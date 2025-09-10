태극궁사들, 광주에서 '세계신기록' 썼다... 남자·혼성 결승행

박장식

9일 광주광역시 서구 광주국제양궁장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 리커브 혼성 단체전 토너먼트에서 대한민국의 (왼쪽부터) 안산, 김우진 선수가 화살을 쏘고 있다.'홈' 광주광역시에서 열리는 양궁 세계선수권에서 리커브 태극궁사들이 선전했다. 예선에서 세계신기록을 경신하며 기분 좋은 출발을 알렸고, 남자·혼성 대표팀은 결승에 직행했다.9일 광주광역시 서구 광주국제양궁장에서 열린 2025 현대양궁세계선수권대회 리커브 첫날 예선 경기에서 국가대표 선수들이 개인전·단체전 1위를 싹슬이했다. 남자 리커브 간판 김우진(청주시청), 그리고 여자 리커브 대표 안산(광주은행)이 각각 개인전 1위에 올랐고, 남녀 및 혼성 단체전에서도 대한민국이 1위에 올랐다.안산·김우진이 나선 혼성 대표팀과 여자 대표팀은 기존 기록을 크게 웃도는 세계 신기록도 작성했다. 다만 토너먼트에서 여자 대표팀은 대만에 덜미를 잡혀 동메달 결정전으로 향했고, 남자·혼성 대표팀은 결승 진출을 확정짓는 데 성공했다. 대표팀은 10일 오후 동구 5.18민주광장 특설경기장에서 열리는 남자·혼성 단체전 금메달에 도전한다.예선부터 압도적이었다. 선수들이 모두 72발을 격발한 뒤 개인 기록을 판정하고, 각 국가 선수들의 기록을 합산해 단체전·혼성 단체전 기록을 판정하는 오전 예선에서 선수들은 최고의 컨디션을 뽐냈다. 비가 오락가락한 데다, 예선이 끝난 뒤 소나기가 쏟아지는 등 불안정한 대기 속에서도 세계 신기록을 두 번이나 갈아치웠다.남자 리커브에서는 단연 김우진이 앞서나갔다. 72번의 격발 중 무려 54개의 화살을 10점 과녁 안에 꽂아넣은 김우진은 701점을 기록하며 2위 안드레스 테미노를 10점 이상 따돌렸다. 이우석(코오롱)은 681점으로 7위, 김제덕(예천군청)도 680점으로 11위에 올랐다. 이에 따라 남자 리커브 단체전 기록에서도 김우진·이우석·김제덕의 합산 기록인 2062점이 1위로 올랐다.여자 리커브도 선전했다. 안산이 72번의 격발 중 45개의 화살을 10점 과녁 안에 집어넣는 데 성공하며 692점을 기록했다. 임시현이 지난해 파리 올림픽에서 기록한 694점과는 2점 차이. 임시현(한국체대)은 689점을 기록하며 3위에, 강채영(현대모비스) 역시 689점을 기록했지만 '엑스텐' 구역 안에 들어선 화살 개수가 18개로 임시현(20개)에 미치지 못해 4위에 올랐다.예선 라운드에서 고르게 높은 점수를 기록한 리커브 여자 대표팀 선수들은 2070점을 기록, 대한민국이 갖고 있던 세계 신기록을 스스로 경신했다. 종전 세계신기록은 2018년 터키 안탈리아 월드컵에서 이은경·장혜진·강채영이 기록한 2053점. 강채영은 7년 만에 스스로 세계 신기록을 경신하는 진기록 역시 써냈다.리커브 혼성 단체전에서의 세계 신기록도 또 대한민국이 스스로 경신했다. 김우진의 기록 701점과 안산의 기록 692점을 합쳐 1393점을 기록한 혼성 대표팀. 당연히 1위를 지킨 대표팀은 2019년 네덜란드 스헤르토헨보스에서 열린 세계선수권에서 강채영과 이우석이 작성한 1388점을 6년 만에 넘어서며 새 세계 신기록을 만들었다.