취업 전쟁, 그 잔혹한 규칙서 '단 한 명'만 살아남는다면...

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
스피랄링크스는 독자적으로 커뮤니티 틀을 개발해 사업을 확장했고 더 나아가려 한다. 하여 신입사원을 모집하려는데 1만 명 이상이 지원했다. 그 경쟁에서 살아남은 최후의 6명, 그룹 토론으로 합격자를 고르기로 한다. 토론 수준에 따라 6명 전원 합격도 가능하다. 6명의 경쟁자들은 매주 일요일에 모여 함께하기로 한다.
남자 넷, 여자 둘. 게이오, 와세다 등의 명문대. 리더십, 근성, 도전 정신, 외국어 등의 전문성. 그들은 한 달간 열심히 해서 모두 합격하는 걸 목표로 한다. 그렇게 그들은 각자의 특성을 최대한 발휘하는 한편 둘도 없는 절친으로 거듭난다. 그런데 마지막 모임이 있었던 날 밤에 회사로부터 메일이 온다.
단 1명만 합격할 수 있고 의제도 '6명 중 누가 채용되어야 하는가'로 바뀌었다는 것. 그렇게 최종 시험 당일 한자리에 모인 6명. 하타노의 제안으로 15분마다 무조건 투표를 하기로 한다. 그때 눈에 들어온 정체불명의 봉투, 별생각 없이 열어보는데 6명 중 누군가의 불순한 과거가 적혀 있는 게 아닌가. 과연 누가 최후의 1인이 될 것인가?
서로를 믿을 것인가, 의심할 것인가