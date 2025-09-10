태극궁사들, 광주에서 '세계신기록' 썼다... 남자·혼성 결승행

▲
9일 광주광역시 서구 광주국제양궁장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 리커브 혼성 단체전 토너먼트에서 (왼쪽부터) 김우진·안산 선수가 하이파이브하고 있다.박장식
오후 펼쳐진 단체전 토너먼트. 점심 사이 갑작스럽게 내린 소나기에 이어 오락가락하는 비, 그리고 부쩍 오른 상대 국가들의 실력이 대표팀을 쉽지 않은 경기로 이끌었다.
그럼에도 리커브 남자 대표팀은 중요한 순간마다 집중력을 발휘하며 승리했다. 튀르키예와의 16강전 첫 경기에서 세트 스코어 6대 2(56-58, 57-56, 56-55, 58-56)으로 승리하며 기분 좋게 출발했다. 이어진 8강전에서 2024 파리 올림픽 결승에서 맞붙었던 프랑스를 재회한 대표팀은 세트 스코어 4-4 동점(57-57, 57-56, 55-57, 58-58) 상황 벌어진 슛오프에서 29-28로 승리해 4강에 올랐다.
4강전에서 숙명의 한일전이 성사된 남자 대표팀. 8강전 못잖은 어려운 경기가 펼쳐졌다. 첫 엔드 57점을 따낸 대표팀이 56점을 얻은 일본에 앞서며 세트 스코어 두 점을 먼저 올렸지만, 2엔드에는 55-58로 동점을 허용한 데 이어 3엔드에서도 54-58로 역전을 허용했다. 위기의 순간이었던 4엔드, 다행히 대한민국이 57점을 만들며 54점에 그친 일본에 극적으로 균형을 맞췄다.
세 발로 승부가 결정되는 슛오프 순간, 대한민국은 김우진과 김제덕, 이우석이 차례로 10점을 쏘는 데 성공하며 30점 만점을 기록, 승리의 문을 열었다. 일본은 슛오프에서 28점을 얻는 데 그쳐 한국에 세트 스코어 5대 4로 승리를 내줬다. 남자 대표팀은 결승 진출에 성공, 미국과의 결승에서의 열전을 펼칠 수 있게 되었다.
김우진·안산이 출격한 혼성 단체전도 선전했다. 16강에서 체코를 만난 대한민국은 세트 스코어 5대 3(39-39, 38-36, 36-40, 37-35)으로 굵어지는 빗속에서도 승리를 거뒀다. 이어 8강에서 미국을 만난 대표팀은 1엔드 39-35, 2엔드 38-37, 마지막 3엔드 38-36의 스코어를 기록하며 세트 스코어 6대 0, 퍼펙트 게임을 만드는 데 성공했다.
이어진 준결승에서 독일을 만나 연달아 동점만을 기록, 혹여나 하는 걱정을 샀던 대한민국. 대한민국은 독일과의 4강전에서 1엔드 38-38, 2엔드 37-37, 3엔드 38-38을 기록하며 세트 스코어 한 점씩만을 연거푸 나눠갖는 데 그쳤다. 하지만 마지막 엔드 김우진과 안산이 '텐-텐-텐-텐'의 퍼펙트 스코어를 기록하며 36점에 그친 독일을 꺾고 결승에 올랐다.
여자 단체전은 아쉬움이 컸다. 16강에서 베트남을 세트 스코어 6대 2(55-54, 55-55, 55-55, 57-56)로 누른 데 이어, 8강에서도 이탈리아를 6대 2(55-53, 56-55, 56-57, 55-51)로 꺾으며 선전했다. 하지만 별안간 굵어진 빗줄기 속 4강에서 만난 대만에게 슛오프 끝 4대 5(56-57, 56-54, 56-53, 52-53, 슛오프 27-28)로 패배하며 아쉽게 동메달 결정전으로 향하게 되었다.
"한국에서 열려 부담되지만... 선수라면 가져야 할 책임감"