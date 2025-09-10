1년 만에 몰락한 KIA... 책임론 커지는 이범호 리더십

KBO

2025 KBO리그 팀 순위(9/9 기준)상황 변화에 따른 유연한 대처가 아닌 우승 시즌의 틀을 고수한 운영과 감에 의존한 대응은 결국 올시즌 KIA의 하위권 추락으로 이어졌다. 특히 시즌 내내 주축 선수들의 부상과 부진이 반복됐음에도 특정 선수들에게 무한에 가까운 믿음을 보내며 지난해와 같은 활약을 기대하는 모습은 '믿음의 야구'가 아닌 '방임의 야구'라는 비판을 받았다."우승팀의 전력 손실은 필연적이다. 수성(연속 우승)을 위해서는 도전할 때 보다 더 공격적인 투자를 해야한다"는 야구계 전문가의 지적과 달리 KIA 구단은 우승 후유증에 따른 팀 전력 하락을 과소평가했다. 지난 겨울, 자리 메꾸기식 선수 영입에 그쳤던 심재학 단장의 안이했던 판단이 올시즌 KIA가 고전하게 된 가장 큰 이유다.하지만 승부처로 꼽았던 후반기 이후 도리어 순위가 하락하고 있지만 납득할만한 경기 운용이나 선수단 전체를 아우르는 리더십을 보이지 못하는 이범호 감독에 대한 실망감도 점점 커지고 있다. 극성 팬들 사이에서는 감독 경질설까지 공공연하게 거론되는 상황이다. 구단 안팎에서도 대대적인 쇄신이 필요하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.