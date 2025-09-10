1년 만에 몰락한 KIA... 책임론 커지는 이범호 리더십

▲
지난해와 달리 고전하고 있는 이범호 감독(출처: 2025 KBO야매카툰 중)케이비리포트/최감자
올시즌 현재(9/9 기준) 58승 4무 64패 승률 0.475를 기록 중인 KIA는 5위 KT 위즈와의 격차가 4경기로 벌어졌고 9위 두산 베어스와는 2경기차로 좁혀진 상황이다. 가을야구 진출 가능성이 완전히 소멸된 것은 아니지만 현재와 같은 추세라면 8위 자리도 위태롭다는 암울한 전망이 지배적이다.
'디펜딩 챔피언' KIA의 올시즌 몰락은 우승 후유증을 감안하지 못한 안일한 전력 보강, 감독 첫해에 우승을 경험하며 경직되어버린 이범호식 리더십의 한계, 주축 선수들의 부상 관리 실패 등 여러가지 원인이 얽히고설킨 복합적인 결과물이다.
지난해에 이어 천만 관중을 돌파하고 역대 최다 관중 기록을 다시 쓰고 있는 KBO리그의 폭발적인 흥행세에도 불구하고 올시즌 KIA만 홈 관중수가 감소한 상태다. '우승 후 부진' 징크스를 반복하며 우울한 시즌을 보내고 있는 KIA가 명가 재건을 위해 향후 어떤 쇄신책을 택할지 주목된다.
