 야구계 전문가의 지적과 달리 KIA 구단은 우승 후유증에 따른 팀 전력 하락을 과소평가했다. 지난 겨울, 자리 메꾸기식 선수 영입에 그쳤던 심재학 단장의 안이했던 판단이 올시즌 KIA가 고전하게 된 가장 큰 이유다.

하지만 승부처로 꼽았던 후반기 이후 도리어 순위가 하락하고 있지만 납득할만한 경기 운용이나 선수단 전체를 아우르는 리더십을 보이지 못하는 이범호 감독에 대한 실망감도 점점 커지고 있다. 극성 팬들 사이에서는 감독 경질설까지 공공연하게 거론되는 상황이다. 구단 안팎에서도 대대적인 쇄신이 필요하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

지난해와 달리 고전하고 있는 이범호 감독(출처: 2025 KBO야매카툰 중)
지난해와 달리 고전하고 있는 이범호 감독(출처: 2025 KBO야매카툰 중)케이비리포트/최감자

올시즌 현재(9/9 기준) 58승 4무 64패 승률 0.475를 기록 중인 KIA는 5위 KT 위즈와의 격차가 4경기로 벌어졌고 9위 두산 베어스와는 2경기차로 좁혀진 상황이다. 가을야구 진출 가능성이 완전히 소멸된 것은 아니지만 현재와 같은 추세라면 8위 자리도 위태롭다는 암울한 전망이 지배적이다.

'디펜딩 챔피언' KIA의 올시즌 몰락은 우승 후유증을 감안하지 못한 안일한 전력 보강, 감독 첫해에 우승을 경험하며 경직되어버린 이범호식 리더십의 한계, 주축 선수들의 부상 관리 실패 등 여러가지 원인이 얽히고설킨 복합적인 결과물이다.

지난해에 이어 천만 관중을 돌파하고 역대 최다 관중 기록을 다시 쓰고 있는 KBO리그의 폭발적인 흥행세에도 불구하고 올시즌 KIA만 홈 관중수가 감소한 상태다. '우승 후 부진' 징크스를 반복하며 우울한 시즌을 보내고 있는 KIA가 명가 재건을 위해 향후 어떤 쇄신책을 택할지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 이범호

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 711일 만에 다시 뜬 '송골매' 구창모, NC 가을 불씨 살릴까?